Ngày hè nắng nóng, mẹ tôi nấu món ăn này, hương vị tươi ngon, giòn và thơm nức, cả nhà gắp không ngừng đũa

Mùa hè nóng nực khiến khẩu vị của chúng ta kém đi. Chính bởi thế các bữa ăn luôn cần những món ăn ngon giúp lấy lại vị giác. Mẹ tôi luôn tìm kiếm những nguyên liệu theo mùa tươi ngon kết hợp với nhau rất khéo léo. Chính vì thế mà cả những nguyên liệu đơn giản cũng có thể được biến thành những món ăn tuyệt vời. Ví dụ như 2 nguyên liệu này - có lẽ nhiều người chưa từng thử qua.

Hôm nay tôi tiết lộ với bạn một sự kết hợp nguyên liệu tuyệt vời mà mẹ tôi đã nấu cho gia đình thưởng thức. Món ăn này sử dụng đậu cô ve và mực trứng, sự kết hợp giữa rau củ và hải sản theo mùa. Thực ra, trước đây tôi chưa từng thấy mẹ tôi nấu bao giờ. Nhưng sau khi thấy mọi người trong nhà "kém háo hức" với những bữa cơm vì thời tiết nắng nóng, sau đó mẹ tôi đi chợ và món ăn này ra đời. Món ăn được xào nhanh trên lửa lớn, tạo nên hương vị tươi ngon, thơm lừng, giòn tan và hơi cay. Món này rất thích hợp ăn kèm với cơm. Món ăn này siêu ngon và dễ làm, bạn hãy cùng theo dõi các bước chế biến chi tiết bên dưới nhé!

Nguyên liệu làm món đậu cô ve xào mực trứng

Một nắm đậu cô ve, 1kg mực trứng, vài quả ớt khô, một lượng hành lá và tỏi vừa đủ, một ít nước tương, một ít bột nêm gà, muối, một ít giấm gạo trắng, bột tiêu, dầu mè và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món đậu cô ve xào mực trứng

Bước 1: Trước tiên, tước bỏ sơ 2 bên cạnh đậu cô ve rồi rửa sạch sau đó thái vát thành dạng sợi mỏng. Sau khi sơ chế xong, bạn đun một nồi nước rồi thả đậu cô ve vào chần trong khoảng 2 phút. Sau khi vớt ra, rửa lại bằng nước lạnh cho đến khi nguội hoàn toàn. Việc này sẽ giúp đậu que giữ được độ giòn và mềm. Mực trứng rửa sạch rồi chần trong nước vài phuát rồi vớt ra, để thật ráo. Hãy nhớ thêm một chút rươu nấu ăn vào trong quá trình chần để khử mùi tanh. Bóc bỏ vỏ tỏi và thái thành miêng nhỏ. Ớt khô thái thành dạng sợi.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và gia vị, bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt chảo lên bếp đun tới khi khô, đổ một ít dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó cho tỏi vào phi tới khi hơi vàng, sau đó cho ớt khô và hành lá vào xào thơm. Tiếp theo, cho mực trứng đã chần vào và xào nhanh trên lửa lớn. Bạn có thể thêm một ít rượu nấu ăn để khử mùi tanh và làm nổi bật hương thơm. Cho đậu cô ve đã chần vào rồi xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều.

Bước 3: Sau đó, rưới một ít nước tương và một chút giấm gạo trắng dọc theo mép chảo. Thêm muối, bột tiêu và bột nêm gà. Tiếp tục xào cho đến khi thơm. Nếu bạn thấy chảo hơi khô, có thể thêm một ít nước sôi và xào cùng. Cuối cùng, cho một ít dầu mè vào chảo và xào cho đến khi các nguyên liệu quyện đều. Sau đó, cho món ăn ra đĩa là đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món đậu cô ve xào mực trứng

Món xào này đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm. Các sợi đậu cô ve giòn và mềm, quyện với hương vị hải sản từ mực trứng tươi ngon. Toàn bộ món ăn có màu sắc bắt mắt, hơi cay, hấp dẫn, ngon miệng và dễ làm. Bạn có thể thêm món này vào thực đơn của mình khi không có cảm giác thèm ăn nhé.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu cô ve xào mực trứng!