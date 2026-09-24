Gia đình Truyền Hình và cuộc sống phía sau màn hình: Làm bố mẹ đôi khi được phép nghỉ mệt nhưng không được gục ngã

Cặp đôi BTV - MC nổi tiếng Lê Mạnh Cường và Đỗ Hương Giang từ những người bạn học, họ trở thành người yêu, vợ chồng rồi cùng nhau xây dựng một gia đình được khán giả biết đến với tên gọi "Gia đình Truyền Hình". Cả hai cùng làm nghề, cùng nuôi cặp song sinh Cue và Cam, cùng xuất hiện trong những câu chuyện đời thường gần gũi được rất nhiều người yêu thích.

Nhưng phía sau những video nhiều tiếng cười là một gia đình cũng có những ngày lịch trình chồng chéo, con ốm, công việc quá tải và những cuộc tranh luận không hồi kết. Điều đặc biệt là họ không tìm cách biến mái ấm thành nơi không có áp lực. Họ chỉ cố gắng để trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người đều biết mình không phải gánh một mình.

Với gia đình này, "Nhà Mình Có Nhau" được tạo nên từ khả năng nhìn về cùng một hướng, nhận ra khi người kia cần được đỡ và chủ động bước vào phần việc còn lại. Hôn nhân, vì thế, không phải là phép chia đều 50–50 mà là một hành trình cùng nhau tốt lên.

Khi hai người cùng nhìn về một hướng

Cùng làm nghề truyền hình giúp hai vợ chồng hiểu hơn về những lịch quay kéo dài, những ngày trở về muộn và cả những áp lực khó gọi tên phía sau mỗi sản phẩm. Họ có thể thông cảm, tạo điều kiện và hỗ trợ nhau thuận lợi hơn, nhưng đó chưa phải điều duy nhất giữ hai người đi cùng nhau.

Khi được hỏi về điều quan trọng nhất sau hành trình từ bạn học đến vợ chồng, họ không nói về một bí quyết lớn lao. Câu trả lời bắt đầu từ niềm tin trước hết là niềm tin mỗi người dành cho chính mình, sau đó là niềm tin dành cho người bên cạnh.

Hương Giang chia sẻ: "Thật ra việc hai vợ chồng làm cùng nghề, hiểu được đặc thù của công việc nên chúng mình có rất nhiều lợi thế. Vừa dễ dàng trong việc thông cảm và tạo điều kiện cho đối phương, vừa hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, mình nghĩ điều quan trọng nhất để đi đến ngày hôm nay là hai vợ chồng mình luôn nhìn cùng về một hướng, luôn có chung một mục tiêu ở mỗi giai đoạn".

Khi 2 thiên thần bé nhỏ là Cue và Cam xuất hiện, kéo theo một thay đổi lớn trong cách hai người nhìn về gia đình. Trước đó, họ chủ yếu quan tâm đến nhau và sự nghiệp. Từ khi có con, phía sau mỗi quyết định luôn có thêm hai em bé với lịch sinh hoạt, nhu cầu và cảm xúc riêng.

Không còn câu hỏi ai phải làm phần nào cho thật cân bằng. Đời sống gia đình vận hành theo cách mềm hơn: hôm nay một người bận, người kia làm nhiều hơn; ngày khác, vai trò lại đổi lại. Điều đáng kể không nằm ở số việc mỗi người đã làm, mà ở việc người đang quá tải có được nhìn thấy hay không.

"Bọn mình hiểu rằng chăm con hay vun vén gia đình không phải là việc của riêng bố hay mẹ. Sẽ có lúc một người bận hơn thì người kia làm nhiều hơn, rồi lúc khác lại đổi vai. Bọn mình không quá đặt nặng chuyện phải chia mọi thứ 50–50, mà quan trọng là khi một người đang quá tải thì người còn lại nhìn thấy và chủ động san sẻ", Mạnh Cường cho biết.

Bọn mình không quá đặt nặng chuyện phải chia mọi thứ 50–50, mà quan trọng là khi một người đang quá tải thì người còn lại nhìn thấy và chủ động san sẻ. Mạnh Cường

Có con khiến thời gian riêng của hai vợ chồng ít đi, nhưng tình yêu không vì thế mà vơi đi. Nó chuyển sang một hình thức khác: cùng dọn nhà, nấu cơm, chăm con và làm cho cuộc sống chung nhẹ nhõm hơn, đáng yêu hơn.

Không ai phải lùi lại một mình

Trong gia đình, việc một người lùi lại để người kia tiến lên không phải chuyện hiếm hoi, mà diễn ra gần như mỗi ngày. Nếu hôm nay bố có lịch làm việc ở đài và không thể về sớm, mẹ sẽ sắp xếp lại công việc để chăm Cue và Cam. Nếu cả hai cùng không thể xoay xở, ông bà nội, ông bà ngoại sẽ trở thành những người đồng hành phía sau.

Có những thời điểm một người đứng trước cơ hội phát triển tốt hơn trong công việc. Khi ấy, người còn lại sẵn sàng lùi lại một chút để gia đình giữ được nhịp cân bằng. Nhưng sự lùi lại ấy không mang cảm giác mất mát, bởi cả hai không xem thành công của người này là phần thiệt của người kia.

"Ở bên nhau là để thấy nhau tốt lên chứ không phải kìm nhau lại. Và để người kia không có cảm giác mình đang phải hy sinh nhiều hơn, sau khi xong việc, mình hay Cường đều sẽ chủ động nhận phần chăm con nhiều hơn để người còn lại có thời gian hoàn thành nốt công việc hoặc đơn giản là được nghỉ ngơi", mẹ 2 con xinh đẹp chia sẻ.

Họ không có thói quen ngồi tính xem ai đã làm nhiều hơn. Sự cố gắng của người kia, nếu được nhìn thấy, sẽ được đáp lại bằng một phần việc khác, đôi khi là chăm con, đôi khi là nhường một khoảng thời gian yên tĩnh để hoàn tất công việc, cũng có khi chỉ đơn giản là để người ấy được nghỉ.

Trên mạng xã hội, Gia đình Truyền Hình thường mang đến tiếng cười từ những chuyện rất nhỏ. Nhưng họ không cố biến gia đình thành một bức tranh lúc nào cũng sáng màu. Có niềm vui thì chia sẻ niềm vui; có mệt mỏi, áp lực hay tranh cãi, họ cũng thừa nhận đó là một phần của đời sống vợ chồng.

Ký ức khiến cả hai nhớ nhất là lần đầu Cue và Cam cùng ốm, phải vào viện đúng dịp cuối năm. Công việc khi ấy vẫn dồn dập. Buổi sáng, mẹ vào viện chăm con, bố đi làm. Đến tối, hai người đổi ca: bố ở lại với các con, mẹ trở về tắm rửa rồi tranh thủ ngủ. Khi những đứa trẻ chìm vào giấc ngủ, người ở bệnh viện lại mở máy làm việc.

Hai vợ chồng chia nhau từng ca trực, từng khoảng nghỉ ngắn và cả những phần việc chưa hoàn thành. Trong những ngày như thế, ý nghĩa của việc có nhau không còn là một khái niệm đẹp, mà hiện ra rất cụ thể trong từng việc nhỏ.

Chính những lúc như vậy mình mới thấy, có một người cùng mình gánh những chuyện khó khăn trong cuộc sống thực sự rất quý. Hương Giang





Tranh luận để cùng tốt hơn, không phải để phân thắng thua

Hai người lớn lên trong hai gia đình khác nhau, nên việc có quan điểm riêng về cách chăm sóc và nuôi dạy Cue, Cam là điều tự nhiên. Lại cùng làm công việc sáng tạo, cả hai đôi khi tranh luận với nhau như những biên tập viên: mỗi người có một góc nhìn và đều muốn bảo vệ điều mình cho là đúng.

Nhưng sau những lập luận và phản biện, gia đình vẫn có một nguyên tắc chung. Họ không cố tìm xem ai thắng trong cuộc tranh luận, mà cùng tìm cách nào tốt hơn cho hai con. Với những vấn đề liên quan đến sức khỏe hay kiến thức nuôi dạy, hai vợ chồng chọn tìm hiểu thông tin, hỏi bác sĩ hoặc người có chuyên môn thay vì quyết định bằng cảm tính.

Một điều khác họ luôn nhắc mình là không tranh luận về cách dạy con ngay trước mặt Cue và Cam. Nếu bố mẹ chưa thống nhất, cuộc trò chuyện sẽ được để lại phía sau cánh cửa. Trước mặt các con, họ vẫn cần đứng cùng một phía.

Buổi tối là khoảnh khắc gần nhất với cách họ định nghĩa "Nhà Mình Có Nhau". Bố mẹ đi làm về, hai con trở về sau một ngày vui ở trường. Cue và Cam chơi với nhau, bố dọn nhà, mẹ nấu cơm. Có những buổi tối, căn nhà đầy ắp tiếng cười; cũng có những ngày, ai cũng trở về trong vẻ mệt nhoài. Nhưng chỉ cần mọi người vẫn cùng có mặt bên nhau, nơi ấy đã đủ để gọi là nhà.

Hương Giang bộc bạch: "Từ khi có Cue Cam, bọn mình càng thấy gia đình hạnh phúc không phải là một gia đình lúc nào cũng vui vẻ hay không có áp lực. Công việc, con cái, những lúc mệt mỏi hay bất đồng chắc chắn vẫn sẽ có. Nhưng 'Nhà Mình Có Nhau' với mình đơn giản là dù hôm nay có chuyện gì xảy ra thì khi trở về nhà, mình biết luôn có người cùng vui, cùng buồn và cùng mình giải quyết mọi thứ, không ai phải gánh một mình".

Có thể khán giả nhớ đến "Gia đình Truyền Hình" qua những video hài hước, nhưng sức bền của gia đình này lại nằm ở những khoảnh khắc không lên hình: Cả nhà sẵn sàng hỗ trợ nhau bất kể lúc ốm đau mệt mỏi hay bận rộn và cùng đặt hạnh phúc của các con ở vị trí trung tâm.

Bởi "Nhà Mình Có Nhau" không phải là nơi không có khó khăn. Đó là nơi mỗi người biết rằng khi quay về, mình luôn có người cùng vui, cùng buồn và cùng gánh phần còn lại.

Gia đình Truyền Hình được đề cử ở hạng mục "Nhà mình có nhau" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Hãy bình chọn cho Gia đình Truyền Hình ở hạng mục Nhà mình có nhau để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn Tại Đây



