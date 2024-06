Mới đây, chương trình VTV Kết nối đã chính thức công bố bộ phim Trạm cứu hộ trái tim sẽ kéo dài 51 tập, dài hơn 6 tập so với dự kiến ban đầu. Như vậy, phim sẽ phát sóng tới đầu tháng 7 mới khép lại.

Đáng nói, nhà đài còn hé lộ luôn một tình tiết quan trọng sẽ xuất hiện trong những tập cuối phim, đó là khi An Nhiên định bắt cóc bé Kitty, nhưng cuối cùng, cô ả lại bị xe tông vì che chắn cho Kitty. Hồng Diễm tiết lộ đây là cảnh quay hóa giải mọi mâu thuẫn giữa An Nhiên và Ngân Hà. Có lẽ, vì An Nhiên đã cứu Kitty một mạng, nên Ngân Hà cũng quyết định bỏ qua mọi lỗi lầm trước đó.

Cảnh An Nhiên gặp tai nạn vì cứu bé Kitty

Tuy nhiên, cách giải quyết vấn đề này không được lòng khán giả. Thậm chí, Lương Thu Trang còn hé lộ: "Hy vọng khi khán giả xem phân đoạn này xong sẽ thấy được sự lương thiện ẩn sâu trong con người An Nhiên. Những gì An nhiên làm từ trước tới giờ đều do hoàn cảnh xô đẩy". Người xem khó có thể chấp nhận được lý do "hoàn cảnh xô đẩy" để gây ra quá nhiều điều trái đạo đức như An Nhiên. Thậm chí khán giả còn cho rằng, cách giải quyết vấn đề này không hợp lý, có phần "tẩy trắng" cho tiểu tam quá đà.

Trạm cứu hộ trái tim là bộ phim tạo ra nhiều tranh cãi trái chiều ngay từ khi phát sóng. Một số khán giả nhận định, tác phẩm rơi vào lối mòn của nhiều bộ phim truyền hình Việt trước đây, đó là vẽ ra quá nhiều drama, các tình tiết chồng chéo nhau, nhiều chi tiết lê thê gây ức chế cho người xem, nhưng càng về cuối thì các nút thắt lại được gỡ quá nhanh, khiên cưỡng.

Trái với Ngân Hà, An Nhiên là nhân vật có nhiều màu sắc, đất diễn để Lương Thu Trang thoải mái sáng tạo

Thêm nữa, nữ chính Ngân Hà được xây dựng trong phim quá nhạt nhòa, thậm chí bị các nhân vật phụ và phản diện lất át.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.