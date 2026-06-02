"Tôi thực sự may mắn khi có được người vợ là Hồng Ngọc. Anh yêu em!"

Mới đây, chồng ca sĩ Hồng Ngọc là bầu show Tâm Nguyễn quyền lực tại hải ngoại đã chia sẻ đầy xúc động về vợ mình nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Anh viết: "Thời gian trôi qua ôi sao nhanh quá. Tưởng như mới ngày nào nhưng vèo một cái chúng ta đã chính thức là của nhau được 20 năm tính theo giấy tờ hôn thú.

Vợ chồng Hồng Ngọc từ năm 2005

Nhưng thật ra từ hồi em tặng cát xê của em cho anh ngay show đầu tiên em hát cho anh, là anh đã biết anh muốn sống bên em trọn đời rồi.

Anh yêu em! Cảm ơn em luôn yêu anh vô điều kiện cả những lúc anh không được đáng yêu lắm".

Chồng nữ ca sĩ còn khoe niềm hạnh phúc của mình tới những người theo dõi: "Cả nhà ơi! Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Tâm và Ngọc, thấm thoát đã hơn 20 năm. Thời gian đi quá nhanh phải không quý vị?

Tôi thật sự thấy may mắn đã có được người vợ là Hồng Ngọc và biết ơn cuộc đời đã đem chúng tôi đến với nhau và được nhận quá nhiều tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, và tất cả quý vị khắp nơi đã dành tình thương yêu cho cặp đôi không hoàn hảo này.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày chúng tôi trở thành vợ chồng của nhau, Tâm và Ngọc xin được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc này đến tất cả mọi người đã dõi theo và đã chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi suốt 20 năm qua. Chúc tất cả chúng ta luôn biết cách để giữ lửa tình yêu trong hôn nhân của chúng ta nhé".

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Hồng Ngọc gặp được bạn đời là bầu sô Thomas Tâm Nguyễn kiêm doanh nhân tại Mỹ.

Họ gặp nhau năm 2004 khi Hồng Ngọc sang Mỹ biểu diễn trong một chương trình Thomas Tâm Nguyễn thực hiện. Trong quá trình làm việc chung, họ dần có cảm tình và quyết định kết hôn sau 2 năm hẹn hò.

Ngoài tình yêu, vợ chồng Hồng Ngọc đồng hành trong công việc, chăm sóc nhau, cùng vượt qua biến cố về sức khỏe. Sau khi về chung một nhà, Thomas Tâm Nguyễn chuyên tâm làm bầu show thay vì điều hành một club ở Mỹ. Anh sợ môi trường làm việc cũ dễ ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Ban đầu, anh chỉ nhận show cho vợ, sau đó lập công ty giải trí riêng.

Cả hai cùng chèo lái công việc từ lúc chưa ổn định đến khi trở thành đơn vị tổ chức các show có tên tuổi tại Mỹ dành cho cộng đồng người Việt. Năm 2016, Thomas Tâm thực hiện liveshow My Love cho vợ tại Mỹ, đánh dấu sự trở lại của cô sau khi sinh con thứ ba. Theo ca sĩ, chồng cô quán xuyến mọi việc nhà như chi trả hóa đơn, quản lý chi tiêu trong gia đình để vợ được thoải mái ca hát.

Đến nay đã 20 năm bên nhau, vợ chồng nữ ca sĩ có ba con gồm: Chấn Hưng, Hồng Ân, Chấn Hào.