Lễ trao giải Earthshot Prize 2025 do Thân vương William sáng lập bất ngờ “nóng” hơn bao giờ hết khi Tom Cruise - siêu sao hành động hàng đầu thế giới xuất hiện qua video gửi lời chúc đến bạn thân Hoàng gia. Dù không thể đến Rio de Janeiro, tài tử Mission: Impossible vẫn gây bão mạng với thông điệp đầy cảm hứng về tinh thần cống hiến và sứ mệnh cứu hành tinh. Trong khi đó, Thân vương William tiếp tục khẳng định vị thế người dẫn đầu trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ Trái đất, còn Vương phi Kate vắng mặt vì ở lại Windsor chăm sóc ba con.

Khán phòng lễ trao giải Earthshot Prize 2025 tại Rio de Janeiro đã vỡ òa khi Tom Cruise bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn với lời chào:

“Good evening, Rio. My dear friend, Your Royal Highness… Tôi rất tiếc vì không thể có mặt trực tiếp để cùng ăn mừng, nhưng xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng và các ứng viên. Cảm ơn vì những công việc vĩ đại các bạn đang làm nhắc nhở chúng ta rằng, khi đam mê gặp sứ mệnh, điều kỳ diệu sẽ xảy ra”.

Lời nhắn chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng đủ khiến khán phòng dậy sóng. Hình ảnh Tom Cruise – người bạn thân của Thân vương William gửi gắm năng lượng tích cực giữa những tiếng vỗ tay không ngớt, khiến lễ trao giải vốn mang tinh thần môi trường bỗng mang thêm “hơi thở Hollywood”, theo Express.

Được Thân vương William sáng lập năm 2020, The Earthshot Prize là giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những sáng kiến đột phá trong việc “chữa lành Trái đất”. Mỗi năm, ban tổ chức tìm kiếm khắp thế giới để chọn ra những dự án có khả năng thay đổi hành tinh từ phục hồi môi trường, bảo tồn đại dương đến đổi mới năng lượng. Người chiến thắng sẽ nhận hỗ trợ tài chính để hiện thực hóa giải pháp xanh của mình.

Phát biểu tại sự kiện, Thân vương William thể hiện quyết tâm mạnh mẽ: “Những vấn đề mà thế giới đang đối mặt là mối đe dọa với tất cả chúng ta. Nhưng khi đoàn kết, sức mạnh của con người trở nên không thể ngăn cản… Đó là động lực giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách và đạt được những điều tưởng như không thể”.

Sự xuất hiện của Tom Cruise không chỉ tăng thêm sức hút cho lễ trao giải, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của Thân vương William trong việc kết nối giới nghệ sĩ toàn cầu với các hoạt động vì môi trường. Dù Vương phi Kate không tham dự do ở lại Windsor chăm sóc ba con Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis nhưng theo truyền thông Anh, cả gia đình vẫn theo dõi sự kiện và gửi lời chúc mừng từ xa.

Trong giới Hoàng gia, hiếm có dự án nào mang dấu ấn cá nhân sâu sắc như Earthshot Prize - niềm tự hào của Thân vương William và là minh chứng cho một thế hệ lãnh đạo trẻ đang biến danh tiếng Hoàng gia thành hành động thực tiễn cho hành tinh.