"Xin hãy nhường vợ tôi ván game này": Lời khẩn cầu đẫm nước mắt của người chồng bùng nổ MXH Hàn Quốc
Biết vợ mắc bệnh nan y không thể qua khỏi, người chồng chỉ mong làm được những điều khiến vợ vui vẻ, lạc quan hơn mỗi ngày.
Câu chuyện về một gia đình trẻ ở Hàn Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Không có những bối cảnh hào nhoáng hay những câu ngôn tình xa xôi, câu chuyện ấy chạm đến trái tim người đọc bằng chính sự chân thật và tình nghĩa vợ chồng giản dị giữa lằn ranh sinh tử.
Hai vợ chồng họ mới kết hôn được 5 năm, bé thứ hai vừa tròn 7 tháng tuổi thì biến cố bất ngờ ập đến.
Đứng trước sóng gió, người chồng không chọn cách buông xuôi. Anh xin nghỉ việc tạm thời, gồng mình gánh vác cả gia đình. Guồng quay mỗi ngày của anh thường kết thúc bằng việc dỗ con ngủ say, rồi lầm lũi chạy vào viện giữa đêm để túc trực bên vợ.
Những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống cùng bát cơm chan chứa sự bất lực và xót xa, nhưng sáng ra, anh vẫn cố gắng mỉm cười để làm chỗ dựa vững chắc cho vợ. Thương vợ quằn quại trong cơn đau, người chồng nảy ra một suy nghĩ rất đỗi mộc mạc: Làm sao để cô ấy vui hơn một chút.
Biết vợ vốn rất thích chơi game online, anh quyết định lên mạng, viết một bài đăng gửi cộng đồng game thủ.
Thật ấm áp, lời thỉnh cầu giản đơn ấy lại nhận được sự hưởng ứng từ hàng ngàn người xa lạ.
Từ chỗ buông xuôi định từ bỏ điều trị, cô nắm tay chồng và nói: "Em muốn sống". Cô cũng nhắn gửi tới hai cậu con trai của mình: "Mẹ xin lỗi vì để các con đợi lâu. Hết bệnh mẹ sẽ đưa các con đi chơi, cho các con ăn đồ ngon nhé. Mẹ yêu các con".
Đó là lời nhắn nhủ cố kìm tiếng nấc mà người mẹ trẻ đã gắng gượng quay video lại cho hai đứa con. Ngồi cạnh cô, người chồng rớt nước mắt động viên: "Vợ chồng mình hãy ráng sống một cuộc đời bình thường nhé. Em hãy cố cầm cự vì anh và các con". Không có lời hứa hẹn nào to tát, chỉ là mong ước về một "cuộc sống bình thường", nhưng lại khiến bất cứ ai nghe thấy cũng nghẹn ngào.
Thế nhưng, dù tình yêu có lớn đến đâu cũng không thể cản bước được quy luật sinh tử.
Người đi rồi, nhưng hơi ấm từ câu chuyện 117 ngày ấy vẫn còn đọng lại mãi. Hóa ra, tình vợ chồng đâu cần đong đếm bằng những thứ to tát, vĩ đại. Nó đôi khi chỉ giản dị là những lúc ốm đau, khốn khó nhất, vẫn có một người chịu nắm chặt tay mình, sẵn sàng làm những chuyện ngốc nghếch nhất trần đời chỉ để đổi lấy một nụ cười của mình. Hai tiếng "bạn đời", mộc mạc và chân thành có lẽ cũng chỉ cần đến thế mà thôi.
Nguồn:Oh Eun-young Report – Again, Love của đài MBC Hàn Quốc