Trạm cứu hộ trái tim: Nghĩa không ngừng nhớ Hà khi ở bên An Nhiên, sốc nặng khi biết bị "cắm sừng"

Tập 21 Trạm cứu hộ trái tim đã lên sóng VTV3 tối 24/4. Trong tập này, cuối cùng thì chuyện Hà có thai cũng đến tai tất cả mọi người. Mỹ Đình đưa Hà đi khám thai thì bị Vũ trông thấy. Cô giúp việc đi cắt thuốc an thai cho Hà thì bị An Nhiên trông thấy. An Nhiên tức tốc lao đến gặp Nghĩa để thông báo tin sốt dẻo. Cô ả cho rằng có 2 khả năng xảy ra. Một là, Nghĩa đã để xảy ra "sai số" và khiến Hà có bầu. Hai là, Hà đã cắm cho Nghĩa một cái sừng dài trong lúc cả hai còn đang mặn nồng. Tuy nhiên, Nghĩa nghiêng về khả năng thứ hai.

Hắn nhớ lại ngày Hà đi công tác. Khi Hà gọi video call cho Nghĩa, Nghĩa từng trông thấy bóng dáng người đàn ông giống như Vũ ở phía sau cô. Bán tín bán nghi, Nghĩa lục tìm facebook của Vũ thì thấy anh đã đăng ảnh ở cùng nơi Hà đi công tác. Cho rằng Hà và Vũ đã ngủ với nhau trong chuyến công tác đó, Nghĩa vô cùng tức giận.

Trước đó, khi Nghĩa ở bên An Nhiên, hắn ta cũng thường xuyên nghĩ tới Hà, nhớ tới thời còn mặn nồng của hai vợ chồng. Lúc ở một mình trên xe, Nghĩa cũng nghe chương trình của Hà và bất giác nhìn lên bàn tay từng đeo nhẫn cưới của mình. Có lẽ, Nghĩa ngày càng hối hận vì đã để mất người vợ thực sự tốt đẹp mà hắn có.

Rồi Nghĩa tới gặp Vũ để... đánh ghen. Nghĩa trơ trẽn ghen tuông với Vũ, đổ cho Vũ ngủ với Hà rồi làm vợ mình có bầu. Nào ngờ, Vũ chẳng những không phủ nhận mà còn tuyên bố mình đã ngủ và là tác giả cái thai trong bụng Hà. Thậm chí, Vũ tuyên bố mình chính thức trở lại đường đua, chinh phục người yêu cũ. Anh nói rằng mình sẽ ở bên Hà, kề vai sát cánh với cô, tuyên chiến với Nghĩa.

Trước đó, Vũ cũng đã biết chuyện Hà có bầu, là do Nam vô tình để lộ. Vũ thừa biết đứa trẻ chính là con Nghĩa. Có lẽ trong lòng có buồn, nhưng Vũ lại thương Hà nhiều hơn. Người như Vũ mới thật sự xứng đáng ở bên Hà.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.