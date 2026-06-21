Khi thời tiết bước vào những ngày Hạ chí với cái nắng chói chang tột độ, mâm cơm gia đình thường vắng bóng những món canh hầm truyền thống vì cảm giác nặng nề, bí bách. Tuy nhiên, giới sành ăn trên mạng xã hội đang truyền tay nhau một công thức hầm canh cực kỳ đột phá, hứa hẹn sẽ đập tan mọi định kiến về ẩm thực mùa hè: Trà sườn vải thiều. Lấy cảm hứng từ món sườn trà trứ danh của Singapore và Malaysia, kết hợp cùng đặc sản vải thiều đang vào chính vụ, món canh này là một bản giao hưởng tuyệt mỹ của hương vị.

Đó là sự va chạm táo bạo giữa những quả vải ướp lạnh mọng nước và phần nước dùng cốt thịt ấm nóng, mang đến một trải nghiệm "thanh ngọt bạo kích" vô cùng sảng khoái. Hãy cùng khám phá công thức siêu độc lạ này để chiêu đãi vị giác của cả gia đình trong dịp cuối tuần nhé!

Bak Kut Teh gặp gỡ vải thiều: Cú bắt tay ngoạn mục của mùa hè

Bak Kut Teh (Nhục cốt trà hay Trà sườn) vốn là một món canh hầm nổi tiếng của cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á. Món ăn này sử dụng sườn heo hầm cùng một túi gia vị gồm nhiều loại thảo mộc như đương quy, ngọc trúc, xuyên khung, hạt tiêu trắng... Nước dùng của Bak Kut Teh thường mang vị ngọt sâu từ tủy xương và mùi thơm nồng ấm đặc trưng của các vị thuốc Bắc.

Trong phiên bản biến tấu dành riêng cho mùa Hạ chí này, sự xuất hiện của vải thiều tươi chính là một "cú twist" (bước ngoặt) làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của món ăn. Vị ngọt lịm, thanh mát tự nhiên của cùi vải sẽ dung hòa sự gắt nồng của gia vị thảo mộc, biến nồi sườn hầm trở nên thanh khiết, nhẹ nhàng và cực kỳ phù hợp với thời tiết nóng bức.

Nguyên liệu tinh giản, chế biến tinh tế

Để tạo nên kiệt tác ẩm thực này, khâu lựa chọn và sơ chế nguyên liệu không cần quá cầu kỳ nhưng phải thật tinh tế.

Sườn heo: Bạn cần chuẩn bị khoảng 500g sườn heo non nhiều thịt. Bí quyết để nước canh luôn trong vắt và không bị hôi là phải chần sườn qua nước sôi pha chút muối và gừng đập dập, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước lạnh để loại bỏ hoàn toàn bọt bẩn và máu thừa.

Vải thiều: Lựa chọn những chùm vải thiều tươi rói, vỏ gai đỏ au và không bị sâu đầu. Bóc bỏ lớp vỏ ngoài, phần hạt bạn có thể dùng dụng cụ để rút ra cho thanh lịch hoặc giữ nguyên đều được. Tuy nhiên, một lưu ý cực kỳ quan trọng là bạn phải chia lượng cùi vải này làm hai phần bằng nhau.

Đồ phụ trợ: Chuẩn bị sẵn 7 tai nấm hương đã ngâm nở mềm (giúp tăng thêm vị umami cho nước dùng), 4 tép tỏi sống lột vỏ và một gói gia vị hầm Bak Kut Teh (loại bán sẵn tại các siêu thị).

Kỹ thuật nấu phân lớp: Khóa trọn vị ngọt bùng nổ

Để nấu canh ngon thì nhất định phải dùng nồi đất. Nồi đất có khả năng giữ nhiệt và phân bổ nhiệt đều, giúp các nguyên liệu chín rục từ bên trong mà không bị nát tươm bề mặt.

Bạn xếp sườn heo đã chần xuống đáy nồi, tiếp theo cho nấm hương, 4 tép tỏi sống và chỉ một nửa lượng thịt vải thiều vào. Cuối cùng, thả gói gia vị sườn trà lên trên và đổ nước tinh khiết ngập các nguyên liệu. Việc cho một nửa lượng vải vào hầm ngay từ đầu là một dụng ý xuất sắc: Dưới tác động của nhiệt độ và thời gian đun liu riu, phần cùi vải này sẽ tan chảy, tiết toàn bộ lượng đường fructose tự nhiên và hương thơm trái cây quyện chặt vào từng thớ thịt sườn và hòa tan vào nước dùng.

Sau khoảng 45 phút đến 1 tiếng hầm nhỏ lửa, khi sườn đã mềm rục, hãy thực hiện bước "chốt hạ" thần thánh: Thả nốt nửa phần thịt vải thiều còn lại vào nồi. Điểm xuyết thêm chút câu kỷ tử đỏ mọng và vài cọng hành ngò xanh mướt rồi tắt bếp ngay lập tức. Lượng vải cho vào sau cùng này sẽ chỉ vừa kịp ấm lên, vẫn giữ nguyên được độ giòn sần sật, mọng nước và màu trắng ngà bắt mắt.

Khi múc canh ra bát, húp một ngụm nước dùng: Bạn sẽ cảm nhận ngay sự giao thoa kỳ diệu giữa vị mặn mòi, thơm nồng của sườn trà và độ thanh ngọt lịm tim của tinh chất vải thiều. Cắn một miếng sườn mềm tan, nhai kèm một quả vải giòn ngọt tứa nước: Mọi sự mệt mỏi, chán ăn của ngày hè oi bức sẽ lập tức bị đánh bay. Món sườn vải thiều không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực phá cách, mà còn là một bài thuốc dưỡng sinh tuyệt vời giúp phục hồi năng lượng giữa mùa hạ rực rỡ.