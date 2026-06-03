Tôi đứng ra bảo vệ vợ trước đám đông, nhưng không ngờ những lời bàn tán sau lưng mới là thứ đáng sợ nhất

Tôi làm văn phòng, công việc không quá nặng nhưng chiếm nhiều thời gian, thường thì tôi về nhà đã là 7 giờ tối. Vợ tôi là Thảo, mở một spa nhỏ chuyên chăm sóc da và trị mụn. Mấy năm đầu khá vất vả nhưng dần dần khách quen đông lên, công việc ổn định. Tôi vẫn thường nói vui rằng trong nhà, người kiếm tiền giỏi nhất chính là vợ.

Cho đến một ngày, mọi thứ bỗng trở nên rối tung. Hôm đó tôi vừa tan ca thì nhận được cuộc gọi từ nhân viên của spa. Giọng cô bé run run bảo có người đến cửa hàng làm ầm lên. Tôi vội vàng xin nghỉ rồi chạy đến nơi.

Từ xa đã thấy một đám đông đứng trước cửa. Một người phụ nữ liên tục chỉ tay vào mặt vợ tôi, lớn tiếng tố cáo. Chị ta nói chồng mình thường xuyên đến spa của Thảo, về nhà thì thay đổi hẳn, lúc nào cũng nhắc tên Thảo và còn nhắn tin qua lại.

Thảo đứng giữa cửa hàng, mặt tái đi nhưng vẫn cố giải thích. Vợ tôi nói người đàn ông đó là khách đến điều trị mụn và chăm sóc da. Vì liệu trình kéo dài nên hai bên có trao đổi lịch hẹn, tình trạng da và cách chăm sóc sau điều trị. Ngoài những việc đó ra hoàn toàn không có gì khác.

Nhưng người phụ nữ kia không nghe. Chị ta khóc lóc, la hét, nằng nặc cho rằng Thảo dụ dỗ nên chồng chị ta mới mua liệu trình trị mụn 20 triệu, làm gì có người đàn ông nào quan tâm tới nhan sắc đến mức đó. Chị ta ầm ỹ quá khiến khách trong spa bỏ về gần hết. Có người còn lấy điện thoại quay lại. Chỉ trong một buổi chiều, câu chuyện lan khắp khu phố.

Tôi lập tức dẹp mọi chuyện lại, đuổi người phụ nữ kia đi, bảo chị ta gọi chồng đến tận nơi đối chất, tôi vẫn đứng về phía vợ. Tôi biết Thảo là người sống nguyên tắc. Bao năm chung sống, cô ấy gần như chỉ biết công việc và gia đình. Tôi bảo vợ đừng suy nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Thảo nghe vậy thì bật khóc, bao nhiêu ấm ức trút hết ra, khóc thỏa mái một trận rồi chúng tôi đưa nhau đi ăn tối và về nhà.

Ảnh minh họa

Những ngày sau đó, người thân bắt đầu bàn tán. Có người nói không có lửa sao có khói. Có người bảo đàn ông đã có gia đình mà thường xuyên lui tới spa của phụ nữ thì chắc chắn phải có lý do, huống chi còn bỏ 20 triệu mua liệu trình. Thậm chí một người bác còn gọi điện khuyên tôi nên để ý vợ hơn.

Ban đầu tôi bỏ ngoài tai. Thế nhưng nghe mãi, nghe nhiều đến mức chính tôi cũng thấy dao động. Tôi bắt đầu nhớ lại những hôm Thảo về muộn vì khách hẹn ngoài giờ. Tôi nhớ những lần điện thoại cô ấy liên tục có tin nhắn. Trước đây tôi chưa từng để tâm, nhưng giờ mọi thứ bỗng trở thành dấu hỏi.

Có hôm đang ăn cơm, tôi vô thức hỏi người khách kia là ai? Thảo sững người nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi khó chịu vô cùng. Đó không phải ánh mắt của người có lỗi, mà là ánh mắt thất vọng khi bị chính chồng mình nghi ngờ.

Từ hôm đó, giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng cách vô hình. Tôi vẫn muốn tin vợ. Tôi hiểu rằng chỉ một màn đánh ghen om sòm vô căn cứ chưa thể kết luận điều gì. Nhưng những lời ra tiếng vào từ người ngoài cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến sự chắc chắn của tôi ngày một lung lay.

Nhiều khi nhìn Thảo mà tôi thương, công việc bị ảnh hưởng, khách quen giảm đi, còn danh dự của cô ấy cũng bị tổn thương nặng nề, tôi tự hỏi liệu mình đang quá đa nghi?

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất bây giờ là nên lựa chọn nghe theo con tim hay lý trí, tiếp tục tin tưởng vợ hay là phải để tâm và theo dõi vợ?