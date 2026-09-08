Giúp việc nhà tôi đột nhiên có bầu dù độc thân, tôi bàng hoàng khi biết bố của đứa trẻ

Tôi năm nay hơn 50 tuổi, chồng mất sớm, chỉ có một cậu con trai 30 tuổi. Vì con thường xuyên đi công tác xa nên nó khuyên tôi thuê người giúp việc để có người bầu bạn, đỡ đần việc nhà.

Trước Hà, tôi từng thuê hai người nhưng đều không hợp. Đến khi gặp Hà, tôi mới thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Con bé sạch sẽ, chịu khó, sống tình cảm và rất biết ý. Hà từng ly hôn, sau đó lại sẩy thai. Nó về quê ở với bố mẹ một thời gian nhưng không chịu nổi những lời bàn tán nên lên Hà Nội kiếm việc. Lúc đầu cũng làm nhân viên văn phòng nhưng lương thấp lại đúng đợt giảm nhân sự rồi được giới thiệu làm ở nhà tôi. Cuối cùng là duyên nên cô cháu cũng gắn bó được gần 3 năm rồi.

Thấy hoàn cảnh ấy, tôi thương Hà. Tôi cũng chẳng coi con bé là người làm trong nhà. Tôi coi Hà như con gái, có gì ngon cũng gọi con ăn cùng, ốm đau thì đưa đi khám, hai mẹ con nhiều lúc còn ngồi tâm sự đến khuya.

Khoảng hai tháng gần đây, tôi thấy Hà có nhiều biểu hiện khác thường. Con bé hay mệt, buổi sáng thường buồn nôn, ăn uống cũng thất thường. Tôi hỏi thì Hà chỉ bảo chắc do dạ dày.

Cho đến một hôm, Hà chủ động nói với tôi rằng con có thai và xin nghỉ việc.

Tôi sững người. Hà 35 tuổi lại vẫn độc thân nên tôi hỏi bố đứa bé là ai. Con bé chỉ khóc rồi bảo xin phép không chia sẻ.

Tôi thương con nhưng cũng lo. Tôi cứ nghĩ có lẽ con đã gặp một người đàn ông không muốn chịu trách nhiệm. Đời nó đã khổ quá rồi, tôi không thể mặc kệ nó được. Tôi gọi cho con trai kể tình hình xem có gì giúp chút kinh tế.

Nhưng điều khiến tôi bắt đầu nghi ngờ lại là thái độ của con trai mình. Nó vốn đi công tác liên tục, trước đây về nhà cũng không để ý nhiều đến chuyện Hà làm gì. Nhưng thời gian gần đây, nó thường xuyên hỏi tôi Hà có khỏe không, ăn uống thế nào. Có lần nó còn mua đồ bổ rồi bảo tôi đưa cho Hà.

Ảnh minh họa

Khi nghe tôi kể giúp việc có bầu thằng con trai tôi bay từ Nha Trang về luôn trong đêm. 2 đứa nó nói chuyện với nhau vì tưởng tôi đã ngủ. Thì ra Hà nó mang thai cháu nội của tôi. Nó khăng khăng đòi chia tay vì cảm thấy 2 bên không hợp nhau.

Tôi bước ra và hỏi thẳng.

Lúc ấy con trai mới thú nhận hai đứa đã có tình cảm với nhau một thời gian. Ban đầu cả hai đều cố giữ khoảng cách vì Hà là người giúp việc trong nhà, còn con trai tôi lại thường xuyên đi xa. Nhưng sống cùng một mái nhà, con trai chứng kiến Hà chăm sóc tôi, còn Hà cũng dần coi nó là người thân. Tình cảm cứ thế nảy sinh lúc nào không hay.

Chuyện mang thai hoàn toàn ngoài dự tính.

Tôi nghe xong vừa bất ngờ vừa rối bời. Tôi không thể trách Hà, càng không thể coi con bé là người ngoài. Nhưng tôi cũng lo cho tương lai của hai đứa. Con trai tôi mới 30 tuổi, Hà từng một lần đổ vỡ. Nếu cưới chỉ vì có thai, tôi sợ cả hai sẽ khổ.

Nhưng nếu chúng thật lòng thương nhau, tôi lại càng không muốn vì khoảng cách tuổi tác hay chuyện Hà từng là người giúp việc mà ngăn cản.

Tối hôm ấy, Hà cứ nắm tay tôi khóc. Tôi chỉ biết ôm nó an ủi: "Thằng H. sẽ chịu trách nhiệm với con, con không có lỗi gì hết".

Bây giờ tôi vẫn chưa biết nên khuyên hai đứa cưới ngay hay để chúng có thêm thời gian suy nghĩ. Nói thật tôi cũng không thoải mái lắm, giờ nên thế nào để tốt cho tất cả đây?