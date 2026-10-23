Chị giúp việc đột nhiên báo mang thai rồi đưa ra 500 triệu, bố đứa bé còn liên quan đến gia đình tôi

Hơn 40 tuổi, anh trai tôi vẫn sống một mình dù điều kiện kinh tế chẳng thiếu thứ gì. Anh có nhà đẹp, xe sang, công việc làm ăn thuận lợi và gần như chưa bao giờ phải lo chuyện tiền bạc. Bố mẹ nhiều lần giục con trai lập gia đình nhưng anh nhất quyết không quan tâm.

Lý do bắt nguồn từ một mối tình cũ. Nhiều năm trước, anh từng yêu một người nhưng cuối cùng bị phản bội. Sau cú sốc ấy, anh trở nên khép kín, không muốn bước vào thêm bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào.

Anh làm trong lĩnh vực vật liệu điện nước, thường xuyên nhận các công trình lớn ở nhiều tỉnh. Công việc thuận lợi giúp anh có tài sản đáng kể. Anh mua đất, xây căn nhà trị giá hơn 5 tỷ đồng, diện tích rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Chiếc ô tô anh sử dụng cũng có giá bạc tỷ. Chỉ có chuyện vợ con là anh luôn tìm cách né tránh.

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Năm ngoái, sức khỏe mẹ tôi giảm sút vì bệnh xương khớp, không còn đủ sức tự chăm sóc căn nhà ba tầng. Gia đình thuê một người phụ nữ góa chồng trong xóm đến làm việc nhà. Chị đang một mình nuôi con trai học lớp 8 và lớn hơn anh trai tôi 3 tuổi.

Ban đầu, mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Mẹ tôi rất quý người phụ nữ này vì chị chịu khó, cẩn thận và làm việc đâu ra đấy. Nhà rộng, nhiều phòng, đồ đạc không ít nhưng lúc nào cũng được giữ sạch sẽ. Anh trai tôi cũng thường xuyên khen những món ăn chị nấu.

Từ ngày có người phụ giúp, bố mẹ tôi nhẹ gánh hơn rất nhiều. Không ai nghĩ mối quan hệ giữa chị và anh trai lại có thể đi xa hơn. Cho đến một ngày, người phụ nữ ấy tìm đến mẹ tôi với một que thử thai hiện hai vạch và một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng.

Mẹ tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị bật khóc. Chị nói mình đang mang thai con của anh trai tôi. Nhưng khi biết tin, anh lại không muốn cưới.

Theo lời chị kể, anh đưa cho chị 500 triệu đồng, bảo cầm lấy rồi nghỉ việc. Anh muốn mọi chuyện dừng lại ở đó và không muốn cuộc sống độc thân của mình bị đảo lộn.

Với người phụ nữ đang nuôi một đứa con, việc bất ngờ mang thai lần nữa đã đủ khiến chị hoang mang. Nhưng điều khiến chị suy sụp hơn là thái độ của người đàn ông mà chị tin tưởng.

Chị không muốn bỏ đứa trẻ nhưng cũng lo mình không đủ khả năng nuôi cùng lúc hai con. Chị tìm đến mẹ tôi vì không biết phải giải quyết thế nào. Trong suy nghĩ của chị, anh trai tôi là cha của đứa trẻ, lại có điều kiện kinh tế dư dả, nên chị mong anh có trách nhiệm với con và ít nhất cho đứa trẻ một gia đình trọn vẹn.

Mẹ tôi nghe xong thì sốc đến mức phải nhập viện điều trị ba ngày vì huyết áp tăng. Bố tôi sau đó gọi anh trai về nói chuyện và yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm, tổ chức cưới hỏi đàng hoàng nếu đứa trẻ thực sự là con mình.

Nhưng anh vẫn không đồng ý. Anh cho rằng chưa có gì chứng minh đứa trẻ là con mình. Anh thậm chí nghi ngờ bản thân có thể bị lừa hoặc người phụ nữ kia đang cố ép anh vào một cuộc hôn nhân mà anh không mong muốn.

Từ một gia đình vốn tưởng chỉ có chuyện bố mẹ đau ốm và con trai không chịu lập gia đình, mọi thứ bất ngờ trở nên rối ren chỉ sau một que thử thai. Tôi nên làm gì đây, can thiệp thế nào để sau này không phải hối hận?