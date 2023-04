Mỹ nhân Hàn từng bị tẩy chay vì gian dối học lực: Sự nghiệp điêu tàn vì giật chồng, U70 nỗ lực vực dậy có luôn 'bom tấn' rating

Danh tiếng đi liền với tai tiếng chính là từ khóa nói về sự nghiệp của nữ diễn viên đình đám một thời - Jang Mi Hee. Thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của Jang Mi Hee khi từ nhan sắc đến sự nghiệp của cô đều được tung hô hết lời. Đáng tiếc sự nghiệp vẻ vang đã bị chính tay cô xô đổ.

Jang Mi Hee ngày trẻ (Ảnh: Naver)

Nói dối trắng trợn về học lực

Ngay từ năm 17 tuổi, Jang Mi Hee đã được một đài truyền hình lớn để mắt tới bởi sở hữu gương mặt xinh đẹp, body nóng bỏng. Ngay lập tức cô được đưa về đài, đào tạo bài bản về diễn xuất và ra mắt chính thức vào năm 18 tuổi ở bộ phim Seong Chun Hyang. Ngay bộ phim đầu tay, cô đã chứng minh cho nhà đài thấy họ chọn đúng người khi cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng. Nhưng năm sau đó, cô trở thành cái tên phủ sóng, liên tục nhận về các dự án lớn như Fashion King, Black Knight, Unkind Women, Madame Antoine,... Trong những năm 1980, Jang Mi Hee trở thành ngôi sao có cát-xê cao nhất của showbiz Hàn Quốc, được mệnh danh là "Biểu tượng nhan sắc xứ Hàn".

Nổi tiếng ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường nên khán giả khá thắc mắc rằng cô lấy đâu ra thời gian để hoàn thành việc học. Trong profile, nữ diễn viên từng ghi rằng mình đã tốt nghiệp trường Trung học nữ Jangchung, trường Đại học Dongguk - ngôi trường từng lọt top 30 trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc, trường Cao đẳng Bowdoin (bang Maine, Mỹ). Nghe qua khán giả phải trầm trồ khi trình độ học vấn của Jang Mi Hee thực sự "khủng" và nể phục khả năng sắp xếp thời gian, cân đối giữa việc học với việc đóng phim của cô. Tuy nhiên tất cả chỉ là lời nói dối. Đại diện trường Cao đẳng Bowdoin khẳng định rằng họ chưa từng trao tấm bằng cử nhận cho nữ diễn viên, Đại học Dongguk xác nhận bà chưa từng theo học tại trường. Đáng nói hơn khi ngay cả thông tin về trường cấp 2 của bà cũng là lời nói dối bởi ngôi trường này bị đóng cửa trước khi Jang Mi Hee đủ tuổi theo học. Khán giả hoài nghi rằng phải chăng Jang Mi Hee còn không học hết cấp 2?

Jang Mi Hee ngày trẻ (Ảnh: Naver)

Tan tành sự nghiệp, ở ẩn 20 năm vì bê bối giật chồng chấn động

Chuyện học vấn có thể bỏ qua bởi nó không ảnh hưởng đến nhân cách hay diễn xuất của Jang Mi Hee. Sự nghiệp của cô vẫn phát triển thuận lợi, thậm chí Jang Mi Hee còn trở thành người tình quốc dân, không chỉ khán giả mê phim mà cả các đại gia khét tiếng cũng hết lòng mến mộ. Trong vô số các đại gia ấy, Jang Mi Hee khiến ai nấy ngỡ ngàng khi quyết định ở bên một đại gia hơn mình 26 tuổi và đã có gia đình. Thậm chí cô và nhân tình còn công khai hạnh phúc bên nhau tại nhiều sự kiện lớn, bất chấp dư luận mỉa mai, khán giả công kích. Chính vì thái đôi ngông cuồng này đã khiến Jang Mi Hee bị chính thất sờ gáy. Vợ của vị đại gia đã cho cô một bài học kinh hoàng. Cô bị bắt cóc, cắt bỏ tử cung, mất khả năng làm mẹ, sau đó bị bắt nhốt suốt 5 ngày. Tuy tất cả chỉ là lời đồn, Jang Mi Hee không lên tiếng xác nhận nhưng đây vẫn là vụ đánh ghen đáng sợ nhất lịch sử Kbiz. Sau vụ việc này, Jang Mi Hee bất ngờ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đang ở thời kỳ đỉnh cao để sang Mỹ du học nhưng là học hay trốn sự trả thù thì chỉ mình Mi Hee biết.

Nhan sắc quyến rũ sau nhiều năm ở ẩn của Jang Mi Hee (Ảnh: Naver)

Nỗ lực vực dậy sự nghiệp, U70 có bom tấn rating

Năm 2004, sau 20 năm ở ẩn tại nước Mỹ, Jang Mi Hee về Hàn Quốc với khao khát tiếp tục sự nghiệp diễn xuất dang dở của mình. Tuy nhiên bê bối năm xưa khán giả chưa quên, Jang Mi Hee cũng đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhan sắc chẳng còn như thời đôi mươi. Bởi vậy, muốn theo nghề thì cô chỉ có thể đóng vai phụ. Dù vậy, cô vẫn nỗ lực cố gắng, chỉ cần có cơ hội là sẽ nhận vai, không nề hà điều gì. Dần dần cô bắt đầu lấy lại thiện cảm từ khán giả, thậm chí năm 2008, cô còn nhận được giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất của đài KBS.

Dĩ nhiên khán giả và cả các nhà làm phim đều không cổ suý cho hành động trong quá khứ của Jang Mi Hee thế nên dù nỗ lực tới đâu thì cô vẫn không thể trở lại thời kỳ hoàng kim. Tuy nhiên không thể phủ nhận năng lực cũng như việc diễn xuất của cô thực sự khiến người xem phải thán phục. Chính bởi vậy tới năm 2017, cô đã có lại cho mình một vai thứ chính ở Black Knight và sau đó là Marry Me Now. Gần đây nhất, ở độ tuổi 65, cô trở lại với bộ phim Three Bold Siblings với một vai phụ. Phim ghi nhận rating lên tới gần 30%, là một trong số những phim có rating cao nhất giai đoạn cuối 2022, đầu 2023 của màn ảnh Hàn.

Jang Mi Hee ở Three Bold Siblings (Ảnh: KBS)

