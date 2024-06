Trạm cứu hộ trái tim tập 42 vừa lên sóng VTV3 tối 12/6. Trong tập này, quá khứ của An Nhiên đã được hé lộ. Lý do mà cô ta căm ghét bà Lan và Hà cũng chính thức được bật mí.

Thì ra năm xưa, An Nhiên từng là con gái một người bạn học cũ của bà Lan. Thuở còn nhỏ, An Nhiên từng mơ làm diễn viên múa. Cô bé An Nhiên khi đó tham gia một cuộc thi múa do bà Lan làm giám khảo. Thế nhưng do đi một đôi giày không phải của mình nên An Nhiên đã thi không tốt và bị đánh trượt. Mẹ con An Nhiên khi đó đã chạy theo bà Lan để xin xỏ. Mẹ An Nhiên còn lôi quan hệ cũ của mình và bà Lan ra để xin thêm một cơ hội cho con gái.

An Nhiên nói rằng giày của mình đã bị ai đó đánh tráo nên không thể thi tốt. Tuy nhiên, bà Lan không chấp nhận lý do này. Bà cho rằng đôi giày là vật bất ly thân của diễn viên múa. An Nhiên đã không cẩn thận với đồ vật quý giá của mình, nên không thể nói rằng khi đó, cô bé nghiêm túc với con đường mình đã chọn. Hơn nữa, kỳ thi cũng đã kết thúc, việc cho An Nhiên thi lại là điều không thể.

Lúc bà Lan quay lưng bỏ đi thì Hà xuất hiện. Cô bé nói rằng mình đã cầm nhầm giày của An Nhiên. Chứng kiến toàn bộ sự việc, An Nhiên đã nhen nhóm lòng căm hận từ khi đó. Sau này, cô ta lợi dụng Nghĩa làm công cụ để trả thù.

Nghĩa cũng đã tìm hiểu được chuyện này và quyết sẽ không để An Nhiên yên. Trong tập này, hắn đã ra tù trước nửa tháng nhưng không cho vợ biết. Hắn nhờ đàn em sắp xếp chỗ ở cho mình rồi đưa bà Xinh đến. Trông thấy con trai, bà Xinh rơi nước mắt. Nhưng với bản tính lương thiện, bà Xinh cũng không muốn Nghĩa quá tuyệt tình với An Nhiên, vì không nên dồn ai đó vào đường cùng. Hơn nữa, theo bà Xinh, bé Gôn không có tội.

Tuy nhiên, Nghĩa nhất quyết sẽ không để yên cho An Nhiên. Nghĩa căm tức bởi bao năm qua bị An Nhiên biến thành công cụ trả thù mà không biết. Trong khi Nghĩa chịu bao khổ sở thì An Nhiên tận hưởng thành quả, hơn thế nữa còn làm ra vẻ thanh cao. Và đỉnh điểm, cô ta còn cắm cho Nghĩa một cặp sừng dài. Nghĩa âm mưu chuyển toàn bộ tài sản cho bà Xinh, không để cho An Nhiên một xu nếu sau này ly hôn.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.