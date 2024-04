Trạm cứu hộ trái tim tập 20: An Nhiên được Việt tỏ tình, đến lượt Nghĩa sắp "mọc sừng"

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 20 khiến khán giả thích thú với tình tiết An Nhiên tìm gặp Việt - bác sĩ nha khoa từng xuất hiện trong những tập trước đó để tâm sự. Nghe chuyện của An Nhiên, Việt vô cùng bức xúc. Anh ta nói rằng với sự hy sinh của An Nhiên, cô ả nên được nhận thứ gì đó xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 20

Nghe những lời của Việt, An Nhiên khẳng định mình sẽ không bao giờ để bản thân và con trai phải chịu thiệt. "Đấy mới là An Nhiên mà anh biết, và đấy cũng chính là An Nhiên mà anh thích!" - Việt không ngại thừa nhận tình cảm của mình dành cho An Nhiên.

Việt tỏ tình với An Nhiên

"Thực ra trên cuộc đời này, chữ biết nó rất giới hạn. Bởi rất có thể, khi chúng ta biết về nhau, thân thiết với nhau ở một mức độ nào đó, thì chúng ta lại chợt nhận ra, chúng ta chỉ là những người hoàn toàn xa lạ" - An Nhiên triết lý.

Không biết cô ta đang định nỏi về mối quan hệ của mình với Việt, hay là với chính Nghĩa - bố của con trai mình.

Việc Việt có thêm đất diễn ở bộ phim này khiến khán giả càng thêm chắc chắn rằng An Nhiên sẽ sớm có mối quan hệ trên mức thân thiết với anh chàng bác sĩ nha khoa.

Khi Nghĩa không giúp cô ta đạt được mục đích, An Nhiên hẳn sẽ tìm tới đối tượng khác. Lúc này, thì Nghĩa mới chính là kẻ mọc sừng, âu cũng là thứ quả báo mà anh ta xứng đáng nhận về, sau những đau khổ gây ra cho Hà.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 20 lên sóng VTV3 tối 24/4.