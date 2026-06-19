Rất rẻ, bí đao là lựa chọn tốt nhất cho bữa cơm mùa hè: 4 món ngon lại nấu nhanh, có món giúp giảm cân, đẹp da

Khi tháng Sáu đến, nhiệt độ tăng cao, thời tiết nóng ẩm khiến mọi người cảm thấy khó chịu và mất cảm giác thèm ăn. Nhiều người thích ăn mướp đắng và mướp để giải nhiệt, nhưng thực tế, loại rau theo mùa tốt nhất để ăn vào thời điểm này trong năm lại là bí đao. Đây cũng là thời điểm vào mùa thu hoạch (vụ Xuân - Hè) của bí đao.

Bí đao được mệnh danh là "loại dưa số một cho sức khỏe mùa hè", với hàm lượng nước cực cao và lượng calo cực thấp. Nó cũng là một loại thực phẩm giàu kali, ít natri. Mọi bộ phận của nó đều chứa đầy chất dinh dưỡng; phần thịt, vỏ và hạt đều có thể sử dụng được. Phù hợp cho mọi lứa tuổi, nó giúp chúng ta dễ dàng vượt qua những ngày hè nóng bức nhất.

Nhiều người cho rằng bí đao có vị nhạt nhẽo, nhưng ít ai biết rằng bí đao thực sự là một kho báu dinh dưỡng. Theo số liệu dinh dưỡng, cứ 100 gram bí đao chứa nhiều kali và cực kỳ ít natri, tỷ lệ kali-natri tuyệt vời này hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của cơ thể trong mùa hè.

Vào mùa hè, chúng ta thường bị đổ mồ hôi nhiều dẫn đến mất kali, gây ra mệt mỏi, suy nhược, tim đập nhanh và chóng mặt. Ăn bí đao thường xuyên có thể bổ sung nước và kali, giúp loại bỏ lượng natri dư thừa và giảm gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể. Đồng thời, bí đao giàu chất xơ và axit malonic, có tác dụng giải khát, hỗ trợ giảm cân, thanh nhiệt trừ thấp, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Không giống như mướp đắng, có tính hàn và có thể gây hại cho tỳ vị, hay mướp đắng, có tính hàn và kích thích, bí đao có tính ôn hòa và dưỡng ẩm, phù hợp với mọi thể trạng. Hơn nữa, bí đao vô cùng đa dụng; có thể dùng trong súp, món xào và trà. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ bốn cách đơn giản và ngon miệng để thưởng thức bí đao tại nhà - dễ làm, đậm đà hương vị và được cả gia đình yêu thích.

1. Canh bí đao nấu thịt vịt già - món ăn giải nhiệt hè, trừ ẩm thấp, ổn định huyết áp, bù nước

Canh bí đao nấu thịt vịt già có hương vị thơm ngon, thanh mát. Thịt vịt mềm ngọt, bí đao mềm mát bổ sung hương vị cho nhau, nước dùng ngon đậm đà cực đưa cơm. Thịt vịt bổ âm, thanh nhiệt, bổ sung dưỡng chất, dưỡng ẩm. Kết hợp với bí đao, món ăn này còn giúp lợi tiểu, giảm sưng tấy, bổ sung kali. Ăn canh bí đao nấu thịt vịt vào mùa hè có thể thanh nhiệt trừ thấp, thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể, giảm khô da, khát nước và phù nề. Canh vịt cũng giúp ổn định huyết áp, thanh mát, không quá nóng, phù hợp cho cả gia đình.

Nguyên liệu để nấu canh bí đao nấu thịt vịt già

Nửa con vịt già, 500g bí đao, 3 lát gừng, vài quả kỷ tử, hành lá và một chút muối.

Cách nấu món canh bí đao nấu thịt vịt già

Bước 1: Sơ chế sạch vịt thật sạch để loại bỏ mùi hôi sau đó chặt thành từng miếng vừa ăn. Gọt vỏ bí đao, loại bỏ ruột và hạt sau đó rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Nếu bạn muốn nấu bí đao cả vỏ thì hãy chà xát vỏ thật kỹ. Cho thịt vịt vào nồi nước thêm vài lát gừng cùng 2 cây hành lá buộc nút lại. Đun sôi trên lửa lớn để chần thịt vịt, khi nước sôi thì hớt bỏ sạch bọt, rồi tắt bếp. Vớt thịt vịt đã chần ra, rửa sạch lại bằng nước ấm.

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm thịt vịt đã chần vào cùng vài lát gừng, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó hạ lửa nhỏ và ninh thịt vịt trong khoảng 35-40 phút. Sau khi ninh thịt vịt mềm thì cho bí đao vào nồi, tiếp tục nấu trong khoảng 10-15 phút, đến khi thấy bí đao chuyển màu trong. Tắt bếp, cho kỷ tử đã rửa sạch vào rồi lấy ra bát tô là có thể thưởng thức. Cho vào nồi và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 20 phút, cho đến khi bí đao mềm và trong suốt.

