Trời quá nóng, cứ học theo chị gái tôi làm món hấp này là bữa cơm "huyên náo", cả nhà ăn sạch đĩa

Khi trời nóng, chúng ta luôn rơi vào trạng thái chán ăn và chẳng buồn nấu nướng. Vào những lúc như vậy, tại sao không thử làm một món hấp đơn giản như chị gái tôi vừa làm trong ngày cuối tuần vừa qua? Món ăn này đã giúp lấy lại "sinh khí" cho các thành viên trong gia đình thôi, khiến nó trở nên huyên náo, nhộn nhịp, nồi cơm sạch bách. Bí quyết để làm món hấp này của chị gái tôi rất đơn giản, đó là chọn nguyên liệu tươi ngon và không bị ngấy dầu mỡ là kết hợp các nguyên liệu thật tốt.

Món ăn hôm nay sử dụng 3 nguyên liệu gồm có củ mài, thịt lợn thái lát và nấm đông trùng hạ thảo. 3 nguyên liệu này được xem là sự kết hợp tuyệt vời trong thế giới các món hấp, vừa ngon miệng lại giàu dinh dưỡng. Món ăn có độ mềm mại của củ mài và thịt lợn thái lát, cùng với độ giòn của nấm đông trùng hạ thảo. Ngoài ra, cả củ mài và đông trùng hạ thảo đều là những thực phẩm bổ dưỡng, rất đáng ăn vào mùa hè. Ngay dưới đây là các bước chi tiết để làm món ăn này, bạn hãy theo dõi nhé!

Nguyên liệu làm món củ mài hấp thịt heo và nấm đông trùng hạ thảo

200-300g củ mài, 200g miếng thịt heo, một nắm nấm đông trùng hạ thảo, hành lá thái nhỏ, 2 tép tỏi, nước tương, dầu hào, muối, một ít bột nêm vị gà, dầu ăn và tinh bột bắp.

Cách làm món củ mài hấp thịt heo và nấm đông trùng hạ thảo

Bước 1: Trước tiên, bạn gọt sạch vỏ củ mài sau đó rửa sạch rồi thái vát thành các lát mỏng. Xếp các lát củ mài lên đĩa sâu lòng. Lưu ý trong quá trình gọt vỏ củ mài, hãy đeo găng tay để tránh dính nhựa gây ngứa. Tiếp theo, rửa sạch nấm đông trùng hạ thảo, để ráo nước. Nếu không có nấm đông trùng hạ thảo tươi, bạn có thể dùng loại khô. Ngâm chúng trong nước cho đến khi mềm, rửa sạch rồi vắt bớt nước thừa. Bạn có thể thay nấm đông trùng hạ thảo bằng các loại nấm mình yêu thích. Sau đó rải nấm đông trùng hạ thảo lên trên củ mài.

Bước 2: Rửa sạch thịt nạc, thấm khô nước sau đó thái thành các lát mỏng rồi cho vào bát. Tiếp đó thêm tỏi băm, muối, nước tương, dầu hào và một ít bột nêm vị gà vào bát đựng thịt. Trộn đều để gia vị ngấm vào thịt và tạo thành lớp màng. Bạn cũng có thể cho thêm nước hành lá và gừng vào thịt thành nhiều lần và khuấy đều cho đến khi ngấm. Sau đó rắc khoảng 1 thìa canh tinh bột bắp vào thịt và trộn đều. Cuối cùng, rưới một ít dầu ăn vào để khóa ẩm rồi để sang một bên. Ướp thịt trong khoảng 15 phút.

Bước 3: Sau khi thịt ướp xong, bạn rải đều lên trên đĩa củ mài và nấm đông trùng hạ thảo. Cho nước vào nồi hấp và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó đặt đĩa nguyên liệu vào xửng, đậy nắp và bắt đầu tính thời gian hấp món ăn. Sau khoảng 15 phút hấp trên lửa lớn, bạn tắt bếp, lấy món ăn ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí, như vậy là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món củ mài hấp thịt heo và nấm đông trùng hạ thảo

Món ăn có màu sắc đẹp mắt và thơm ngon. Các lát thịt phía trên mềm và đậm đà hương vị tự nhiên, với một chút mùi tỏi kích thích vị giác. Nước dùng từ thịt ngấm vào nấm đông trùng hạ thảo bên dưới, làm cho chúng giòn, mềm và thơm. Các lát củ mài ở dưới cùng ngấm tổng hòa hương vị, tươi, mềm, đặc biệt ngon miệng và thanh mát. Món ăn này ngon, dễ làm và hoàn hảo cho bữa ăn mùa hè.

Mẹo cần nhớ: Bạn có thể thái củ mài mỏng hơn một chút để khoai chín cùng lúc với thịt khi hấp. Nếu củ mài thái lát dày hơn, hoặc nếu bạn dùng củ mài cắt khúc, hãy hấp khoai mỡ khoảng 5 phút trước, sau đó đặt nấm đông trùng hạ thảo và thịt lên trên, rồi hấp lại khoảng 10 phút nữa.