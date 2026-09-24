Cả nhà đi ăn lẩu, người mẹ ôm 2 con sinh đôi chỉ biết nhìn mọi người ăn: Nhiều bà mẹ chạnh lòng như thấy chính mình trong cảnh ấy

Một gia đình đến quán lẩu. Trong đoàn có bà ngoại, bà nội, bố mẹ và hai em bé sinh đôi. Nồi lẩu nóng hổi vừa dọn lên, người bố cùng hai bà đã bắt đầu ăn.

Ba đôi đũa liên tục gắp thức ăn. Người bố vừa ăn vừa nhai ngon lành, hai bà cũng cúi xuống thưởng thức. Mùi lẩu thơm lan khắp bàn, tất nhiên người mẹ ngồi cạnh cũng ngửi thấy.

Cô cũng muốn ăn. Nhưng hai em bé đang ngồi trên đùi mẹ, mỗi tay cô phải ôm một bé. Cả hai tay đều bận, cô còn lấy đâu ra tay để gắp thức ăn?

Người mẹ chỉ có thể nhìn ba người còn lại ăn lẩu, thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Hai đứa trẻ lại không ngừng cựa quậy. Vì nồi lẩu rất nóng, cô phải giữ chặt các con, không để tay bé với tới rồi bị bỏng.

Mọi người ăn hết miếng này đến miếng khác, còn mẹ đợi hết lượt này đến lượt khác.

Đoạn video được đăng lên mạng và nhanh chóng thu hút sự chú ý, với khoảng 12.000 lượt thích, hơn 6.000 bình luận và hơn 7.000 lượt chia sẻ.

Có thể trước khi ra ngoài, người mẹ đã ăn gì đó nên chưa đói và chủ động ôm con để bố cùng hai bà ăn trước. Cũng có thể cô đã ăn xong rất nhanh rồi mới bế con đợi mọi người. Chỉ nhìn một đoạn video ngắn, người ngoài không thể biết chính xác.

Dẫu vậy, khung cảnh ấy vẫn khiến phần bình luận sôi nổi. Nhiều bà mẹ nói họ từng trải qua cảm giác tương tự.

Mẹ không phải siêu nhân. Có những lúc, hoàn cảnh buộc mẹ phải sống như siêu nhân.

Trong không ít gia đình, mẹ là người ăn sau cùng. Một bà mẹ ở Hồ Bắc nói chị đã trải qua những ngày như thế. Một người mẹ khác kể rằng khi hai con trai sinh đôi còn nhỏ, chị cũng vậy; ngày nào cũng mong các con lớn thêm một chút.

Một người phụ nữ ở Quảng Tây nhớ lại lần sang nhà hàng xóm ăn cơm. Chủ nhà chủ động bế giúp con gái để chị được ngồi ăn. Nhiều năm trôi qua, chị vẫn không quên sự quan tâm ấy. Có lẽ vì khi ở nhà, chị hiếm khi được ăn một bữa trọn vẹn, nên chỉ một lần có người trông con giúp cũng đủ khiến chị biết ơn rất lâu.

Một bà mẹ ở Thiểm Tây bình luận: “Đây cũng là con đường tôi từng đi qua. Rồi sẽ có ngày bọn trẻ lớn lên”.

Một người mẹ ở Hà Nam cũng lập tức nhớ đến chuyện của mình. Trong một bữa ăn có chồng, bố mẹ chồng, chị chồng và anh rể, cô phải bế con gái suốt buổi. Bố mẹ chồng thay nhau bế con của chị chồng, cả nhà vui vẻ ăn uống, còn cô cảm thấy mình như người xa lạ và về nhà với chiếc bụng đói.

Có người góp ý rằng lần sau, cô cứ đợi mọi người ăn xong rồi gọi món mình thích. Trong lúc cô ăn, cả nhà sẽ phải thay phiên trông trẻ.

Quả thật, với nhiều bà mẹ đang chăm con nhỏ, được yên ổn ăn một bữa cơm cũng trở thành chuyện xa xỉ.

Điều đáng nói trong đoạn video không nằm ở chỗ ai đang bế trẻ, mà là giữa cả bàn ăn ấy, dường như không ai nghĩ đến việc đổi tay để người mẹ cũng được ăn.

Không hẳn họ là người xấu. Có thể ý nghĩ ấy đơn giản chưa từng xuất hiện trong đầu họ, vì mọi người đã quen xem chuyện mẹ bế con là điều đương nhiên.

Cảnh tượng diễn ra rất tự nhiên: người bố gắp thức ăn, hai bà ăn uống, người mẹ ôm cả hai con. Mọi người phối hợp nhịp nhàng như đã quen làm thế từ lâu. Không một ai dừng lại để hỏi: “Con ăn trước đi, để tôi bế cháu một lát”.

Đó mới là điều khiến người ta chạnh lòng. Việc chăm con mặc nhiên thuộc về mẹ, cứ thế lặp lại hết ngày này sang ngày khác.

Tôi lại nhớ một video từng xem: vài bà mẹ cùng đi ăn, có người dùng đồng hồ bấm giờ để đếm xem trong một bữa họ phải đứng dậy bao nhiêu lần. Người đứng dậy nhiều nhất là chín lần chỉ trong 20 phút. Đứa trẻ muốn uống nước, cần đi vệ sinh, làm rơi thìa xuống đất… việc gì cũng gọi mẹ. Trên bàn có sáu, bảy người lớn, nhưng trẻ chỉ gọi mẹ.

Có phải những người khác không thương đứa trẻ? Không hẳn. Chỉ là tất cả, kể cả người mẹ, đều mặc định rằng khi con cần gì, mẹ phải là người đứng dậy đầu tiên.

Đi ngoài đường, ta cũng thường thấy những bà mẹ một mình trông hai con: tay dắt một bé, lưng địu một bé, tay còn lại xách túi đồ. Người qua đường nhìn vào rồi khen mẹ là siêu nhân. Nhưng đôi khi, lời khen ấy nghe thật chua chát.

Điều khiến người ta thương nhất không phải chuyện mẹ bế con. Đó là cả bàn đang ăn, còn một mình mẹ vẫn đang “làm việc”.

Sự quan tâm thực sự không phải chỉ khen mẹ giỏi giang, mà là để cô được ngồi xuống, ăn hết bữa như mọi người. Cũng không phải đợi đến ngày lễ mới nói “mẹ vất vả rồi”, mà là khi đứa trẻ cất tiếng gọi, một người khác có thể đứng dậy trước, để mẹ nghỉ một chút.

Chăm con là việc của cả bố lẫn mẹ, không phải bổn phận của riêng mẹ. Để mẹ được ăn một bữa nóng hổi không phải là ban ơn, mà là sự chia sẻ rất đỗi bình thường.

Lần tới đi ăn, nếu bên cạnh bạn có người đang ôm con nhỏ, hãy thử ngỏ lời bế giúp để họ được ăn trước. Bởi có thể bạn chỉ đợi thêm một bữa cơm, còn họ đã ăn cơm nguội hàng chục, thậm chí hàng trăm lần rồi.