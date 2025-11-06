Ben Duncan, một nhân vật nổi tiếng trong giới xã hội London, từng học cùng Thân vương William và Vương phi Kate tại Đại học St. Andrews – nơi chuyện tình Hoàng gia bắt đầu. Anh qua đời vào đêm 30/10 sau khi rơi từ tầng thượng của khách sạn sang trọng Trafalgar St. James ở trung tâm London. Cảnh sát xác nhận vụ việc “không có dấu hiệu đáng ngờ”, song cú ngã từ độ cao gần 100 feet (hơn 30 mét) này vẫn để lại nhiều hoài nghi và thương tiếc.

Theo thông tin từ cảnh sát London, khoảng 23h02 tối 30/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo về “một người đàn ông đang ở trên mái tòa nhà” trên phố Cockspur, Westminster. Ngay sau đó, Ben Duncan được xác định đã rơi từ mái khách sạn Trafalgar St. James – một trong những rooftop bar nổi tiếng nhất thủ đô Anh.

“Dù được đội cấp cứu nỗ lực cứu chữa, nạn nhân đã tử vong tại hiện trường,” người phát ngôn cảnh sát cho biết. “Cái chết được xem là bất ngờ nhưng không có dấu hiệu tội phạm.”, theo People.

Ben Duncan từng là sinh viên Đại học St. Andrews ở Scotland – nơi Thân vương William và Vương phi Kate gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail năm 2010, Duncan kể lại rằng khi đó khuôn viên trường “luôn có vệ sĩ Hoàng gia túc trực” vì sự xuất hiện của cặp đôi tương lai của ngai vàng.

“Chúng tôi biết họ đã phải lòng nhau. Mọi người để họ tự nhiên phát triển mối quan hệ,” anh nói. Duncan cũng có mặt tại buổi trình diễn thời trang huyền thoại nơi Kate Middleton – khi ấy còn là sinh viên – diện chiếc váy xuyên thấu và “đánh cắp ánh nhìn” của William.

“Cô ấy bước qua trước mặt anh ấy để lên sàn catwalk, và kể từ giây phút đó – mọi thứ đã thay đổi, thậm chí cả lịch sử Hoàng gia,” Duncan nhớ lại.

Sau khi tốt nghiệp, Ben Duncan trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình Anh. Anh tham gia Big Brother mùa thứ 11 – cũng là mùa cuối phát sóng trên Channel 4 và dừng bước ở vị trí thứ sáu. Ngoài ra, Duncan còn góp mặt trong các chương trình Come Dine With Me , Ladette to Lady và Celebrity Coach Trip .

Với phong cách hào hoa, khiếu hài hước và lối sống sôi nổi, Ben Duncan từng là khách mời quen thuộc của những buổi tiệc xa hoa bậc nhất London. Nhiều người ví anh như “Peter Pan của giới thượng lưu” – người đàn ông không bao giờ chịu trưởng thành.

Ngay sau khi tin buồn được công bố, hàng loạt người nổi tiếng và bạn bè đã bày tỏ thương tiếc. Phát thanh viên Mike Hollingsworth viết trên Facebook: “Người bạn thân yêu của tôi – Ben Duncan – đã rời xa chúng ta. Anh ấy sống như Peter Pan, chàng trai không bao giờ lớn. Chúng tôi sẽ mãi nhớ nụ cười, sự dí dỏm và phong cách tuyệt vời của anh. Thế giới này trở nên nghèo nàn hơn khi thiếu Benji.”