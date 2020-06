Nắng như đổ lửa, học sinh có được nghỉ hè sớm?

Tại Hà Nội, những ngày thời tiết nắng nóng như những ngày qua, học sinh các trường vẫn phải đi học để hoàn thành chương trình học kỳ II, thì trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) đã cho học sinh nghỉ hè. Sở dĩ, 2 trường này cho học sinh nghỉ hè sớm vì trong thời gian các trường nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, các trường này vẫn tổ chức dạy học trực tuyến sớm hơn các trường khác.

Trong đó, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) nghỉ hè từ 6/6, dự kiến sẽ cho học sinh quay lại trường học từ đầu tháng 8. Như vậy, học sinh trường này có khoảng 2 tháng để nghỉ hè.

Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước 11/7. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường chú ý sức khỏe học sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Nhiều nơi học cho học sinh nghỉ hè sớm.

Trước đó, Sở này cũng lưu ý các trường rà soát lại hệ thống quạt, điều hòa, bếp ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng, nước uống cho học sinh để các em đủ sức khỏe tiếp tục học tập, hoàn thành chương trình năm học trước 11/7. Vì thế, dù nghỉ dịch kéo dài nhưng năm nay học sinh sẽ vẫn có ít nhất 1,5 tháng nghỉ hè, trước khi khai giảng năm học mới.

Trong khi đó, thời điểm này ở các tỉnh miền trung như: Nghệ An, Hà Tĩnh vô cùng nắng nóng, khắc nghiệt. Các địa phương này đã có những điều chỉnh phù hợp với kế hoạch dạy học.

Cụ thể, Nghệ An đã yêu cầu các nhà trường bổ sung quạt mát cho học sinh. Những trường không đủ điều kiện cơ sở vật chất chỉ tổ chức dạy học 1 buổi thay vì 2 buổi/ ngày. Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các nhà trường kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh sau quá trình học tập để hoàn thành chương trình năm học trong tháng 6. Cụ thể, khối THPT sẽ kết thúc năm học ngày 25/6; Khối THCS –tiểu học, trẻ mầm non kết thúc 30/6.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An lý giải, trước đó, trong khi học sinh của tỉnh nghỉ học chống dịch thì Nghệ An vẫn học thêm được 2 tuần. Trong quá trình nghỉ, địa phương triển khai dạy học trực tuyến từ sớm nên trong tháng 6, các nhà trường đảm bảo hoàn thành chương trình vì thế không cần thiết kéo dài năm học sang tháng 7.

Tại Hà Tĩnh, một số trường cũng đã thông báo sẽ kết thúc năm học trong tháng 6. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, các nhà trường được chủ động kế hoạch dạy học.

Trong thời gian nghỉ dịch, các trường đều tổ chức dạy học trực tuyến, khi quay lại trường học, giáo viên ôn tập, cũng cố thêm kiến thức và qua kiểm tra, đánh giá thấy học sinh đáp ứng chương trình thì tiếp tục dạy chương trình mới.

Do đó, nếu trường nào hoàn thành sớm chương trình, nhà trường có thể cho học sinh nghỉ trước. Tất cả trường học phải kết thúc năm học 2019-2020 muộn nhất ngày 15/7.