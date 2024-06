Trạm cứu hộ trái tim tập 41: Ngân Hà phát hiện Gôn không phải con đẻ Nghĩa?

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 41 hé lộ cuộc chiến căng thẳng chính thức nổ ra giữa Ngân Hà và An Nhiên. Sau khi An Nhiên tuyên chiến, động đến con gái Ngân Hà ở tập trước thì Ngân Hà đã không còn nhẫn nhịn được nữa.

Lúc An Nhiên gặp Hà ở phòng tập đấu kiếm, Hà tuyên bố: "Tôi muốn hỏi cô, cô cho người khác thắc mắc rằng, trong hôn nhân, tôi đã có con với người khác, cô không thấy lợm giọng à? Bởi vì chính cô mới là người có con khi chưa được pháp luật và xã hội công nhận.

Sao? Đúng chứ? Gôn được sinh ra từ khi nào thế? Và còn một điều quan trọng nữa tôi muốn nói cho cô hiểu. Từ xưa đến nay cô là người thâm hiểm, nhưng tôi thì khác. Cô làm điều gì cũng tính toán cẩn thận mà cô không hiểu được rằng, ai rồi cũng sẽ khác à? Ai cũng có giới hạn mà cô không được phép xâm phạm à?".

Nghe vậy, An Nhiên thách thức: "Vậy mà tôi lại cứ thích xâm phạm đấy, thì sao?". Đáp lại, Ngân Hà tuyên bố: "Vậy thì, cô động đến con tôi thì tôi sẽ động đến con cô!". Nghe điều này, An Nhiên nổi điên giơ tay tát Ngân Hà, tuy nhiên khán giả không rõ liệu cái tát có tới đích, hay An Nhiên sẽ bị phản đòn?

Câu nói của Ngân Hà dành cho An Nhiên khiến khán giả thắc mắc liệu Ngân Hà chỉ đang rung cây dọa khỉ, vô tình đánh trúng điểm yếu của An Nhiên liên quan đến sự thật về thân phận của Gôn, hay Ngân Hà cũng đã biết chuyện gì đó?

Bởi trước đó, chính người của Mỹ Đình đã chụp được ảnh của Việt và An Nhiên tại spa. Khả năng cao, Mỹ Đình cũng bắt đầu điều tra kỹ về thân phận của Việt. Như vậy thì rất có thể, Ngân Hà cũng sẽ tự đưa ra được những suy luận của mình.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 41 lên sóng VTV3 tối 11/6.