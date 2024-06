Trạm cứu hộ trái tim: Đến lượt An Nhiên làm xét nghiệm ADN của Nghĩa và con gái Hà?

Trạm cứu hộ trái tim tập 45 vừa lên sóng VTV3 tối 19/6. Trong tập này, Nghĩa đã bắt đầu có những nghi ngờ về thân phận bé Kitty. Đó là khi Nghĩa đưa Gôn đi phố sách và tình cờ lại gặp mẹ con Hà. Lúc ấy, có một người quen của Hà xuất hiện và nhận xét Kitty giống Nghĩa. Người này không gặp Hà đã nhiều năm nên không biết rằng Nghĩa - Hà đã ly hôn.

Nghĩa trở về nhà và mãi suy nghĩ về điều này. Hắn cũng tâm sự với bà Xinh rằng, không hiểu sao bản thân luôn cảm thấy có một tình cảm đặc biệt dành cho con gái Hà. Mỗi lần nhìn thấy cô bé, Nghĩa đều thấy rất đáng yêu và muốn chạy tới ôm ấp. Nghĩa cũng thắc mắc chuyện Vũ vẫn chưa kết hôn với Hà dù đã có con chung.

Để lấp liếm, bà Xinh nói rằng vì bố Hà tù tội nên cô chưa làm đám cưới, còn chuyện Kitty giống Nghĩa thì cũng chỉ là một câu nhận xét xã giao đến từ tâm lý của người ngoài mà thôi. Bởi trước đây, chính bà Xinh cũng từng cho rằng Gôn giống Nghĩa nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Dẫu vậy, Nghĩa vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng. Nửa đêm, hắn còn tìm đến nhà Hà và chứng kiến cảnh mẹ con Hà ôm tạm biệt Vũ trước khi Vũ đi nước ngoài. Tới khi Vũ ra về, Nghĩa mới lộ mặt và chất vấn chuyện tại sao Vũ chưa kết hôn với Hà. Đáp lại Nghĩa, Vũ tự tin khẳng định: "Kết hôn chỉ là thủ tục để đảm bảo về mặt pháp lý và tài sản, chứ đâu có đảm bảo được tình yêu đâu? Chúng tôi yêu nhau như vậy có phải tốt hơn không?".

Còn về chuyện Nghĩa nói rằng được người ngoài nhận xét giống Kitty thì Vũ cũng không ngại cà khịa: "Bây giờ đã đến lúc ông phải tìm sự ảo tưởng qua một lời nói xã giao à?". Ngoài ra, Vũ còn khẳng định Hà và Kitty là của mình khiến Nghĩa "câm nín".

Thế nhưng cho dù Vũ có bảo vệ đến đâu, thì cũng đến ngày thân phận Kitty bị bại lộ. Nhiên đã tình cờ nghe được chuyện mẹ chồng mình tìm tới trường học để định "bắt cóc" một bé gái. Cô ả cũng lục được ảnh của Kitty giấu trong túi bà Xinh và quyết định sẽ đi điều tra thân phận của bé gái này.

Cùng lúc đó, Nghĩa vẫn cho người theo sát An Nhiên. Tuy nhiên điều lạ là trong khi chỉ đạo đàn em của mình, Nghĩa hạ lệnh đàn em phải thông báo cho mình nếu thấy An Nhiên đến trung tâm xét nghiệm ADN. Trước đó, bộ phim cũng xuất hiện tình tiết An Nhiên nhổ tóc bạc cho Nghĩa. Phải chăng, An Nhiên rồi cũng sẽ làm xét nghiệm ADN của Nghĩa với con gái Hà?

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.