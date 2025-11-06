Ngày 5/11, giới giải trí Hollywood dậy sóng khi Meghan Markle – phu nhân của Vương tử Harry bất ngờ xuất hiện trên phim trường Amazon MGM Studios tại Pasadena (California). Cựu diễn viên Suits chính thức quay lại màn ảnh sau gần một thập kỷ rời bỏ nghiệp diễn để làm dâu Hoàng gia Anh. Trong bộ phim mới mang tên Close Personal Friends, Meghan Markle đóng vai chính… là chính cô – một bước đi được xem là “tuyên ngôn mềm” cho sự trở lại của người phụ nữ từng khiến Hoàng gia Anh rung chuyển.

Theo The Sun, Meghan được bắt gặp tại phim trường ở Pasadena, California. Một nguồn tin tiết lộ với PEOPLE: “Meghan có vai nhỏ thôi, nhưng cô ấy trông cực kỳ thoải mái và hạnh phúc. Cô ấy tự giới thiệu với mọi người, thân thiện và gần gũi đáng ngạc nhiên.”

Dù chỉ là vai cameo, sự trở lại này đánh dấu lần đầu tiên Meghan Markle quay lại với diễn xuất kể từ khi rời Suits – bộ phim truyền hình đã làm nên tên tuổi cô trước khi gặp Vương tử Harry.

Một người trong ê-kíp tiết lộ thêm: “Đây là khoảnh khắc lớn với Meghan. Cô ấy nhận được vô số lời mời nhưng dự án này khiến cô thấy đúng thời điểm. Meghan muốn thử lại, xem liệu cô còn yêu cảm giác đứng trước ống kính hay không”.

Cũng theo nguồn tin này, Vương tử Harry hoàn toàn ủng hộ.

“Harry luôn ở phía sau Meghan. Anh chỉ muốn cô ấy được làm điều khiến cô thấy vui”.

Điều thú vị là bối cảnh phim Close Personal Friends lấy cảm hứng từ Santa Barbara – nơi vợ chồng Harry và Meghan đang sinh sống cùng hai con: Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi). Bộ phim xoay quanh một cặp đôi vô tình kết thân với một cặp đôi nổi tiếng trong chuyến du lịch, tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Nếu đúng như dự đoán, Meghan Markle sẽ đóng vai… chính mình – một người phụ nữ từng sống trong thế giới nổi tiếng, nay tìm cách cân bằng giữa danh tiếng và đời thường. Không ít người xem đây là “ẩn dụ hoàn hảo” cho chính cuộc đời cô từ minh tinh truyền hình đến biểu tượng tranh cãi của Hoàng gia, rồi giờ lại trở lại Hollywood với hình ảnh mới: tự chủ, bình thản và không cần ai định nghĩa.

Hồi năm 2017, trong cuộc phỏng vấn đính hôn cùng Vương tử Harry, Meghan từng nói: “Tôi không nghĩ mình đang từ bỏ điều gì cả. Chỉ là một chương mới. Tôi đã gắn bó với Suits suốt 7 năm và cảm thấy đủ đầy. Bây giờ là lúc viết tiếp hành trình khác cùng anh ấy”.

Tám năm sau, chương mới ấy dường như đã mở ra không phải với tư cách con dâu Hoàng gia, mà là Meghan Markle – người phụ nữ sẵn sàng quay lại ánh sáng theo cách của riêng mình.