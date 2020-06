Bao giờ học sinh được nghỉ hè 2020?

Theo điều chỉnh khung năm học 2019 - 2020 (lần 2) của Bộ GD&ĐT, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Bộ điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Tuy nhiên, do đẩy mạnh việc học tập online trong thời gian nghỉ học vì COVID-19, tại một số trường học đã tổ chức lễ bế giảng, kết thúc năm học.

Cụ thể, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức kết thúc năm học sớm, bế giảng vào ngày 8/6. Lãnh đạo nhà trường cho biết, ngày 8/6, nhà trường tổ chức bế giảng cho học sinh khối 12. Với những trường hợp muốn được giáo viên ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhà trường vẫn tổ chức dạy, chia lớp theo chuyên đề.

Trước đó, trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) ngôi trường đầu tiên tổ chức Lễ bế giảng năm học 2019 - 2020. Lãnh đạo nhà trường cho biết, năm học kế thúc sớm là do trong giai đoạn học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19, nhà trường đã xây dựng phương án để học sinh có thể học tại nhà theo hình thức online. Tất cả các môn học đều được dạy online theo thời khóa biểu, giống như dạy học trực tiếp trước khi có dịch.

Một số địa phương đã lên kế hoạch kết thúc năm học đúng theo dự kiến hoặc sớm hơn dự kiến để học sinh đỡ bị ảnh hưởng của nắng nóng.

Tại một số địa phương, ngành GD&ĐT cũng đã lên kế hoạch kết thúc năm học đúng theo dự kiến hoặc sớm hơn dự kiến để học sinh đỡ bị ảnh hưởng của nắng nóng, kỳ nghỉ hè dài hơn và không cận kề với tựu trường năm học mới.

Theo quyết định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại TP.HCM, các trường hoàn thành chương trình học kỳ 2 năm học trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7. Do dịch COVID-19 nên thời gian nghỉ hè của học sinh trễ hơn 1,5 tháng so với kế hoạch đề ra từ đầu năm.

UBND TP.Hà Nội quyết định thời gian các nhà trường hoàn thành học kỳ II là trước 15/7. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS: trước 31/7; thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT: trước 15/8.

Còn tại Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các nhà trường kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh sau quá trình học tập để hoàn thành chương trình năm học trong tháng 6. Cụ thể, dự kiến khối THPT sẽ kết thúc năm học ngày 25/6; Khối THCS - tiểu học, trẻ mầm non kết thúc 30/6.