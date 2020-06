Bộ GD&ĐT cân nhắc lùi thời gian tựu trường: Mốc thời gian có thể rơi vào thời điểm sau

Theo khung thời gian năm học, các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8, tổ chức khai giảng ngày 5/9 và kết thúc năm học trước 31/5. Tuy nhiên, do tác động của Covid-19, thời gian kết thúc năm học 2019-2020 đã bị lùi tới 15/7, chậm 1,5 tháng so với quy định. Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 9-11/8, sau đó các trường phải tổ chức chấm thi nên việc chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 sẽ cập rập.

Sáng 16/6, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đang cân nhắc việc sẽ dời khung kế hoạch năm học 2020-2021. Như vậy thời gian tựu trường có thể lùi lại so với mọi năm và sát với ngày khai giảng 5/9. Điều này nhằm giúp học sinh có thể thời gian nghỉ hè.

Ông Nguyễn Xuân Thành cho biết: "Bộ đang cân nhắc, tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường năm học tới, sớm nhất không phải là ngày 1/8 mà sẽ là sau ngày 15/8".

Bộ GD&ĐT đang cân nhắc lùi thời gian tựu trường của học sinh - Ảnh minh họa.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học, quãng thời gian tựu trường trước khai giảng cũng sẽ không tổ chức dạy học mà chỉ để ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm và tâm thế cho học sinh.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đánh giá học trực tuyến, truyền hình với các sở GD&ĐT, trường đại học, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thông tin các trường tiếp tục học trực tuyến, giảm nhẹ chương trình. Giáo viên, học sinh được tăng thời gian nghỉ hè.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Tân cho biết các khối cuối cấp 5, 9, 12, ngành giáo dục tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình năm học trước 30/6, các khối lớp khác trước 11/7.

Như vậy, trừ học sinh cuối cấp, học trò được nghỉ hè khoảng một tháng nếu giữ nguyên ngày tựu trường như các năm (ngày 15/8). Giáo viên gần như không được nghỉ vì còn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT.