Vợ chồng hàng xóm sống với nhau hơn 20 năm không cãi nhau, tôi tò mò hỏi bí quyết rồi nghe được một câu "hết hồn"

Nhà tôi có một đôi vợ chồng hàng xóm đã sống với nhau hơn 20 năm. Điều khiến tôi nể phục nhất là suốt từng ấy năm, tôi gần như chưa bao giờ nghe thấy họ to tiếng. Hai người lúc nào cũng nhẹ nhàng, đi đâu cũng có nhau, chuyện lớn chuyện nhỏ đều bàn bạc. Nhiều lần nhìn cảnh ấy, tôi còn nghĩ chắc họ sinh ra là để dành cho nhau.

Một hôm sang nhà chị hàng xóm chơi, tôi không nhịn được tò mò nên hỏi: “Anh chị sống với nhau lâu như vậy mà chẳng bao giờ cãi nhau, bí quyết là gì vậy chị?”.

Chị bật cười rồi nói: “Có gì đâu em, vợ chồng chị cũng cãi nhau chứ. Chỉ là cãi xong thì thôi, không ai mang chuyện cũ ra nói lại”.

Tôi ngạc nhiên: “Nhưng em ở sát nhà chị bao nhiêu năm, chưa từng nghe hai người lớn tiếng”.

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Chị im lặng vài giây rồi mới kể rằng, những năm đầu hôn nhân, hai người cũng từng cãi nhau vì đủ thứ chuyện. Chồng chị nóng tính, chị lại hay suy nghĩ. Có lần chỉ vì chuyện tiền bạc mà cả hai giận nhau mấy ngày. Có lần chị còn xách túi định về nhà mẹ đẻ.

Nhưng sau một lần mâu thuẫn rất lớn, chồng chị nói một câu khiến chị nhớ mãi: “Nếu đã xác định sống với nhau cả đời thì đừng cố thắng nhau trong từng cuộc cãi vã. Em thắng một câu thì anh thua, nhưng cuối cùng người tổn thương vẫn là cả hai”.

Từ đó, hai người đặt ra một nguyên tắc rất đơn giản. Khi nóng giận, ai cũng được quyền im lặng và đi ra ngoài một lúc, nhưng tuyệt đối không xúc phạm nhau, không lôi chuyện bố mẹ hai bên vào cuộc và càng không được nhắc lại những lỗi lầm đã qua để chì chiết.

Chị nói: “Vợ chồng sống với nhau lâu, điều đáng sợ không phải là cãi nhau. Điều đáng sợ là cãi nhau xong, người này bắt đầu coi người kia như kẻ thù”.

Tôi nghe xong thực sự hết hồn. Bởi nhiều khi chúng ta vẫn nghĩ một cuộc hôn nhân hạnh phúc là cuộc hôn nhân không có mâu thuẫn. Nhưng có lẽ không phải vậy. Hai người sống chung, khác biệt về tính cách, tiền bạc, cách ứng xử hay quan điểm sống thì khó tránh khỏi những lúc bất đồng.

Điều quyết định một cuộc hôn nhân đi được bao xa không phải là hai người có cãi nhau hay không, mà là sau mỗi lần cãi nhau, họ còn muốn bảo vệ mối quan hệ này hay không.

Cãi nhau để hiểu nhau hơn thì vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu mỗi lần tranh cãi đều biến thành một cuộc thi xem ai làm người kia đau hơn, tình cảm cũng sẽ hao mòn từng chút một. Có những lời nói khi nóng giận tưởng chỉ là vài phút bực tức, nhưng người nghe có thể nhớ suốt nhiều năm.

Có lẽ vì vậy mà đôi vợ chồng hàng xóm ấy có thể sống bên nhau hơn 20 năm mà vẫn giữ được sự bình yên. Không phải họ chưa từng tổn thương nhau, mà là họ hiểu một điều: vợ chồng không cần phải thắng nhau, chỉ cần đừng để sau mỗi cuộc cãi vã, tình yêu lại thua một chút.