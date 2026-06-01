Vợ đang bầu bí, người yêu cũ của chồng nhắn tin van nài: "Em không đòi hỏi gì, chỉ xin được âm thầm dõi theo anh"

Vị khách không mời và pha "chuyền bóng" đi vào lòng đất của chị chồng

Cuộc sống hôn nhân của tôi vốn dĩ rất bình yên, nhất là trong khoảng thời gian này khi tôi đang mang thai. Chồng tôi không phải tuýp người lãng mạn bay bổng, nhưng anh thực tế và biết lo toan cho gia đình. Mọi thứ cứ bình lặng trôi qua cho đến khi người yêu cũ của chồng xuất hiện.

Tôi biết về cô ta qua vài lời kể hời hợt của anh ngày trước, một mối tình đã kết thúc từ rất lâu. Đáng lẽ ra, cũ thì cứ để nó nằm im trong quá khứ, nhưng cô ta lại chọn cách xuất hiện đúng lúc tôi đang bầu bí mệt mỏi nhất.

Ban đầu, cô ta liên tục tìm cách liên lạc với chồng tôi, nhưng anh vốn tính thẳng thắn nên đã chặn đứng mọi mặt trận ngay từ "vòng gửi xe". Tưởng thế là xong, ai ngờ độ bám dính của cô ả lại ở một cái tầm cao mới. Không tiếp cận được chồng tôi, cô ta quay sang nhắn tin ỉ ôi với chị ruột của chồng tôi.

Đỉnh điểm của sự ngán ngẩm là bà chị chồng nhà tôi chẳng hiểu vô tư đến mức nào, lại lấy luôn zalo của em dâu "quăng" cho cô người yêu cũ ấy để hai bên tự giải quyết. Đang yên đang lành, tôi bỗng nhiên phải đứng ra tiếp chuyện một kẻ không mời mà đến.

Màn đối đầu và vở kịch "tình yêu cao thượng" rẻ tiền

Nhận được tin nhắn, tôi chẳng buồn đánh ghen hay khóc lóc ầm ĩ. Hai vợ chồng tôi mở loa ngoài, gọi thẳng, nhắn tin chửi thẳng mặt. Chồng tôi gay gắt ra mặt. Anh bảo vệ vợ bầu, dằn mặt cô ta không trượt phát nào: "Em đang thể hiện bản thân hay ghen ngược hả em? Vợ anh đang bầu bì, đừng làm vợ anh kích động không thì em và nhà em không yên ổn đâu. Em biết tính anh rồi đó" .

Lúc ấy, vì quá cáu, chồng tôi còn gõ nhầm cả câu chốt hạ thành "trả giá không hề đắt" , khiến tôi đang bực cũng phải phì cười. Thái độ của anh rất rõ ràng: Không có bất kỳ sự mập mờ hay thương xót nào ở đây cả.

Cứ ngỡ bị mắng thẳng vào mặt bằng những lời lẽ rát đến thế, một người bình thường sẽ biết xấu hổ mà lặn mất tăm. Nhưng không, tư duy của những người thích đóng vai nạn nhân thường rất khó lường. Cô ta vẫn mặt dày gửi lại một đoạn văn sướt mướt như kịch bản phim Hàn Quốc thập niên 2000.

Cô ta gõ từng chữ rất rành rọt: "Anh à, em biết em làm như này em sai, nhưng em nhớ anh nhiều, bao năm em không quên anh được. Em không cần anh đáp lại, nhưng để em theo dõi, quan tâm và chờ anh. Em chỉ cần xin thế thôi anh ạ, chứ em không đòi hỏi gì thêm" .

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, cảm giác của tôi không phải là ghen tuông, mà là sự nực cười dâng lên tận cổ.

Đừng lấy danh nghĩa tình yêu để bọc cho sự trơ trẽn

Nhiều người phụ nữ ảo tưởng rằng việc mình lẳng lặng đi bên lề cuộc đời của một người đàn ông đã có gia đình là sự hi sinh vĩ đại. Họ vỗ ngực tự hào rằng mình yêu không cần đền đáp, không mưu cầu danh phận, chỉ xin được "âm thầm quan tâm".

Nhưng thực chất, đó là sự ích kỷ tột cùng được bọc trong lớp vỏ ngôn tình rẻ tiền.

Nếu thực sự cao thượng và biết nghĩ cho người khác, cô ta đã không trơ trẽn nhắn tin chen ngang vào một gia đình đang êm ấm, lại càng không buông những lời mồi chài ướt át khi biết rõ vợ người ta đang mang thai. Cái thứ "tình yêu" mà cô ta đang nhân danh chỉ là khao khát phá bĩnh, là sự cay cú không cam lòng khi thấy người cũ đang hạnh phúc viên mãn bên người khác.

Phụ nữ trưởng thành, kinh qua vài biến cố cuộc đời, nhìn ba cái chiêu trò ỉ ôi này chỉ thấy trướng mắt chứ chẳng mảy may lung lay. Tôi chặn zalo, dặn chồng duy trì lệnh cấm vận vĩnh viễn và cũng nói khéo lại với chị chồng để chặn nốt cái "cổng thông tin" vô duyên kia lại.

Thời gian bầu bí, người phụ nữ cần dưỡng thai, cần hít thở không khí trong lành chứ không có nghĩa vụ phải đi làm khán giả bất đắc dĩ cho một vở diễn bi thương không hồi kết của một kẻ vô tâm vô não. Quá khứ là quá khứ, và nếu quá khứ cố tình gõ cửa làm phiền, cách tốt nhất là dập cửa thật mạnh rồi đi ngủ cho nhẹ đầu!