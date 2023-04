"Nhặt sạn" BLACKPINK tại Coachella: Khán giả bị ngất xỉu, âm thanh gặp sự cố, Rosé "gánh team" nhưng vẫn quên lời

Sau nhiều ngày chờ đợi, Lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2023 đã chính thức diễn ra. Khác với năm 2019, sự kiện lần này đã đưa BLACKPINK lên một tầm cao mới khi 4 cô gái trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên là headliner (biểu diễn chính). Dẫu vậy trên một sân khấu lớn, BLACKPINK cũng gặp phải không ít trục trặc khiến cho phần biểu diễn xuyên suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ bị dính "sạn".

BLACKPINK xuất hiện trễ 30 phút, một khán giả ngất xỉu trong lúc chờ đợi

Theo dự kiến, các cô gái nhà YG sẽ xuất hiện trên sân khấu vào lúc 11h ngày 16/4 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên phải đến 11h26', chương trình mới bắt đầu lên nhạc nhưng BLACKPINK vẫn chưa thực sự hiện diện trên sân khấu. Điều này khiến cho cộng đồng fan không khỏi sốt ruột và thắc mắc về sự xuất hiện chậm trễ của BLACKPINK.

Gần 30 phút kể từ thời gian dự kiến BLACKPINK xuất hiện nhưng màn hình vẫn chỉ hiển thị "Coming Up BLACKPINK"

Phải đến 11h35', BLACKPINK mới thực sự xuất hiện trên sân khấu

Đáng chú ý, trên mạng xã hội Twitter, cộng đồng mạng còn chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một khán giả đã ngất xỉu trong lúc chờ đợi BLACKPINK biểu diễn. Ngay lập tức bộ phận an ninh đã nhanh chóng đưa người hâm mộ này ra khỏi khu vực khán giả để có thể sơ cứu kịp thời.

Khoảnh khắc khán giả bị ngất xỉu trong lúc chờ đợi BLACKPINK được chia sẻ trên Twitter

Âm thanh gặp trục trặc nhưng BLACKPINK vẫn giữ sự chuyên nghiệp

Ở phần đầu set biểu diễn, khi thể hiện ca khúc Whistle, phần âm thanh của Lễ hội Coachella đã gặp trục trặc khiến cho âm thanh giọng hát của BLACKPINK phát ra từ loa gặp phải sự cố. Dẫu vậy các cô gái vẫn biểu diễn chuyên nghiệp và kiểm soát âm thanh để khán giả không nhận thấy sự bất thường.

Màn biểu diễn ca khúc Whistle của BLACKPINK gặp phải trục trặc âm thanh ở phần mở đầu

Jennie bị rơi váy và dính vào giày khi trình diễn solo

Ở phần cuối tiết mục solo với ca khúc You & Me của Jennie, chiếc váy bên ngoài của Jennie vô tình bị rơi và dính vào phần đế giày. Điều này khiến cho các vũ đạo sau đó của Jennie gặp phải không ít khó khăn. Rất may mắn cô nàng đã kiểm soát để không gặp bất kỳ trở ngại nào và hoàn thành tiết mục một cách xuất sắc.

Chiếc váy bên ngoài của Jennie bị rơi và dính vào giày khi biểu diễn

Rosé quên lời nhưng cách xử lý "đáng yêu" khiến khán giả khó trách

Tại Coachella 2023, từ phần biểu diễn, giọng hát live cho đến màn giao lưu đã giúp cho Rosé được đánh giá là "gánh team". Dẫu vậy khi trình diễn cùng BLACKPINK với ca khúc Lovesick Girls, vì quá phấn khích mà cô nàng đã không may quên lời. Ngay lập tức Rosé đã xử lý tình huống bằng cách khuấy động không khí và không quên cười bẽn lẽn vì sai sót.