Tôi không tiếc tiền thuê người giúp việc nhưng lại sợ một ngày nào đó bác khiến cả gia đình phải nhập viện

Tôi từng nghĩ tìm được một người giúp việc chăm chỉ, thật thà và biết tiết kiệm là may mắn lớn. Bởi trong thời buổi này, thuê được người giúp việc hợp tính, có trách nhiệm đã khó, gặp được người biết vun vén cho gia đình chủ lại càng đáng quý. Thế nhưng, sau gần hai tháng thuê bác giúp việc hiện tại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, thậm chí có phần sợ hãi trước cách tiết kiệm quá mức của bác.

Bác năm nay ngoài 60 tuổi, quê ở tỉnh lẻ, tính tình hiền lành, chịu khó. Những ngày đầu, tôi khá hài lòng vì bác làm việc gì cũng cẩn thận, không hoang phí thức ăn, điện nước. Đi chợ về, bác luôn ghi chép từng khoản chi, tiền thừa đều trả lại đầy đủ. Có hôm thấy bác tận dụng rau củ còn lại để nấu thêm món ăn, tôi còn vui vẻ khen bác biết vun vén.

Nhưng dần dần, tôi phát hiện sự tiết kiệm ấy đã vượt quá giới hạn mà tôi có thể chấp nhận. Có lần, tôi ăn sáng xong còn thừa một ít nước mắm trong bát chấm, bác không đổ đi mà cất vào một chiếc hộp nhỏ, để hôm sau đem đun lên làm nước chấm cho cả nhà. Tôi thấy vậy liền nhắc bác rằng những thứ đã qua sử dụng, nhất là nước chấm đã tiếp xúc với đũa thì nên bỏ đi, không cần tiếc vài nghìn đồng. Bác chỉ cười, bảo đun nóng lên là được, ngày xưa ở quê ai cũng làm thế.

Ảnh minh họa

Có lần tôi phát hiện ra bác dùng nước rửa rau để lau nhà. Bác bảo nước ấy vẫn còn sạch, đổ đi thì phí nên tận dụng để lau sàn, vừa tiết kiệm nước vừa đỡ tốn tiền. Tôi đã nói rõ nhà không thiếu tiền nước, cũng không cần bác phải tiết kiệm đến mức ấy, nhưng hôm sau bác vẫn tiếp tục làm. Bác còn giữ cả nước rửa mặt để dội bồn cầu trong khi chỉ cần 1 nút nhấn là sạch sẽ rồi. Thế nên trong nhà vệ sinh lúc nào cũng sẽ có một xô đựng nước đục đục dùng dội bồn cầu!

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những việc bác làm trong bếp. Tôi lo không biết còn những thứ gì bác đang tận dụng mà tôi chưa phát hiện ra. Gia đình tôi có trẻ nhỏ, chuyện vệ sinh ăn uống vốn rất quan trọng. Tôi không muốn chỉ vì vài đồng tiết kiệm mà cả nhà phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Khó xử ở chỗ bác không lười biếng, không gian dối tiền bạc, cũng chẳng có thái độ gì không tốt với chủ nhà. Nếu đuổi bác chỉ vì quá tiết kiệm, tôi sợ người ngoài lại nghĩ mình khó tính, không biết thông cảm cho hoàn cảnh của người lao động. Nhưng cứ để bác làm tiếp, tôi lại không thể yên tâm giao chuyện ăn uống, vệ sinh trong nhà.

Tôi đang nghĩ có nên nói chuyện thật nghiêm túc với bác một lần nữa, đặt ra những nguyên tắc rõ ràng hay không? Bởi tiết kiệm là đức tính tốt, nhưng nếu tiết kiệm đến mức bất chấp vệ sinh và sức khỏe của người khác thì liệu còn đáng được khen ngợi nữa không?