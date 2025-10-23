Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, Côn Lăng, bà xã của "thiên vương" Châu Kiệt Luân, vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện. Trong một sự kiện quảng bá thương hiệu mới đây, cô diện váy ôm sát, khoe vòng eo nhỏ nhắn và vóc dáng nuột nà, gọn gàng như thuở đôi mươi.

Điều khiến nhiều người tò mò là Côn Lăng không ăn kiêng khắt khe. Cô vẫn thưởng thức những món ăn mình yêu thích, chỉ là biết cách lựa chọn và sắp xếp bữa ăn một cách thông minh, ưu tiên các món nhẹ nhàng, đơn giản nhưng giàu năng lượng, ít gây tích mỡ.

Bữa sáng siết eo của bà xã Châu Kiệt Luân: Toàn món quen mặt với người Việt

Khác với nhiều mẹ bỉm từng vật lộn với chế độ nhịn ăn kham khổ, Côn Lăng bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng nhỏ gọn: Lòng trắng trứng, chuối và cà phê đen.

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng chính sự kết hợp này lại mang đến hiệu quả siết eo đáng kinh ngạc.

Lòng trắng trứng là nguồn protein tinh khiết, ít calo, không chứa chất béo xấu. Protein giúp duy trì khối cơ, tăng cảm giác no và hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả hơn. Theo một nghiên cứu của Harvard Health, ăn đủ protein vào buổi sáng giúp cơ thể kiểm soát cơn đói và lượng calo nạp vào trong ngày tốt hơn.

Chuối cung cấp chất xơ hòa tan và kali, giúp cân bằng điện giải, hạn chế tích nước, khiến vòng eo to hơn. Ngoài ra, chuối còn kích thích sản sinh serotonin, hormone giúp tinh thần thư giãn, giảm stress. Đây vốn là yếu tố thường gây tăng cân sau sinh.

Cà phê đen không đường là "trợ thủ" giúp tăng trao đổi chất. Theo Mayo Clinic, caffeine có thể thúc đẩy quá trình đốt mỡ, giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn khi tập luyện.

Nhờ duy trì bữa sáng đơn giản nhưng đủ chất này, Côn Lăng không chỉ giữ được eo thon mà còn duy trì năng lượng suốt ngày dài.

Nếu bạn cũng đang thuộc nhóm phụ nữ ngoài 30, ở giai đoạn sau sinh muốn tìm cách giảm cân mà vẫn đủ sức chăm con, hãy thử bắt đầu từ một bữa sáng nhẹ hàng, ít tinh bột, giàu protein và chất xơ. Cơ thể bạn sẽ "thon" dần mà chẳng cần ép buộc cực khổ.

Ngoài bữa sáng siết eo, bà xã Châu Kiệt Luân còn có những mẹo giảm cân đáng học hỏi

Bí quyết của Côn Lăng không chỉ nằm ở bữa sáng mà còn ở lối sống lành mạnh, kỷ luật và đầy cảm hứng:

Hạn chế tinh bột vào bữa tối

Bà xã Châu Kiệt Luân gần như nói "không" với cơm trắng hay đồ chiên rán vào buổi tối. Cô ưu tiên rau củ và thực phẩm giàu protein như ức gà, cá hồi hoặc đậu phụ. Cách ăn này giúp cơ thể tiêu hóa dễ hơn, không tích mỡ vùng bụng, điều mà nhiều phụ nữ sau sinh hay gặp phải.

Tập Pilates và chơi tennis

Đây là 2 bộ môn giúp tăng cường sức mạnh cơ lõi (core), cải thiện tư thế và giúp bụng săn chắc. Theo Women's Health, Pilates có thể giúp giảm mỡ vùng eo và cải thiện độ dẻo dai chỉ sau 4–6 tuần.

Không bỏ tập ngay cả khi du lịch

Châu Kiệt Luân từng chia sẻ video đăng lên mạng xã hội cho thấy, dù đi nghỉ dưỡng, vợ anh vẫn dành 30 phút mỗi ngày để tập thể dục hoặc đi bộ. Chính sự duy trì này giúp cơ thể cô luôn trong trạng thái "đốt năng lượng nhẹ nhàng" suốt cả ngày.

Côn Lăng chính là minh chứng cho việc đẹp sau sinh không cần cực đoan. Chỉ cần một bữa sáng thông minh và vài thói quen lành mạnh, phụ nữ vẫn có thể vừa chăm con, vừa yêu bản thân, vừa duy trì dáng vóc thanh thoát.

Nếu bạn đang mệt mỏi giữa guồng quay làm mẹ, hãy nhớ rằng: Chỉ cần bắt đầu từ một bữa sáng đơn giản như lòng trắng trứng, chuối và ly cà phê đen, bạn đã tiến một bước gần hơn đến vòng eo mơ ước rồi đấy.

(Nguồn ảnh: Internet)