Jennie (BlackPink) bị tuột váy trên sân khấu

BlackPink có màn biểu diễn hoành tráng trên sân khấu sự kiện âm nhạc được quan tâm nhất thế giới là Coachella 2023. Bốn thành viên nhóm có từng màn ra mắt hoành tráng, người được chú ý nhất tiếp tục là Jennie.

Trên sân khấu, Jennie diễn solo với ca khúc You & Me. Đây là bản nhạc được nữ ca sĩ biểu diễn tại các đêm nhạc BORN PINK. Lần này, cô lại gây chú ý vì tung ver rap hoàn toàn mới.

Jennie gặp sự cố trên sân khấu.

Ngoài tiết mục hát, Jennie được nhắc đến khắp mạng xã hội vì sự cố trên sân khấu. Ở cuối tiết mục, ca sĩ nhóm BlackPink bị tuột váy vì nhảy sung. Tuy nhiên, phần chân váy dính lại ở chân gây không gây khó khăn cho nữ ca sĩ. Cô hoàn thành tiết mục trong sự hò reo của khán giả.

Đây không phải lần đầu Jennie gặp sự cố trang phục trên sân khấu.Tại đêm nhạc tại Paris (Pháp), nữ thần tượng mặc váy ngắn, áo ngực đen đi kèm áo khoác lửng màu bạc bên ngoài.

Cuối phần giao lưu, cô cởi áo ngoài, hết mình với người hâm mộ và thực hiện động tác vũ đạo nóng bỏng. Khoảnh khắc này cũng là nguyên nhân khiến rapper BlackPink nhận nhiều ý kiến trái chiều. Khi trình diễn ca khúc Lovesick Gir l , Jennie lúng túng vì không kiểm soát được phần chân váy vì gió to, lộ quần bảo hộ bên trong.

BlackPink trình diễn sung tại Coachella 2023.

Ở đêm diễn tại Jakarta, Indonesia tối 11/3, thành viên nhóm BlackPink gặp sự cố tốc váy trước hàng chục nghìn khán giả. Do gió quá lớn, phần váy của Jennie bị tốc ngược lên hoàn toàn.

Nhờ mặc quần bảo hộ bên trong, nữ ca sĩ trông không phản cảm. Khoảnh khắc gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng của Jennie thu hút sự chú ý của khán giả. Có quần bảo hộ nhưng ngắn, nữ thần tượng đôi lúc vẫn hớ hênh.

Tại đêm nhạc ở Coachella 2023, các thành viên BlackPink lần lượt biểu diễn solo. Jisoo mang hit Flower đến sự kiện quảng bá ca khúc mới nhưng cô lại không gây ấn tượng bởi giọng hát hụt hơi.

Trong khi đó, Rose gây ấn tượng mạnh với hai màn solo GONE và On the Ground. Lisa khép lại màn trình diễn với tiết mục Money. Năm 2019, BlackPink là nhóm Kpop đầu tiên hát ở Coachella. Ở lần trở lại, nhóm biểu diễn trong hai ngày 15/4 và 22/4.