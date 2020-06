Giáo viên, học sinh sẽ được tăng thời gian nghỉ hè

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị.

Chiều 3/6, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá học trực tuyến, truyền hình với các Sở GD&ĐT, các trường ĐH.

Với tinh thần “tạm dừng đến trường không dừng học”, các địa phương cho biết đều đã triển khai dạy học trực tuyến, truyền hình hiệu quả. Nhờ đó, học sinh không đến trường nhưng vẫn tiếp cận với kiến thức, với thầy cô, được kết nối qua môi trường mạng.

Quá trình triển khai dạy và học trực tuyến vừa qua khẳng định ngành giáo dục có nhiều tiềm năng, thế mạnh để tiên phong ứng dụng công nghệ, đồng thời khẳng định phương thức dạy học trực tuyến không chỉ là giải pháp tạm thời trong mùa dịch mà còn là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục từ mầm non đến đại học.

Bên cạnh mặt tốt, việc triển khai dạy học trực tuyến cũng còn hạn chế cần khắc phục, trong đó làm sao để đảm bảo môi trường học an toàn cho học sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, hàng năm Bộ đều có hướng dẫn cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ vào dạy học trực tuyếnnhưng đến khi có dịch COVID-19 mới tạo ra áp lực để các thầy cô triển khai đồng thời.

Cơ bản phương thức dạy học trực tuyến đối với các cấp học đều có kết quả tích cực, đối với mầm non, phổ thông cũng rất hiệu quả. Trong thời kỳ dịch bệnh các nhà trường đã thực hiện đóng cửa để cùng cả nước chống dịch, với trên 25 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên, sự quyết tâm và nỗ lực của ngành giáo dục đã cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Qua khảo sát, các tỉnh đều đạt trung bình trên 80% học sinh được tiếp cận với hình thức dạy học từ xa, qua internet, trên truyền hình, riêng khu vực thành phố và vùng thuận lợi trên 90%. Qua mùa đại dịch có thể nói, kỹ năng về CNTT, chuyển đổi số của học sinh, giáo viên đã được nâng cao. Khảo sát ban đầu sau khi học sinh trở lại trường cũng cho thấy, chất lượng dạy và học từ xa đảm bảo.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhìn nhận, việc dạy học qua internet, trên truyền hình cũng còn một số khó khăn, hạn chế về hạ tầng, máy chủ đường truyền, thiết bị kết nối đầu cuối; hạn chế trong tương tác giữa giáo viên và học sinh, nhất là bậc mầm non, phổ thông; học sinh vùng khó khăn chưa có điểu kiện tiếp cận với hình thức dạy học này…

Khẳng định phương thức dạy học qua internet, trên truyền hình sẽ tiếp tục được triển khai như một phương thức cộng hưởng với dạy học trực tiếp có hiệu quả, rút ngắn thời gian học tập trên lớp của học sinh.

“Bộ GD&ĐT cũng sẽ tiếp tục tinh giản chương trình, thông qua việc đánh giá quá trình tinh giản thời gian qua để hướng tới chương trình phổ thông hiện hành tinh gọn, hiệu quả. Vừa rút ngắn thời gian dạy và học nhưng chất lượng vẫn đảm bảo, thậm chí được nâng lên và tăng thời gian nghỉ hè của học sinh”, Bộ trưởng nói.

Dạy trực tuyến giáo viên phải có phương pháp sư phạm

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ông Nhạ đề nghị các sở, nhà trường tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt Quyết định 117 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học. Chính phủ đang chỉ đạo rất mạnh chuyển đổi số quốc gia, ngành Giáo dục cần tiên phong trong quá trình chuyển đổi này. Có 6 nội dung cần triển khai để thực hiện nhiệm vụ này.

Thứ nhất, tiếp tục tập trung hạ tầng công nghệ thông tin: phần mềm, kết nối đầu cuối, đảm bảo an ninh mạng. Đối với máy chủ đường truyền, các địa phương phối hợp với các nhà mạng, công ty công nghệ để thực hiện. Không nhất thiết phải mua sắm hết mà có thể thuê.

Về phần mềm quản lý dạy và học, đây là phần mềm rất quan trọng, nhưng thực tế nhiều nhà trường thực hiện chưa bài bản. Thời gian tới, các cơ sở phải thực hiện theo hệ thống chặt chẽ. Đồng thời quan tâm bảo đảm an toàn an ninh, bảo mật thông tin, an toàn trong môi trường mạng cho học sinh, giáo viên.

Ngoài ra, cần quan tâm xây dựng kho học liệu số. Cụ thể, chọn mời những thầy cô có kinh nghiệm để thực hiện các bài giảng trên cơ sở chương trình tinh giản để có kho học liệu dung chung.

Về phía thầy cô, bộ trưởng cho rằng, thời gian qua đã rất nỗ lực để dạy học. Tuy nhiên, nhìn trên bình diện chung, cần phải tập trung cho tập huấn, hướng dẫn phương pháp sư phạm dạy trực tuyến cho giáo viên, để dạy học trực tuyến trở thành nghề chứ không phải biết cứ đơn giản biết công nghệ là dạy được.

Đối với học sinh cũng phải được hướng dẫn nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của các em, nhất là những kiến thức, kỹ năng phòng tránh tác động xấu khi tham gia vào môi trường mạng.