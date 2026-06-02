"Xin hãy nhường vợ tôi ván game này": Lời khẩn cầu đẫm nước mắt của người chồng bùng nổ MXH Hàn Quốc

Câu chuyện về một gia đình trẻ ở Hàn Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Không có những bối cảnh hào nhoáng hay những câu ngôn tình xa xôi, câu chuyện ấy chạm đến trái tim người đọc bằng chính sự chân thật và tình nghĩa vợ chồng giản dị giữa lằn ranh sinh tử.

Người chồng trong câu chuyện chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.

Người vợ mắc bệnh nan y ở tuổi 30.

Hai vợ chồng họ mới kết hôn được 5 năm, bé thứ hai vừa tròn 7 tháng tuổi thì biến cố bất ngờ ập đến. Người vợ trẻ đột nhiên đau bụng dữ dội và bàng hoàng nhận kết quả: ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bệnh diễn biến rất nhanh, các tế bào đã di căn khiến cô đau đớn tột cùng, ăn uống khó khăn và gần như sống dựa vào thuốc giảm đau.

Hai vợ chồng kết hôn được 5 năm, hiện đang có 2 bé trai kháu khỉnh.

Đứng trước sóng gió, người chồng không chọn cách buông xuôi. Anh xin nghỉ việc tạm thời, gồng mình gánh vác cả gia đình. Guồng quay mỗi ngày của anh thường kết thúc bằng việc dỗ con ngủ say, rồi lầm lũi chạy vào viện giữa đêm để túc trực bên vợ.

Những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống cùng bát cơm chan chứa sự bất lực và xót xa, nhưng sáng ra, anh vẫn cố gắng mỉm cười để làm chỗ dựa vững chắc cho vợ. Thương vợ quằn quại trong cơn đau, người chồng nảy ra một suy nghĩ rất đỗi mộc mạc: Làm sao để cô ấy vui hơn một chút.

Biết vợ vốn rất thích chơi game online, anh quyết định lên mạng, viết một bài đăng gửi cộng đồng game thủ. Anh tha thiết nhờ mọi người nếu vô tình gặp vợ anh trong game thì xin hãy "chịu thua" để cô ấy được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Anh chỉ mong nụ cười nho nhỏ ấy có thể giúp vợ tạm quên đi sự giày vò của bệnh tật trong những ngày tháng cuối đời.

Thật ấm áp, lời thỉnh cầu giản đơn ấy lại nhận được sự hưởng ứng từ hàng ngàn người xa lạ. Rất nhiều người chơi đã cùng nhau giúp người vợ có được những chiến thắng vui vẻ. Chính tình yêu thương bao la của chồng và sự tử tế từ cộng đồng game thủ đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Từ chỗ buông xuôi định từ bỏ điều trị, cô nắm tay chồng và nói: "Em muốn sống". Cô cũng nhắn gửi tới hai cậu con trai của mình: "Mẹ xin lỗi vì để các con đợi lâu. Hết bệnh mẹ sẽ đưa các con đi chơi, cho các con ăn đồ ngon nhé. Mẹ yêu các con".

Đó là lời nhắn nhủ cố kìm tiếng nấc mà người mẹ trẻ đã gắng gượng quay video lại cho hai đứa con. Ngồi cạnh cô, người chồng rớt nước mắt động viên: "Vợ chồng mình hãy ráng sống một cuộc đời bình thường nhé. Em hãy cố cầm cự vì anh và các con". Không có lời hứa hẹn nào to tát, chỉ là mong ước về một "cuộc sống bình thường", nhưng lại khiến bất cứ ai nghe thấy cũng nghẹn ngào.

Thế nhưng, dù tình yêu có lớn đến đâu cũng không thể cản bước được quy luật sinh tử. Người vợ đã qua đời ngay trước thềm sinh nhật tuổi 31, khép lại hành trình 117 ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật cùng chồng.

Người đi rồi, nhưng hơi ấm từ câu chuyện 117 ngày ấy vẫn còn đọng lại mãi. Hóa ra, tình vợ chồng đâu cần đong đếm bằng những thứ to tát, vĩ đại. Nó đôi khi chỉ giản dị là những lúc ốm đau, khốn khó nhất, vẫn có một người chịu nắm chặt tay mình, sẵn sàng làm những chuyện ngốc nghếch nhất trần đời chỉ để đổi lấy một nụ cười của mình. Hai tiếng "bạn đời", mộc mạc và chân thành có lẽ cũng chỉ cần đến thế mà thôi.

Nguồn:Oh Eun-young Report – Again, Love của đài MBC Hàn Quốc