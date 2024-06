Trạm cứu hộ trái tim vừa lên sóng tập 42 trên VTV3 tối 12/6. Sau khi tập phim khép lại, tranh cãi đã bùng nổ trên mạng xã hội. Lý do là bởi tập 42 đã gỡ một nút thắt lớn nhất phim, đó là lý do tại sao An Nhiên lại căm hận mẹ con Ngân Hà đến vậy?

Người xem luôn đoán rằng hẳn đây phải là mối thâm thù đại hận còn hơn cả Nghĩa, phải lớn ngang tầm chuyện bố mẹ bị sát hại hay gia đình bị phá sản... Nhưng không, lý do mà An Nhiên bày kế hãm hại, trả thù mẹ con Ngân Hà suốt bao nhiêu năm lại chỉ vì một... đôi giày múa. Đó là khi An Nhiên thuở nhỏ tham gia một cuộc thi múa do bà Lan làm giám khảo, vì bị lạc mất đôi giày nên An Nhiên đã không hoàn thành tốt bài thi và bị đánh trượt.

Người cầm nhầm giày của An Nhiên chính là Ngân Hà. Sau bao năm, An Nhiên vẫn không thể quên được chuyện hai mẹ con mình van xin bà Lan một cơ hội thi lại nhưng không được trao.

Sau khi tình tiết này lên sóng, khán giả tràn vào fanpage của nhà đài để lại những comment bức xúc. Theo người xem, cách giải thích này là quá "tào lao", "như một trò đùa", không đủ sức thuyết phục. Hơn nữa, thời điểm đó, An Nhiên và Ngân Hà vẫn chỉ là một cô bé. Còn nhớ, khi bà Lan gặp biến cố, Ngân Hà mới 12 tuổi. Mà thời điểm An Nhiên gặp bà Lan, thậm chí bà Lan còn chưa trải qua biến cố. An Nhiên lại nhỏ tuổi hơn Ngân Hà, nên thời điểm đó cô bé An Nhiên chỉ khoảng trên dưới 10 tuổi.

Một cô bé 10 tuổi có thể ôm một mối thâm thù đại hận suốt chừng ấy năm? Theo khán giả, tình tiết này quá phi lý đến mức không thể chấp nhận.

Một số bình luận của khán giả Trạm cứu hộ trái tim:

- Đạo diễn làm ơn bố trí cái mối thù nó ra dáng mối thù tí. Quả thù này chả xứng cho mấy diễn viên quằn quại như thế! - Ông bà biên kịch phim này hẳn là thù vặt, thù dai dữ lắm mới viết nên kịch bản thế này. Có mỗi nhầm đôi giày múa từ hồi còn bé tí thôi mà đã thù truyền đời, truyền kiếp thế rồi. - Nghĩa bị mất bố không hận thù bằng An Nhiên bị nhầm giày! - Mà trượt cuộc thi này thì không còn cuộc thi nào về múa nữa à, nói đam mê nhưng trượt cái cả đời không múa luôn! - Phim ảo thế. Tý tuổi mà thù hằn ghê thế? Lý do thù hằn trả thù lãng xẹt! - Em lạy biên kịch cái phim này 1 lạy! - Mới trẻ con mà ghi thù đến mức phá hoại gia đình người ta, tống bố người ta vào tù, xong làm nhà người ta phá sản, hãi thế?

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.