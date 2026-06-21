Đây là món ăn hoàn hảo cho bữa tối, hương vị tươi mát, ngọt ngào và ngon tuyệt, chỉ mất 15 phút để nấu

Điểm mấu chốt của món ăn này nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa "trứng chiên" và "canh". Đầu tiên, loại bỏ chỉ đen trên lưng tôm tươi bằng cách cắt dọc theo sống lưng và ướp tôm trong 10 phút với một chút muối và tiêu đen, để tôm ngấm đều hương vị thơm ngon của gia vị. Sau đó, rửa sạch rồi thái lát nấm mỡ, nấm hương; cắt bỏ gốc nấm hải sản và nấm kim châm, rửa sạch. Tiếp theo, cắt đậu hũ non thành những miếng nhỏ. Đập 3 quả trứng vào chảo và chiên cho đến khi vàng đều hai mặt. Lấy ra và cắt thành miếng nhỏ. Bước này, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại rất quan trọng đối với hương vị tổng thể của món ăn - hương thơm của trứng chiên làm tăng thêm nhiều lớp hương vị cho nước dùng, trong khi đậu hũ mềm sẽ thấm đẫm tinh túy của nước sốt.

Nguyên liệu của món ăn bao gồm 200g tôm, 1 miếng đậu phụ non, 2-3 quả trứng gà, 5-7 cây nấm mỡ, 1 hộp nấm hải sản, 1 gói nấm kim châm, bột tiêu, hành lá thái nhỏ, gia vị...

Bước tiếp theo là cho một ít dầu vào nồi, phi thơm tỏi băm và hành lá, sau đó cho trứng chiên vào, tiếp theo là nước sôi. Nước dùng sẽ chuyển sang màu trắng đục ngay lập tức. Tiếp theo, lần lượt cho nấm, tôm và đậu phụ vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 3 phút. Toàn bộ quá trình không cần phải canh lửa hay khuấy, chỉ cần chờ các nguyên liệu từ từ tiết ra hương vị trong nước dùng. Khi nước dùng đậm đà và thơm, chỉ cần thêm một chút muối cho vừa ăn như vậy là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Sức hấp dẫn của món ăn này không chỉ nằm ở sự đơn giản mà còn ở tính linh hoạt, phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau. Những người thích hương vị đậm đà hơn có thể cho thêm nấm; những người thích vị nhẹ hơn có thể giảm lượng muối. Độ mềm của tôm, hương thơm của nấm và độ mềm béo của đậu phụ non hòa quyện hoàn hảo trong nước dùng, mang đến trải nghiệm hương vị độc đáo. Đặc biệt là đậu phụ, ngấm nước dùng, tan chảy trong miệng. Ngay cả những người kén ăn cũng sẽ xin thêm một bát nữa.

Vị ngọt của tôm và nấm kết hợp cùng độ mềm của đậu phụ và nước dùng béo ngậy từ trứng tạo nên món canh hoàn hảo. Bạn thấy đó, cái hay nhất của ẩm thực gia đình không phải là theo đuổi những món ăn cầu kỳ và phức tạp, mà là sử dụng những nguyên liệu và phương pháp đơn giản nhất để tạo ra hương vị ấm áp nhất. Món canh tôm nấu nấm, đậu phụ và trứng này thể hiện điều đó một cách hoàn hảo. Nó không đòi hỏi nguyên liệu đắt tiền hay kỹ năng nấu nướng xuất sắc, tất cả những gì cần là sự quan tâm và tình yêu thương dành cho gia đình. Khi bạn thấy gia đình quây quần bên bàn ăn, thưởng thức các món ăn với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, bạn sẽ hiểu rằng hạnh phúc không gì hơn là một nồi canh nóng hổi, vài món ăn đơn giản và sự hiện diện của những người thân yêu.

Chúc bạn ngon miệng với món canh tôm nấu nấm, đậu phụ và trứng nhé!