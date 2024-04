Trạm cứu hộ trái tim: An Nhiên phát hiện bí mật của Nghĩa, khán giả hả hê vì "nghiệp quật cả đôi"

Trạm cứu hộ trái tim tập 20 lên sóng VTV3 tối 23/4 mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc trái ngược. Ở nửa đầu tập phim, người xem phẫn nộ trước chiêu trả thù bẩn của An Nhiên dành cho mẹ con Lan Hà. Cụ thể, cô ta đã cung cấp cho phía truyền thông những thông tin đời tư của bà Lan, từ chuyện bà bị chồng phản bội, mâu thuẫn với con gái, cho đến hiện tại khi chồng bà bị bắt, tập đoàn Lan Hà có nguy cơ sụp đổ... Đọc bài báo viết về mình, bà Lan không khỏi sốc.

Bà Lan sốc trước màn phản đòn của An Nhiên

Tuy nhiên may mắn là lúc này, bên bà Lan đã có những người thân yêu. Bà không còn đơn độc một mình như nhiều năm trước nữa.

Cú phản đòn của An Nhiên có thể khiến bà Lan chao đảo, nhưng không quật ngã được phu nhân của tập đoàn Lan Hà. Thậm chí, bà cũng đã dự tính được việc An Nhiên sẽ trả thù mình ra sao.

Thế nhưng An Nhiên cũng chỉ hả hê được phần nào, cho đến khi cô ả giặt đồ và phát hiện trong ví cá nhân của Nghĩa vẫn giữ chiếc nhẫn cưới - bằng chứng rõ ràng nhất cho cuộc hôn nhân của Nghĩa và Hà. Nhìn thấy chiếc nhẫn, An Nhiên tức giận đến tím tái cả mặt mày. Điều này tất nhiên khiến khán giả vô cùng hả lòng. Rõ ràng, Nghĩa vẫn còn lưu luyến vợ cũ chứ chẳng phải căm hận đến tận xương tủy. Nếu không, việc gì mà hắn ta phải giữ lại vật kỷ niệm, bằng chứng cho sự gắn kết này?

Nhìn thấy chiếc nhẫn, An Nhiên lại thúc giục Nghĩa chuyện ly hôn. Cô ta nói rằng từng trông thấy Hà nôn khan, có khi nào Nghĩa không cẩn thận khiến con gái kẻ thù dính bầu? Tuy nhiên, Nghĩa bác bỏ điều này. Hắn cho rằng không thể nào có chuyện Hà có con với mình.

Nghe vậy, An Nhiên lại hiến kế cho Nghĩa đơn phương ly hôn. Theo An Nhiên, Nghĩa có thể thêu dệt chuyện Hà ngoại tình với Vũ để lấy đó làm ly do ly hôn Hà. Như vậy, rất có thể, An Nhiên cũng sẽ biến cái thai trong bụng Hà trở thành "tác phẩm" của Vũ. Còn Nghĩa, hắn không biết chuyện Hà có bầu với mình, nên rất có thể cũng lầm tưởng rằng Hà đã lên giường với người yêu cũ. Vậy nên mới có cảnh Nghĩa đánh ghen với Vũ trong preview tập 21.

Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng kết cục này đã và đang là "nghiệp quật" dành cho cặp đôi Nghĩa - Nhiên. Nhiên thì những tưởng mình sẽ tận hưởng hạnh phúc khi Hà bị Nghĩa phụ, nhưng không, thực tế thì cô tả chỉ sống trong ghen tuông, ám ảnh và không thể quên được chuyện chồng mình từng có 5 năm chung sống mặn nồng với người đàn bà khác. Còn Nghĩa, anh ta cũng nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống viên mãn bên vợ con thực sự, nhưng thực tế là anh ta đã bỏ rơi một người vợ hiền thảo để ở bên một người đàn bà độc địa, tâm cơ, và cũng không ngừng "cắn xé" anh ta hàng ngày hàng giờ.

Một số bình luận của khán giả Trạm cứu hộ trái tim:

- Bởi vậy người toan tính, mưu mô luôn sống trong sợ hãi, thế là khổ chứ sung sướng gì đâu! - Người đa nghi lại ở với người nói dối, dù có về với nhau cũng là toan tính mưu đồ. - Cái kết của tra nam và tiểu tam, thật là hả dạ! - Ở với An Nhiên coi bộ anh Nghĩa mệt nhỉ, đáng đời! - Sống với người phụ nữ mưu mô quá cũng khổ, thà sống với bà vợ thật thà còn hơn Nghĩa ơi! - Đau đầu chưa Nghĩa, nghiệp bắt đầu quật từng nhát rồi đấy! - Rõ ràng tính cách mới quyết định số phận mà. Tiểu tam lòng dạ thâm hiểm sao có được hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn được. - Nhiên ơi là Nhiên, bảo nó ly hôn vợ mà nó đâu có làm, nó vẫn chừa cho nó một con đường về nhà đó thôi. Còn Nghĩa, đúng là lúc chưa được ở với nhau thì khao khát, giờ về ở mới biết khổ hơn vợ mình. - Nghiệp là đây chứ đâu, ở chung mới lòi mặt thật, về đến nhà suốt ngày dò xét nhau, hả lòng lắm!

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 21 lên sóng tối nay trên VTV3.