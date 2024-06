Trạm cứu hộ trái tim đang bước vào giai đoạn hấp dẫn với tình tiết vợ Việt tìm đến spa của An Nhiên để đánh ghen. Trong tập 44 lên sóng tối nay, cô ta thậm chí còn show ra đoạn clip Việt và An Nhiên vào khách sạn với nhau, khiến An Nhiên không thể chối cãi việc ngoại tình với người đã có gia đình. Nhưng tại sao Việt và An Nhiên luôn rất kín đáo, nay lại bị khui ra mọi chuyện với đầy đủ bằng chứng rõ ràng như vậy?

Vợ Việt tung đoạn clip An Nhiên và chồng mình vào khách sạn với nhau

Theo úp mở của thành viên đoàn phim, thì người đứng sau "mật báo" cho vợ Việt không ai khác chính là... Nghĩa.

Điều này cũng rất hợp lý, khi mà suốt thời gian ngồi tù, Nghĩa vẫn cho người thân tín giám sát An Nhiên, chính là cô nhân viên trong spa. Hẳn nhiên việc An Nhiên và Việt dan díu với nhau không thể qua mặt được Nghĩa. Nhưng nếu Nghĩa là người giật dây vợ Việt thì quả thật hắn quá cao tay và hành xử khá tàn nhẫn với người từng là "đầu gối tay ấp" của mình.

Dù đã biết mọi việc An Nhiên làm, thậm chí biết cả chuyện Gôn không phải con ruột, nhưng từ khi ra tù về, Nghĩa vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, nhẹ nhàng, hoàn thành "vai diễn" trước An Nhiên. Trường hợp của An Nhiên và Nghĩa, chỉ có thể bình luận 1 câu, đó là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn"!

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 44 lên sóng tối nay trên VTV3.