Chị chồng đưa tôi sổ tiết kiệm 100 triệu đúng ngày cưới, sau đó tôi mới cay đắng biết không phải quà mừng

Ngày cưới, chị chồng đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng. Chị cười rất tươi rồi bảo: “Chị chẳng có gì nhiều, cho hai đứa làm vốn”. Tôi cầm cuốn sổ mà xúc động vô cùng. Bởi từ trước đến lúc cưới, tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với chị, nhưng qua lời kể của chồng, tôi biết chị là người thương em và sống khá tình cảm.

Hôm đó, trước mặt hai bên gia đình, mẹ chồng còn vui vẻ nói chị em trong nhà biết thương nhau như vậy là điều đáng quý. Họ hàng bên chồng cũng không tiếc lời khen chị hào phóng. Tôi cũng thật lòng biết ơn. Tôi còn nghĩ mình may mắn vì lấy chồng vào một gia đình mà chị em sống tình nghĩa.

Cuốn sổ 100 triệu được tôi cất kỹ. Hai vợ chồng thống nhất chưa sử dụng, khi nào thực sự cần mới động đến.

Hai tháng sau đám cưới, một buổi tối tôi đang dọn quần áo trong phòng thì nghe tiếng chồng nói chuyện với chị gái ở phòng khách. Ban đầu tôi không để ý, nhưng sau đó nghe chị nhắc đến chuyện tiền bạc nên tôi đứng lại.

Chị hỏi chồng tôi có thể cho chị vay thêm một khoản tiền hay không. Giọng chị có vẻ khá sốt ruột. Tôi không nghe rõ chị nói gì trước đó, chỉ nghe chồng tôi đáp lại: “Em không còn tiền để đi trả nợ cho chị đâu. 100 triệu ấy em im lặng để đẹp mặt chị, tiếng thơm cho chị, làm ăn tử tế vào”.

Tôi sững người. Tôi đứng chết lặng sau cánh cửa.

Ảnh minh họa

Tôi nghe chị chồng nói gì đó nhưng không rõ. Tôi trở về phòng trước khi hai người phát hiện.

Tối hôm đó, tôi hỏi chồng về cuốn sổ 100 triệu. Anh im lặng một lúc rất lâu rồi mới kể toàn bộ sự việc.

Trước khi tôi cưới, chị chồng từng gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Chị vay của chồng tôi một khoản tiền khá lớn để xoay xở. Chồng tôi không kể với bố mẹ vì sợ gia đình biết chuyện sẽ trách chị. Sau đó chị làm ăn không thuận lợi, khoản tiền ấy cứ lần lữa mãi chưa trả được.

Đến ngày cưới của chúng tôi, chị nói muốn tặng em dâu 100 triệu làm quà. Nhưng thực tế đó là 1 con số rất nhỏ so với đống nợ trước đây chồng tôi gánh cho chị.

Tôi hỏi tại sao anh không nói với tôi.

Anh bảo: “Chị đã muốn giữ thể diện thì anh giữ cho chị. Anh không muốn ngày cưới của mình mà mọi người không vui”.

Tôi hiểu ý chồng. Nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng.

Hai tháng trước, tôi đã từng đứng trước họ hàng và cảm động vì nghĩ chị chồng thương mình nên tặng một khoản tiền lớn. Tôi còn nhiều lần kể với bạn bè rằng chị chồng sống rất tình cảm. Hóa ra món quà ấy thực chất là một khoản nợ cũ được trả lại theo cách chẳng ai biết.

Điều khiến tôi khó xử hơn là sau lần đó, chị vẫn cư xử với tôi như không có chuyện gì. Chị vẫn hỏi han tôi, vẫn sang nhà chơi và chưa bao giờ nhắc đến khoản tiền cũ.

Tôi không biết mình có nên coi mọi chuyện như chưa từng nghe thấy hay không. Bởi xét cho cùng, chị cũng đang cố giữ thể diện, còn chồng tôi thì cố bảo vệ chị.

Nhưng từ hôm ấy, mỗi lần nhìn thấy cuốn sổ 100 triệu, tôi lại nhớ đến câu nói của chồng: “Em im lặng để đẹp mặt chị thôi”.

Có lẽ trong một gia đình, có những chuyện được giấu đi không phải vì muốn lừa nhau, mà vì người ta muốn giữ lại chút thể diện cho một người thân. Chỉ là người vô tình biết được bí mật ấy như tôi lại chẳng biết nên xem mình là người trong cuộc hay cứ giả vờ như chưa từng nghe thấy. Tôi có nên nói chuyện này với bố mẹ chồng không?