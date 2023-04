BLACKPINK khuấy đảo Coachella với vai trò diễn chính: Sân khấu hoành tráng, diễn live siêu bùng nổ giữa biển "búa hồng"

Đúng 11 giờ 30 phút ngày 16/4 (theo giờ Việt Nam), BLACKPINK đã chính thức quay trở lại Coachella sau 4 năm kể từ sân khấu đầu tiên. Ở lần trở lại này, BLACKPINK đường hoàng thể hiện bản lĩnh của nhóm nhạc nữ toàn cầu, đảm nhận vai trò headliner của lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Dù trễ hơn giờ dự kiến 30 phút, nhưng fan vẫn cực kì phấn khích vào giây phút 4 cô gái xuất hiện. Mở màn hoành tráng, BLACKPINK đang ghi thêm một cột mốc đáng nhớ nữa trong hành trình sự nghiệp đỉnh cao.



BLACKPINK tại Coachella 2023

Như dự đoán, BLACKPINK mở đầu sân khấu Coachella 2023 bằng ca khúc Pink Venom. Trước khi nhóm chính thức xuất hiện, fan được chiêu đãi một màn trình diễn ánh sáng kết hợp vũ đạo hoành tráng. Khoảnh khắc BLACKPINK bước trên sân khấu, từ âm thanh cho đến ánh sáng đều tập trung tâm điểm vào 4 cô gái. Vẫn hình ảnh đầy khí chất và sang chảnh, nhóm nhạc nữ toàn cầu sau 4 năm tự tin cởi bỏ chiếc áo ngoài, như cách thoát kén để toả sáng hơn bao giờ hết.

Mở màn cực bùng nổ

Phía dưới khán đài, biển búa hồng cùng rất đông người hâm mộ là động lực lớn nhất tiếp sức cho nhóm nhạc nữ toàn cầu có sân khấu bùng nổ. So với lần đầu biểu diễn tại Coachella, BLACKPINK hiện tại là phiên bản trưởng thành hơn, fandom vững mạnh và danh tiếng chạm đến đỉnh cao.

Biển "búa hồng" khổng lồ của BLACKPINK tại Coachella

Ở phần đầu của đêm diễn, 4 cô gái mang đến những bản hit sôi động nhất của nhóm như Pink Venom, Kill This Love, How You Like That, Pretty Savage,... Không hổ danh là idol toàn cầu, khả năng hát live của BLACKPINK khiến fan không khỏi tự hào. Không cần đến backtrack hỗ trợ, BLACKPINK tự tin khoe giọng hát ngày càng nội lực, khuấy đảo không khí bằng âm nhạc và những bước nhảy điêu luyện.

Âm nhạc sôi động, vũ đạo cuốn hút

Tại Coachella năm nay, dân tình nức lòng khi một lần nữa được chiêm ngưỡng màn hất tóc thần sầu của Rosé. Chị cả Jisoo sau khi quảng bá solo kỹ năng biểu diễn đã thăng hạng hơn. Bộ đôi rapper Jennie - Lisa mang đến tinh thần cực phóng khoáng, đậm chất Âu Mỹ.

Jennie và thần thái sân khấu vững phong độ

Cú hất tóc "thần sầu" được tái hiện