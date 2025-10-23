Mình từng là kiểu con gái nhìn qua thì "ổn", cao 1m60, nặng 51kg, bụng không hẳn to nhưng cũng chẳng thể gọi là phẳng. Làm việc trong môi trường truyền thông, ngày nào cũng ngồi máy tính 8 tiếng, tối về chỉ muốn nằm dài. Rồi một ngày, khi nhìn nghiêng trong gương, mình thấy lưng còng, bụng hơi đổ về trước, vai rụt lại… và khuôn mặt, dù không béo, nhưng nhìn lại thiếu thần thái khủng khiếp.

Thế là mình quyết định: Thử plank mỗi ngày xem sao để bụng đỡ nhô, cân nặng giảm đi chút ít...

Tuần 1: 20 giây run rẩy và cú sốc đầu tiên

Ngày đầu tiên, mình mở YouTube, chọn thử thách "Plank 30 ngày". Video nào cũng bảo "dễ lắm", "3 phút mỗi ngày thôi mà". Nhưng chỉ sau 20 giây, mình run bần bật như sắp gãy tay. Bụng đau, vai mỏi, mồ hôi vã ra. Lúc đó mình nghĩ: "Thôi, không hợp với mình đâu".

Nhưng rồi nhớ lại lý do bắt đầu, không chỉ là eo thon, mà là muốn đứng thẳng hơn, nhìn tự tin hơn, mình cố thêm. Hôm sau, mình lại plank, dù chỉ 25 giây. Cứ thế, mỗi ngày tăng thêm 5 giây, vừa xem đồng hồ vừa tự nhủ: "Cố lên, thêm 5 giây nữa thôi!".

Tuần 2: Eo vẫn thế, nhưng lưng bắt đầu khác

Eo chưa giảm rõ rệt, nhưng điều mình nhận ra là tư thế đã khác đi. Khi ngồi làm việc, mình tự nhiên thẳng lưng hơn, không còn còng xuống ôm laptop. Bạn đồng nghiệp trêu: "Dạo này trông sang thế, ngồi kiểu gì mà nhìn như dân yoga chuyên nghiệp vậy?".

Thật ra, plank không chỉ làm săn cơ bụng, mà còn siết chặt toàn bộ vùng core, bao gồm cơ lưng, cơ hông và vai. Những nhóm cơ này chính là "khung" giữ cho cơ thể thẳng, gọn, không bị gù.

Và bất ngờ nhất: Chỉ nhờ đứng, ngồi, đi thẳng lưng, khuôn mặt mình trông khác hẳn. Khi cột sống được kéo giãn, vai mở ra, cổ vươn dài, gương mặt nhìn sáng hơn, tự tin hơn, như kiểu "thần thái lên hạng"!

Tuần 3: Bụng săn lại, mặt cũng "v-line" hơn

Từ ngày thứ 15 trở đi, mình bắt đầu plank được 1 phút rưỡi. Bụng dưới siết lại rõ rệt, vùng cơ quanh eo như được "khắc khuôn". Quần jean cũ bắt đầu rộng hơn nửa cúc.

Thậm chí, điều khiến mình bất ngờ là… mặt nhỏ đi thật! Không phải do giảm cân thần tốc, mà vì khi plank, cơ toàn thân phải siết chặt, giúp tiêu hao năng lượng ngay cả khi nghỉ. Hơn nữa, khi lưng thẳng và cổ cao, vùng da cổ - cằm được kéo căng, giảm hẳn cảm giác nọng cằm.

Tuần 4: Cảm giác như "phiên bản nâng cấp" của chính mình

Đến ngày thứ 30, mình plank được 2 phút. Mình không còn run nữa, mà cảm thấy cơ thể "nối liền" một khối vững chãi. Nhìn trong gương, bụng phẳng, vai mở, dáng đi thẳng và đặc biệt là khuôn mặt, ánh mắt rạng rỡ như ai vừa "thay filter".

Thật ra, plank không phải phép màu. Nhưng nó là bài tập cải thiện tư thế mạnh mẽ nhất mình từng thử. Khi cột sống được "giải phóng", năng lượng cơ thể lưu thông tốt hơn, máu lên não nhiều hơn, da sáng hơn, thần thái tự tin cũng dần trở lại.

Vì sao plank giúp "thăng hạng nhan sắc"?

Theo các chuyên gia thể hình, plank kích hoạt nhóm cơ trung tâm (core muscles), phần gốc điều khiển gần như mọi chuyển động. Khi core khỏe, bạn sẽ:

- Giữ tư thế thẳng và đẹp hơn, vai không gù, cổ không đổ ra trước.

- Cải thiện dáng đi, đứng và cả cách bạn nhìn trong ảnh.

- Giúp lưu thông máu, giảm stress - 2 yếu tố khiến da sáng và nét mặt tươi hơn.

Muốn đẹp hơn, không cần bắt đầu bằng mỹ phẩm, hãy bắt đầu bằng plank

Bây giờ, plank với mình như đánh răng mỗi sáng, chỉ mất 2 phút, nhưng mang lại cảm giác tự tin cả ngày. Dáng đứng ngay ngắn giúp mình không chỉ trông gọn hơn mà còn toát ra năng lượng của người biết yêu bản thân thật sự.

Nếu bạn đang tìm một cách đơn giản để "nâng cấp nhan sắc" mà không cần chi tiền, hãy thử plank. Không cần giỏi, chỉ cần kiên trì. Không cần cố gắng quá nhiều, chỉ cần phấn đấu dần lên 2 phút mỗi ngày. Sau 30 ngày, điều bạn nhận được có thể không chỉ là bụng phẳng, mà còn là ánh nhìn tự tin, sống lưng thẳng và thần thái khiến ai gặp cũng phải ngoái nhìn.

