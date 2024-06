Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 45 hé lộ tình tiết kịch tính khi Nghĩa gặp Vũ trước cổng nhà Ngân Hà. Nghĩa thắc mắc rằng tại sao sau bao nhiêu năm, Vũ và Hà chưa kết hôn, nếu như Vũ thực sự là cha của Kitty. Nghe vậy, Vũ khẳng định rằng Hà và anh yêu nhau thì hôn nhân cũng chỉ là một tờ giấy để hợp thức hóa mối quan hệ mà thôi.

Sau đó, Nghĩa lại kể rằng ngày hôm nay, hắn tinh cờ gặp Ngân Hà và con gái trên phố sách. Lúc đó, đã có người nhận xét rằng "con gái giống cha". Không biết Nghĩa chỉ đang "khích" Vũ hay hắn đã thật sự biết được Kitty là con gái mình.

Tuy nhiên ngay khi Nghĩa vừa biết được sự thật thì An Nhiên cũng đã có những bước đi đầu tiên. Cô ta lục lọi phòng bà Xinh và phát hiện bức ảnh Kitty giấu trong túi xách của mẹ chồng. Lúc bà Xinh bước vào, An Nhiên hỏi rằng đứa bé này là ai. Bà Xinh không giữ được bình tinh, tìm cách lấy lại bức ảnh. Với sự khôn ngoan tinh quái của An Nhiên, hẳn không khó để phát hiện ra Kitty là con Ngân Hà, và lý do tại sao bà Xinh lại giữ ảnh của con gái con dâu cũ.

Nếu biết Kitty là con ruột Nghĩa, khán giả lo rằng An Nhiên sẽ làm hại đứa trẻ. Có lẽ đây cũng là lý do Hà đã giữ bí mật thân phận con gái mình suốt bao năm, vì không muốn con gái vướng vào những rắc rối, tranh chấp, và cả những âm mưu độc địa của người đời.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 45 lên sóng VTV3 tối nay.