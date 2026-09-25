Tin tưởng giao con cho mẹ chồng chăm, tôi không ngờ bà lại có cách trông cháu khiến tôi vừa sợ hãi vừa thương con

Tôi và chồng đều đi làm xa nhà, sáng sớm đã phải dậy đi, tối khuya mới về. Công việc của hai vợ chồng khá bận, có hôm về đến nhà thì con đã ngủ từ lâu. Vì không có điều kiện đưa con theo nên chúng tôi đành gửi hai đứa nhỏ ở nhà cho ông bà nội chăm sóc. Ban đầu tôi cũng yên tâm, nghĩ con ở với ông bà thì dù không được chăm kỹ như bố mẹ nhưng ít nhất vẫn có người thân, đáng tin bên cạnh.

Thế nhưng gần đây tôi bắt đầu thấy lo khi để ý đến sinh hoạt của con mỗi ngày. Do nhớ con nên tôi lắp camera để vừa quan sát con, vừa hỗ trợ bà trông cháu, nếu có việc gì thì tôi nói chuyện luôn qua camera cũng kịp thời.

Chính vì thế mà tôi mới biết, lịch sinh hoạt của con mình đang quá bất ổn. Buổi sáng vừa ngủ dậy, bà đã đưa điện thoại cho cháu xem. Hai đứa ngồi trước màn hình từ sáng đến gần trưa, hết video này sang video khác. Đến giờ ăn, bà gọi vài câu nhưng chúng chẳng mấy khi chịu ăn. Đứa thì ngậm thức ăn, đứa thì lắc đầu. Bà cũng không kiên nhẫn ngồi dỗ nên cuối cùng lấy sữa cho uống.

Buổi trưa, hai đứa chỉ ngủ khoảng một tiếng. Vừa tỉnh dậy, điện thoại lại được đưa ra. Cứ thế đến tối, tổng cộng thời gian hai đứa nhìn vào màn hình có khi còn nhiều hơn thời gian chạy nhảy, chơi đùa hay nói chuyện với người lớn.

Tôi nhìn con mà thấy vừa thương vừa sốt ruột. Cả ngày chúng chẳng ăn được bao nhiêu cơm, chủ yếu uống mấy hộp sữa. Tôi sợ cứ kéo dài như vậy thì sức khỏe và sự phát triển của con sẽ bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa

Tôi lựa lúc bà vui vẻ rồi nhẹ nhàng góp ý, mong bà hạn chế cho các cháu xem điện thoại, cố gắng cho chúng ăn uống đầy đủ hơn. Không ngờ mẹ chồng lại thở dài bảo bà cũng mệt, tuổi đã cao, trông hai đứa nhỏ cả ngày không phải chuyện dễ. Nếu không cho xem điện thoại thì chúng chạy khắp nhà, đứa trèo lên ghế, đứa nghịch đồ, bà chạy theo không kịp.

Bà nói không phải bà không muốn chăm cháu mà thật sự bà không còn sức như trước. Còn chuyện ăn uống thì bà cũng đã cố, nhưng bọn trẻ không chịu ăn, ép mãi chúng khóc nên bà đành cho uống sữa để đỡ đói.

Tôi nghe mà chẳng biết phải trách bà thế nào. Bà nói cũng có phần đúng. Ông bà đã giúp vợ chồng tôi rất nhiều, nếu không có ông bà thì vợ chồng tôi chẳng thể yên tâm đi làm.

Nhưng làm mẹ, nhìn con cả ngày chỉ ôm điện thoại, ăn uống qua loa, tôi thật sự không thể yên lòng.

Tôi biết mình không thể vừa đi làm từ sáng đến tối, vừa yêu cầu ông bà phải chăm con theo đúng cách mình mong muốn. Nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì tôi cũng sợ một ngày nào đó, thứ tôi phải trả giá không chỉ là tiền bạc mà là những năm tháng phát triển của con mình.

Tôi đang nghĩ đến chuyện phải tìm một cách khác nhưng chưa biết cách nào đây?