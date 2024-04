Preview tập 18 Trạm cứu hộ trái tim mang tới nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, bà Xinh một lần nữa đã phân tích cho Nghĩa hiểu mọi chuyện, với mong muốn con trai thay đổi ý định trả thù trước khi quá muộn.

Bà đã nói với Nghĩa về bộ mặt thật của An Nhiên. Theo bà, An Nhiên không phải là người phụ nữ hy sinh, chịu nhẫn nhục vì tương lai tươi sáng như Nghĩa nói, mà đơn giản, cô ta chỉ là một ả đàn bà máu lạnh mà thôi.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 18

"Trong lòng con lúc nào cũng mang nỗi thù hận hay sao, mẹ không tin đâu. Còn An Nhiên, cho dù nó là mẹ ruột của cháu nội mẹ thì mẹ cũng không chấp nhận được, không có người phụ nữ nào mà chịu dâng người đàn ông mình yêu thương cho người phụ nữ khác đâu, đó là không bình thường" - bà Xinh nói với con trai.

Theo bà, nếu thật lòng yêu Nghĩa, An Nhiên sẽ ngăn cản anh chứ không phải để người mình yêu dấn sâu vào con đường trả thù. Tuy nhiên, Nghĩa vẫn rất mê muội. Anh ta không ngừng bào chữa cho nhân tình.

Cuối cùng, bà Xinh hỏi một câu liên quan đến Hà khiến Nghĩa chết lặng: "5 năm sống với nhau, chưa có một giây phút nào con thật lòng với nó hả con? Nếu như thật lòng không có, thì con cứ thanh thản mà đi trả thù".

Trước đó, An Nhiên cũng có cuộc gặp gỡ với Hà để dằn mặt. Nhưng thay vì được hả hê cõi lòng, cô ả lại bị Hà lấn át. Hà nói rằng mình sẽ không bao giờ cho An Nhiên thứ cô ả muốn, là "danh chính ngôn thuận". Lúc An Nhiên nói rằng Hà không thể có được tình yêu của Nghĩa thì Hà cười vang, tuyên bố rằng mình không cần tình yêu của một kẻ biến thái.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hà nhắc nhở An Nhiên một câu khiến khán giả vô cùng thích thú: "Lần sau nếu muốn gặp tôi thì đi đôi giày cao hơn ấy, để cho nhân cách của cô có thêm chút chiều cao".

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 18 lên sóng VTV3 tối 17/4.