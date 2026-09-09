Tôi vô tình đọc được tin nhắn của chồng với chị gái, càng đọc càng thấy lạnh người vì một chuyện liên quan đến mình

Tôi kết hôn được 6 năm. Vợ chồng tôi không giàu có nhưng cuộc sống khá ổn định. Chồng tôi là người ít nói, còn tôi có phần nhạy cảm nên đôi khi giữa hai người cũng xảy ra tranh cãi. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ mình may mắn vì anh luôn đối xử tử tế với vợ.

Chị gái chồng tôi sống cách nhà khoảng 20km. Hai chị em rất thân thiết, chuyện gì anh cũng thường tâm sự với chị. Tôi chưa bao giờ để ý đến điều đó cho đến một buổi tối, khi chồng để điện thoại trên bàn rồi xuống dưới nhà lấy đồ.

Điện thoại hiện lên một tin nhắn từ chị gái anh. Tôi vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng dòng thông báo có nhắc đến tên mình khiến tôi tò mò. Tôi mở ra đọc và càng đọc càng thấy bất an.

Chị chồng hỏi: “Em đã nói chuyện với vợ chưa? Chị nghĩ chuyện này em không nên giấu nó lâu hơn”.

Chồng tôi trả lời: “Em chưa biết phải nói thế nào. Em sợ cô ấy nghĩ nhiều”.

Tôi bắt đầu nghĩ đến đủ thứ. Tôi tự hỏi liệu chồng có chuyện gì giấu mình, hay gia đình anh đang bàn bạc điều gì sau lưng tôi.

Tôi tiếp tục đọc.

Ảnh minh họa

Hóa ra câu chuyện không liên quan đến chuyện ngoại tình hay tiền bạc như tôi tưởng. Chồng tôi đang bàn với chị gái về việc mua một căn hộ nhỏ đứng tên anh.

Khoản tiền đó là phần tiết kiệm anh dành dụm trong nhiều năm, cộng với số tiền chị gái cho vay. Anh dự định sẽ mua căn hộ để có một tài sản riêng, phòng trường hợp sau này gia đình có biến cố. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là anh đã âm thầm thực hiện kế hoạch này gần một năm.

Chị gái anh nhắn: “Vợ em không biết thì thôi, nhưng nếu đã xác định mua thì cứ để tên cả 2 vợ chồng. Phụ nữ lấy chồng không nên tay trắng”.

Chồng tôi đáp: “Em cũng nghĩ vậy. Nhưng sợ cô ấy làm ăn buôn bán có rủi ro gì...".

Tôi đọc đến đó thì bật khóc. Vậy là chồng tôi không có ý giấu giếm nhưng không yên tâm về tôi, muốn tự mình đứng tên tài sản.

Tối hôm đó, tôi không nhắc chuyện mình đã đọc tin nhắn. Tôi chỉ hỏi chồng: “Nếu em làm ăn thua lỗ anh có sẵn sàng bán nhà trả nợ cho em không?".

Anh hốt hoảng: "Ý em là sao, anh đã bảo rồi mà, đi làm như anh có phải nhẹ đầu không. Em là vợ anh, có khó khăn thì phải cùng nhau gánh chứ. Anh đang định bàn với em 1 chuyện đây, em nợ bao nhiêu?".

Tôi không hỏi thêm. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi nhìn người đàn ông bên cạnh bằng một ánh mắt khác.

Tôi cũng nhận ra một điều: đôi khi chúng ta quá quen với việc đòi hỏi đối phương phải yêu theo cách mình muốn mà quên mất rằng họ có thể đang yêu mình theo một cách hoàn toàn khác.

Hôn nhân không phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc lãng mạn. Có khi tình yêu nằm trong một khoản tiền được dành dụm, một kế hoạch được giữ kín và một câu nói rất bình thường: “Anh chỉ muốn sau này em không phải tay trắng”.