Trạm cứu hộ trái tim tập 17 lên sóng VTV3 tối 15/4 hé lộ thêm nhiều khía cạnh đáng sợ của cô nàng An Nhiên. Nếu như Nghĩa chỉ là kẻ bị hận thù làm cho mờ mắt, thì An Nhiên mới chính là "trùm cuối" với những âm mưu khủng khiếp. Ngay từ 10 năm trước, khi còn là một cô gái trẻ, chính cô ta đã lên kế hoạch chiếm Lan Hà.

Lúc đó, An Nhiên bày mưu để Nghĩa gia nhập trạm cứu hộ, dù Nghĩa chẳng hề yêu thương chó mèo. Thời điểm ấy, An Nhiên rõ ràng đang yêu Nghĩa, nhưng cô ta chấp nhận để người mình yêu ở bên và tán tỉnh một cô gái khác, thậm chí sau này cưới cô ta làm vợ.

An Nhiên và Nghĩa thời trẻ

Rồi ngày Nghĩa chiếm được Lan Hà cũng đến. An Nhiên cũng nhắm tới việc sẽ đưa con mình sang định cư ở Canada. Bán Lan Hà rồi, cả nhà An Nhiên và Nghĩa sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Nghĩa còn lấn cấn vì hắn ta chưa có được sự đồng ý của Hà cho vụ ly hôn. Lúc Nghĩa nói với An Nhiên chuyện Hà muốn đem vụ ly hôn ra đàm phán, để đổi lấy việc ông Trường trắng án, An Nhiên đã tức giận trách Nghĩa không làm theo kế hoạch cô ta bày ra. Theo đó, thời điểm Nghĩa lừa Hà ký bàn giao Lan Hà cho mình, An Nhiên đã muốn Nghĩa lén bỏ cả... đơn ly hôn vào tập hồ sơ, để Hà không để ý mà ký tên vào. Nhưng khi ấy, Nghĩa thấy việc đó quá rủi ro nên đã không dám làm.

Nhân vật nữ bác sĩ tâm lý này khiến khán giả cảm thấy rùng mình vì quá đáng sợ. Suy cho cùng, Nghĩa cũng chỉ là con rối cho cô ta giật dây mà thôi. Nếu phát hiện ra Nghĩa chẳng còn thật lòng thật dạ với mình, biết đâu An Nhiên chẳng lật kèo mà đi tìm hạnh phúc mới một mình.

Ở các diễn biến khác trong tập 17, Hà đã nhờ Vũ xem hồ sơ bệnh án của bố mình và tìm ra điểm bất thường. Hà nghi ngờ Nghĩa đã làm điều gì đó khiến ông Trường đột quỵ. Nhưng khi cô đến công ty để xem lại camera thì lại không tìm được bằng chứng, do phòng ông Trường không lắp camera.

Chẳng những vậy, Hà còn chạm trán Nghĩa ở đây. Hà định ghi âm cuộc trò chuyện của cả hai, mong rằng Nghĩa sẽ thú nhận chuyện mình làm với ông Trường. Nhưng Nghĩa quá cao tay, hắn sớm nhận ra được ý định của Hà và giật điện thoại của cô.

Cũng trong tập này, Hà đã đưa bé Chi về nhà mình. Ngoài ra, Hà và Vũ cũng dính vào một vụ việc đau đầu khác có liên quan đến con trai ruột của ông Thế (NSND Công Lý đóng). Sau khi ông Thế qua đời, vợ chồng cậu con trai ruột lại quay về đòi bán nhà của bố, bất chấp việc ông Thế đã lập di chúc để lại căn nhà cho bé Chi.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 18 lên sóng VTV3 tối 17/4.