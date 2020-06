Trời tiết nắng nóng, những tỉnh thành dưới đây cho học sinh nghỉ hè sớm và tựu trường muộn

Năm 2020 là năm đặc biệt với ngành giáo dục vì lịch học, lịch thi của học sinh đã thay đổi nhiều so với mọi năm. Hiện tại, các tỉnh thành trên cả nước đang gấp rút cho học sinh hoàn thành chương trình học. Dự kiến cuối tháng 6, các trường sẽ cho học sinh thi học kỳ 2 và dự kiến kết thúc năm học trước 15/7. Học sinh và giáo viên sẽ được nghỉ hè ít nhất 1 tháng trước khi tựu trường.

Do nghỉ hè muộn nên nhiều tỉnh thành đã tính đến phương án bắt đầu năm học 2020-2021 muộn hơn so với mọi năm để học sinh, giáo viên có thời gian nghỉ và chuẩn bị cho năm học mới. Một số tỉnh đã lùi ngày tựu trường trước khai giảng 1 tuần và có tỉnh thì lấy ngày khai giảng cũng là ngày đi học của học sinh. Cụ thể như sau:

Hà Nội: Dự kiến cuối tháng 6, các trường công lập trên địa bàn sẽ tổ chức cho học sinh kiểm tra học kỳ 2. Trước ngày 15/7, sẽ tổ chức bế giảng năm học và cho học sinh nghỉ hè.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội ủng hộ quyết định nên cho học sinh tựu trường vào ngày 5/9. Thời gian đi học là do UBND TP quyết định, tuy nhiên nếu bộ có hướng dẫn chung cho các trường thì lãnh đạo sở có thể sắp xếp, lên phương án tựu trường đúng ngày khai giảng 5/9 cho học sinh.

Một số tỉnh thành cho học sinh tựu trường vào cuối tháng 8 - Ảnh minh họa.

TP.HCM: Theo các năm học trước, tất cả bậc học, chỉ trừ bậc mầm non, các trường sẽ tựu trường vào khoảng ngày 20/8. Với năm học mới này, TP.HCM sở vẫn chưa quyết định thời gian tựu trường cho năm học mới.

Bình Thuận: Theo khung điều chỉnh kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT, năm học sẽ kết thúc trước 15/7. Nhưng tại Bình Thuận, các trường sẽ nghỉ hè trước đó một tuần, riêng học sinh khối 12 và lớp 9 theo lịch các kỳ thi.

Sở dự kiến sẽ lùi thời gian tựu trường đến cuối tháng 8 để các khối đầu cấp 1, 6, 10 làm quen với trường lớp, bạn bè, ổn định sĩ số.

Nghệ An: Sở GDĐT Nghệ An yêu cầu các nhà trường kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh sau quá trình học tập để hoàn thành chương trình năm học trong tháng 6. Cụ thể: Dự kiến khối THPT sẽ kết thúc năm học ngày 25/6. Khối THCS - tiểu học, trẻ mầm non kết thúc 30/6.



Bà Rịa – Vũng Tàu: Dự kiến kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 như sau, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT tựu trường vào ngày 31/8; khai giảng ngày 5/9, thực học ngày 7/9. Riêng cấp học giáo dục thường xuyên sẽ tổ chức khai giảng ngày 5/9, tựu trường ngày 7/9, thực học ngày 14/9.



Đồng Tháp: Sở dự kiến sẽ tựu trường trước ngày khai giảng một tuần.

Đắk Lắk: Các năm trước, học thường tựu trường ngày 22/8. Tuy nhiên, năm nay ngày tựu trường dự kiến sẽ diễn ra trước khai giảng một tuần để đảm bảo thời gian nghỉ hè cũng như các trường có thời gian chuẩn bị cho năm học mới.

Thừa Thiên-Huế: Với các khối cuối cấp 5, 9, 12, ngành giáo dục tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình năm học trước 30/6, các khối lớp khác trước 11/7. Dự kiến ngày khai giảng 5/9 cũng là ngày tựu trường.

Đà Nẵng: Những năm gần đây, thời gian tựu trường dao động từ ngày 1 đến 4/9 (trừ ngày 2-9). Đến ngày 5/9, các trường tổ chức khai giảng và các em chính thức bước vào năm học mới.

Khánh Hòa: Những năm trước, tỉnh Khánh Hòa quyết định thời gian tựu trường vào cuối tháng 8 và khai giảng vào ngày 5/9.

Quảng Nam: Theo lịch năm cũ, học sinh tựu trường từ ngày 26/8. Học sinh sẽ có ít nhất từ 35 đến 37 tuần học thực. Lễ bế giảng được quy định vào cuối tháng 5.

Cà Mau: Theo kế hoạch nhiều năm học trở lại đây, học sinh các cấp sẽ tựu trường vào cách khai giảng chỉ khoảng 1 tuần.

An Giang: Thời gian thực học của những năm gần đây cũng được sắp xếp khoảng ngày 26/8 đối với bậc phổ thông và 3/9 với bậc Tiểu học.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết năm nay thời gian tựu trường có thể lùi lại so với mọi năm, sớm nhất không phải là ngày 1/8 mà sẽ là sau ngày 15/8. Hoặc dự kiến thời gian tựu trường sẽ sát với khai giảng 5/9, tăng thêm thời gian nghỉ hè cho học sinh.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học cho biết quãng thời gian tựu trường trước khai giảng sẽ không tổ chức dạy học mà chỉ để ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm.

Còn với học sinh cuối cấp, đặc biệt là khối lớp 9 và lớp 12, năm nay xác định sẽ không có kỳ nghỉ hè. Thời gian học tập và ôn thi của các em sẽ kéo dài sang tháng 8. Sau đó, học sinh sẽ thực hiện nhiều thủ tục nhập học vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, nếu trúng tuyển.