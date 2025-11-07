Ngay trước thời điểm Thân vương William có bài phát biểu quan trọng tại lễ trao giải Earthshot Prize ở Brazil, Meghan Markle lại khiến truyền thông bùng nổ khi lộ hình ảnh trên phim trường ở Los Angeles. Sau 8 năm rời xa màn ảnh, cô tái xuất trong bộ phim “Close Personal Friends” cùng dàn sao đình đám như Lily Collins, Brie Larson và Henry Golding.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận dậy sóng là Meghan không đảm nhận vai diễn nào mới mẻ, mà chọn… đóng chính phiên bản Meghan Markle của chính mình. Giới chuyên môn nhận định: Đây không phải là màn tái xuất, mà là một cú “đánh tiếng truyền thông” đúng nghĩa.

Theo nguồn tin nội bộ, Meghan chỉ tham gia với vai diễn nhỏ, vào vai… chính bản thân mình, trong câu chuyện xoay quanh hai cặp đôi - một nổi tiếng, một bình thường gặp nhau tại Santa Barbara và nhanh chóng trở thành bạn thân.

Tuy nhiên, lựa chọn “tự đóng vai mình” đã khiến Meghan trở thành tâm điểm tranh cãi. Renae Smith, nhà sáng lập công ty truyền thông The Atticism, thẳng thắn nhận xét với tờ Express: “Gọi đây là ‘sự trở lại diễn xuất’ có phần hào phóng quá. Đóng vai chính mình không thể xem là một cú comeback thực sự”.

Cô tiếp tục mỉa mai: “Tôi chẳng thể gọi đó là diễn xuất hơn việc cô ấy ngồi trả lời Oprah là diễn xuất. Vẫn là Meghan, chỉ khác ở chỗ lần này ánh sáng đẹp hơn, kịch bản có thể… hấp dẫn hơn một chút”.

Smith còn cho rằng nước đi này “nặng tính chiêu trò hơn là tái tạo hình ảnh chuyên nghiệp”. Việc Meghan tung tin đúng thời điểm Thân vương William phát biểu tại Brazil càng khiến truyền thông đặt dấu hỏi về “ý đồ chiến lược” đằng sau cú xuất hiện này.

Chuyên gia này cũng chỉ ra điểm mâu thuẫn trong chiến lược thương hiệu của Meghan: “Cô ấy đã dành hai năm qua để định vị lại hình ảnh thành doanh nhân, nhà thiện nguyện, rồi lại thành influencer/lifestyle brand - nhưng chắc chắn không phải nghệ sĩ biểu diễn. Giờ quay lại đóng phim, mà còn đóng vai chính mình, chỉ khiến công chúng thấy lộn xộn. Meghan đang xây dựng thương hiệu, hay đang cố níu giữ sự chú ý? Có vẻ cô ấy chọn cả hai - miễn là có spotlight”.

Bộ phim “Close Personal Friends” do Jason Orley đạo diễn và cùng Isaac Aptaker chấp bút kịch bản. Dù vai diễn của Meghan được cho là nhỏ, giới quan sát cho rằng “cơn ồn ào quanh phim sẽ lớn hơn cả doanh thu phòng vé”.

Phía đại diện của Meghan hiện vẫn từ chối bình luận.