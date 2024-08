Trở về sau 10 ngày du lịch cùng bồ trẻ, chồng chết lặng khi nhìn thấy 'tối hậu thư' của vợ

BÀI GỐC

Sau 10 ngày 'cháy hết mình' cùng tình trẻ, tôi chết lặng khi về nhà nhận mảnh giấy nhỏ vợ gửi lại

Về với vợ, nhưng trong tôi lúc nào cũng nhớ đến cô nhân tình nõn nà, bốc lửa. Tôi dối My với lý do đi công tác để mỗi cuối tuần bay vào “cháy” hết mình với cô bồ trẻ. Một lần tôi đang “vui vẻ” với bồ thì nhận được điện thoại của Toàn báo tin My phải mổ cấp cứu vì đau ruột thừa. Dĩ nhiên tôi viện cớ công tác xa để nhờ Toàn chăm sóc My hộ tôi.