Chồng ngày nào cũng mua đồ ăn ngon đắt tiền cho vợ, tôi tưởng được anh yêu chiều cho đến ngày nghe anh tiết lộ lý do với chị gái

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn vì lấy được một người chồng tâm lý. Chồng tôi rất hay mua đồ ăn cho vợ. Khi thì một hộp bánh ngon, lúc lại cốc trà sữa loại đắt tiền, hôm khác là bát chè sầu đầy ắp, có hôm anh còn mang về cả quả sầu riêng thơm nức.

Tôi đang cố giảm cân nhưng nhìn những món ấy lại không nỡ bỏ.

Nhiều món anh mua không hề rẻ, có hôm tôi còn trách anh tiêu tiền hoang phí. Nhưng anh cứ bảo thấy ngon thì mua cho vợ ăn, phụ nữ phải được chiều một chút.

Nghe vậy tôi vui lắm. Thế là dù đang ăn kiêng, tôi vẫn tặc lưỡi ăn. Ban đầu chỉ nghĩ lâu lâu ăn một chút không sao. Nhưng tuần nào cũng vài lần, cân nặng của tôi cứ tăng dần, từ 52kg, tôi lên 55kg, rồi 58kg.

Đến lúc đứng trước gương, tôi đã thấy vòng eo biến mất lúc nào chẳng hay. Quần áo cũ bắt đầu chật, mặt tròn hơn, bụng cũng mềm và lớn lên rõ rệt. Tôi than thở với chồng thì anh vẫn cười, bảo tôi có da có thịt nhìn mới khỏe mạnh.

Tôi lại cho rằng chồng mình tâm lý, dù vợ thế nào vẫn yêu.

Ảnh minh họa

Cho đến một hôm, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng với chị chồng. Chị chồng chê tôi dạo này lên cân nhanh quá, chẳng còn thấy bóng dáng hồi mới về. Chồng tôi liền cười khà khà bảo rằng: "Em cố tình vỗ béo vợ đấy". Rồi trong sự thắc mắc của chị chồng, chồng tôi đắc ý khoe kế hoạch của anh, khi tôi béo như hiện giờ, tôi ngại ăn mặc, ngại đi ra ngoài, ngại gặp người quen thế nên tôi sẽ loanh quanh ở nhà dọn dẹp, chăm sóc chồng con, sống phụ thuộc hoàn toàn vào anh, trong thế giới của tôi sẽ chỉ có chồng và con mà thôi.

Tôi đứng chết lặng sau cánh cửa, hóa ra không phải anh mua đồ ăn cho tôi vì thương vợ mà vì muốn tôi béo lên, muốn tôi tự ti không dám ra khỏi nhà.

Lần đầu tiên tôi hiểu rằng có những người không cần dùng lời nói để kiểm soát bạn. Họ chỉ cần đưa đúng thứ bạn thích vào tay bạn, ngày này qua ngày khác, cho đến khi chính bạn trở thành người không còn đủ tự tin để bước ra khỏi cánh cửa nhà mình.

Tôi đặt hộp bánh sang một bên. Lần này, tôi không ăn.

Và tôi cũng tự hỏi, nếu một người chồng thật sự yêu vợ, anh ta sẽ muốn vợ mình ngày càng đẹp lên, khỏe mạnh và tự tin, hay chỉ muốn cô ấy ở yên trong nhà để anh ta được nhàn hơn?