Truyền thông quốc tế nói về BLACKPINK tại Coachella: Không khác nào đứng ngoài xem tivi

Dù khen hay chê, BLACKPINK cũng vừa làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc Châu Á đầu tiên diễn headline tại Coachella. So với sân khấu Coachella đầu tiên cách đây gần 4 năm, các cô gái rõ ràng đã tiến một bước rất dài, nâng vị thế lên cao hẳn so với lần đầu tiên. Truyền thông quốc tế cũng đặc biệt lưu tâm đến sân khấu của BLACKPINK vào hôm qua, nhiều ý kiến trái chiều với phần lớn vẫn là những lời khen, vẫn có những khuyết điểm không thể tránh khỏi.

The Guardian chấm màn trình diễn của BLACKPINK 4 trên 5 sao với lời khen ngợi: “phần vocal vững vàng, vũ đạo chắc chắn với các ca khúc nhạc pop được đẩy lên tối đa”. Bên cạnh đó, BLACKPINK cũng được The Guardian khen ngợi về “phần trang phục trình diễn hòa hợp với nhau, những bản hùng ca được hát một cách tự tin đến khó tin”. Tuy nhiên, The Guardian cũng góp ý về việc BLACKPINK thiếu sự tương tác, giao lưu với khán giả khi so với nghệ sĩ headline hôm trước là Bad Bunny. The Guardian vẫn kết luận BLACKPINK có đủ sức chịu đựng để gánh vác vai trò diễn headline, và dù có một số lượng lớn khán giả tương đối thờ ơ vì không hiểu hết các ca khúc của 4 cô gái, nhưng tất cả đều có thể đồng thanh hô to “BLACKPINK in your area”.

Billboard trong tiêu đề của mình đã nhận xét: “BLACKPINK làm nên lịch sử”, phần solo của 4 cô gái cũng là điểm nhấn đáng chú ý nhận về nhiều sự khen ngợi, được đánh giá là thể hiện rõ cá tính của riêng 4 cô gái trên sân khấu lớn nhất. Billboard nhận xét BLACKPINK đã làm được điều tốt nhất khi hoạt động nhóm: để cho cộng đồng fan (BLINKs) được hiện diện thông qua “biển hồng” lightstick ấn tượng trong set diễn của họ.

Đa phần vẫn là những lời khen "có cánh" dành cho BLACKPINK.

Pitchfork, chuyên trang review nhạc cực kỳ khó tính, cũng dành hết lời để khen phần intro của sân khấu BLACKPINK, cho rằng phần mở màn choáng ngợp như một “tượng đài” nhằm vinh danh 4 cô gái. Pitchfork cũng xếp sân khấu của BLACKPINK vào top đầu trong các sân khấu Coachella hay nhất năm nay. Tuy nhiên, Pitchfork cũng có quan điểm khá tương đồng với The Guardian khi cho rằng khi xem 4 cô gái BLACKPINK họ cũng gợi về cảm giác “công nghiệp”. Cụ thể, Pitchfork cho biết: “Xem Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé thể hiện sức mạnh qua các bản hit như Whistle, Lovesick Girls, Kill This Love và Boombayah cũng như phần mở đầu của các bài hát solo, tôi nghĩ nhiều về cơ sở hạ tầng hơn là về âm nhạc. Tôi nghĩ về “bộ máy” K-pop và “bộ máy” tổ chức lễ hội âm nhạc của các công ty. Khi bạn đang xem một buổi biểu diễn trên màn hình lớn từ hàng trăm mét trở lại, bạn có thực sự tham gia vào trải nghiệm chung chỉ có một lần trong đời hay không, hay chỉ giống như đang đứng ngoài xem TV?”

Variety so sánh sân khấu headline tại Coachella 2023 của BLACKPINK với Coachella 2019, họ khẳng định các cô gái đã bước lên tầm cao mới. Variety so sánh nếu như Coachella 2019, BLACKPINK được đón nhận như một “làn gió mới”, thì 4 năm sau, họ đã ở vị trí hàng đầu ở thị trường. Variety cũng tuyên bố sân khấu của BLACKPINK tối qua cũng làm gợi nhớ đến những “tượng đài âm nhạc” như Lady Gaga và Janet Jackson. USA Today cho biết chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên của set diễn, BLACKPINK đã chứng minh được việc chọn họ để diễn headline là điều hoàn toàn hợp lí, đồng thời cũng chỉ ra 4 cô gái đã tự tin hơn hẳn so với lần trình diễn 4 năm về trước. Rolling Stone cũng hào phóng xếp sân khấu của BLACKPINK vào top các màn trình diễn hay nhất Coachella năm nay.