2. Nấm kho bí đao - Ít chất béo, tốt cho tiêu hóa và kích thích ngon miệng

Món ăn này kết hợp giữa nấm và bí đao, tuy là một món chay nhưng còn ngon hơn thịt. Nấm thơm lừng, ngọt thanh tự nhiên, dai giòn giống thịt, mọng nước và ngấm gia vị đậm đà. Bí đao mềm mát cực ngon. Nấm có hàm lượng chất béo thấp và giàu chất dinh dưỡng, tốt cho lá lách và làm tăng hương vị món ăn. Kết hợp với bí đao có vị dịu nhẹ, món ăn này mang đến sự kết hợp cân bằng. Món ăn không béo ngậy, giúp làm sạch vị giác và thúc đẩy tiêu hóa, giàu chất xơ và tạo cảm giác no lâu. Rất phù hợp cho người đang ăn kiêng giảm cân, và thích hợp cho những người bị chán ăn hoặc đầy hơi vào mùa hè.

Nguyên liệu nấu món nấm kho bí đao

400g bí đao, 5-7 cây nấm hương tươi, một ít nấm kim châm, tỏi băm, hành lá thái nhỏ, lượng nước tương vừa phải, một ít dầu hào và muối.

Cách làm món nấm kho bí đao

Bước 1: Gọt vỏ bí đao, loại bỏ ruột và hạt sau đó rửa sạch và thái lát. Rửa sạch nấm hương và cắt thành hình chữ thập. Bỏ rễ nấm kim châm, xé nhỏ và rửa sạch. Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho tất cả nấm vào, xào đều đến khi dậy mùi thơm. Nếu thích bạn hãy cho một chút thịt băm vào xào cùng - món ăn sẽ có thêm tầng hương vị, cực ngon.

Bước 2: Tiếp theo cho các lát bí đao vào, đảo cùng nấm. Thêm một ít nước, 1 thìa canh nước tương và nửa thìa canh dầu hào rồi đun nhỏ lửa trong khoảng 6-8 phút. Khi bí đao đã mềm và ngấm gia vị, tăng nhiệt độ để đun cho đến khi nước dùng sánh lại. Thêm chút muối cho vừa ăn, và rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

3. Bí đao xào tôm khô - Món ăn bổ sung kali và canxi dồi dào, thơm ngon

Đây là một món ăn được chế biến đơn giản mà đưa cơm nhờ hương vị umani từ tôm quyện với vị thanh mát của bí đao - vô cùng hoàn hảo. Tôm khô rất giàu canxi và các nguyên tố vi lượng, khi kết hợp với bí đao giàu kali sẽ tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Món ăn này bổ sung các khoáng chất bị mất trong mùa hè, lợi tiểu, trừ thấp và thanh nhiệt. Món ăn tươi ngon, thơm phức, không ngấy, ăn cùng cơm rất ngon, được cả người già và trẻ em yêu thích. Thường xuyên ăn có thể cải thiện tình trạng yếu mệt mỏi trong mùa hè.

Nguyên liệu làm món bí đao xào tôm khô

400g bí đao, một ít tôm khô, 3-5 tép tỏi băm, hành lá thái nhỏ, một chút muối, bột nêm và tiêu trắng.

Cách làm món bí đao xào tôm khô

Bước 1: Gọt vỏ bí đao, loại bỏ ruột và hạt rồi rửa sạch. Sau đó thái bí đao thành các lát mỏng. Ngâm tôm khô trong nước ấm khoảng 10 phút, rửa sạch và để ráo. Cho một ít dầu vào chảo, làm nóng, thêm tỏi băm và tôm khô vào, xào nhỏ lửa cho đến khi dậy mùi thơm của hải sản.

Bước 2: Tiếp đó bạn cho các lát bí đao vào, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi bí đao mềm một chút. Thêm một ít nước và đun nhỏ lửa trong 3 phút. Nêm nếm muối, bột nêm và một chút tiêu trắng. Xào đều, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dọn ra ăn.

4. Trà hoa đào và hạt bí đao - Giúp giảm cân, làm đẹp, giảm ẩm và phù nề

Hạt bí đao là một kho báu sức khỏe tiềm ẩn, có tác dụng giảm sưng tấy và thanh lọc ẩm thấp trong cơ thể, thậm chí còn hiệu quả hơn cả phần thịt bí. Kết hợp với hoa đào, chúng nhẹ nhàng nuôi dưỡng làn da và thúc đẩy tuần hoàn máu. Thích hợp cho những người bị phù nề do ngồi lâu, da xỉn màu và quá nhiều ẩm, thường xuyên sử dụng có thể dễ dàng loại bỏ lượng nước dư thừa, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhàng. Lý tưởng để sử dụng lâu dài trong mùa hè.

Nguyên liệu nấu trà hoa đào và hạt bí đao

5g hạt bí đao, 3 bông hoa đào khô và lượng nước vừa đủ.

Cách nấu trà hoa đào và hạt bí đao

Rửa sạch và để ráo hạt bí đao, sau đó rang chúng trong chảo khô, không dầu ở lửa nhỏ cho đến khi chúng chuyển sang màu vàng nhạt để loại bỏ tính hàn. Cho hạt bí đao rang và hoa đào khô vào cốc, đổ nước sôi vào, đậy nắp và ngâm trong 10 phút trước khi uống.

Trong cái nóng oi bức của tháng Sáu, không cần thiết phải ăn những nguyên liệu đắt tiền, chỉ cần thưởng thức bí đao đúng mùa là đủ. 4 công thức nấu ăn đơn giản và tiện lợi này giữ nguyên chất dinh dưỡng, thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè, bổ sung kali, ổn định huyết áp, loại bỏ ẩm thấp và dầu thừa, giúp bạn thoải mái vượt qua mùa hè nóng nực!