Bố mẹ chồng nói thẳng: "Không để lại tài sản cho con", rồi tuyên bố bán hết nhà cửa để thực hiện kế hoạch khiến cả nhà sửng sốt

Trong nhiều gia đình, câu chuyện tuổi già không chỉ xoay quanh chuyện chăm sóc cha mẹ mà còn là bài toán về tài sản, chỗ ở và trách nhiệm giữa các thế hệ. Có người dành cả đời tích góp để lại nhà cửa, đất đai cho con cháu, nhưng cũng có người muốn sử dụng toàn bộ tài sản mình có để tận hưởng những năm tháng cuối đời. Khi quan niệm của cha mẹ và kỳ vọng của con cái khác nhau, những mâu thuẫn tưởng như chỉ liên quan đến tiền bạc lại dễ chạm đến tình cảm gia đình.

Bán nhà để đi khắp thế giới

Câu chuyện của chị Tuyến (42 tuổi, Ninh Bình) chia sẻ khiến nhiều người cũng phải suy ngẫm:

"Tôi từng nghĩ bố mẹ chồng mình cũng giống như phần lớn những người lớn tuổi khác, cả đời tiết kiệm, đến khi về già thì giữ lại căn nhà và một khoản tài sản để sau này con cái có chỗ dựa. Nhưng gần đây tôi mới biết, suy nghĩ của ông bà hoàn toàn khác.

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Bố mẹ chồng tôi nói muốn bán hết nhà cửa, đất đai để lấy tiền đi du lịch. Ông bà bảo cả đời đã làm lụng, tiết kiệm đủ rồi, bây giờ muốn sống cho mình. Hai người dự định sẽ đi khắp các châu lục, nơi nào thích thì ở vài tuần, vài tháng, không muốn bó buộc vào một nơi cố định.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là ông bà còn nói thẳng rằng sau này khi không còn muốn đi nữa, ông bà sẽ vào viện dưỡng lão sống. Ông bà không muốn ở nhờ nhà con cái, cũng không muốn con cái phải nghỉ việc chăm sóc.

Nghe vậy, tôi vừa bất ngờ vừa khó chịu.

Bố mẹ chồng còn tuyên bố sẽ không để lại gia tài gì cho các con. Nhà bán được bao nhiêu thì ông bà dùng cho cuộc sống và những chuyến đi. Sau này còn bao nhiêu cũng không quan trọng.

Tôi không phản đối chuyện bố mẹ muốn tận hưởng tuổi già. Tiền của ông bà, về lý mà nói, ông bà có quyền quyết định nhưng tôi vẫn thấy suy nghĩ ấy có phần ích kỷ.

Vợ chồng tôi không phải đang ngóng chờ tài sản của bố mẹ. Điều khiến tôi khó chịu là ông bà nói như thể trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái chỉ dừng lại ở việc nuôi con trưởng thành, còn sau đó ai lo cuộc đời người ấy.

Tôi nghĩ đến lúc ông bà đau ốm, sức khỏe yếu đi, liệu tiền bạc có thực sự giải quyết được tất cả? Viện dưỡng lão có thể chăm sóc sinh hoạt, nhưng tình thân thì không thể thuê người thay thế. Rồi những năm tháng ở nước ngoài, lỡ có chuyện gì xảy ra với ông bà thì con cái ở nhà biết giải quyết thế nào?

Tận hưởng tuổi già như thế nào?

Việc cha mẹ muốn sử dụng tài sản để tận hưởng tuổi già không phải là ích kỷ. Điều quan trọng là kế hoạch ấy phải đi cùng sự chuẩn bị dài hạn, thay vì chỉ tính đến những năm tháng còn khỏe mạnh.

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Trước hết, người lớn tuổi nên tính riêng một quỹ an toàn cho giai đoạn cuối đời, bao gồm chi phí y tế, chăm sóc dài hạn, viện dưỡng lão nếu cần và những khoản phát sinh khi sức khỏe suy giảm. Phần tiền dành cho du lịch hay hưởng thụ chỉ nên được sử dụng sau khi khoản dự phòng này đã được bảo đảm.

Thứ hai, nếu muốn bán nhà để đi đây đó, nên cân nhắc giữ lại một tài sản hoặc nguồn thu nhập ổn định. Có thể là một khoản tiền gửi dài hạn, căn hộ nhỏ hoặc nguồn thu nhập định kỳ. Khi tuổi cao, có chỗ ở và dòng tiền ổn định sẽ giúp giảm đáng kể rủi ro.

Thứ ba, cha mẹ và con cái nên nói rõ với nhau từ sớm về việc chăm sóc tuổi già. Nếu cha mẹ xác định vào viện dưỡng lão, cần tìm hiểu trước về chi phí, chất lượng chăm sóc, quyền lợi y tế và người đại diện khi có vấn đề phát sinh.

Cuối cùng, con cái cũng cần thay đổi suy nghĩ rằng cha mẹ nhất thiết phải để lại nhà đất mới gọi là thương con. Tài sản là một chuyện, tình cảm và trách nhiệm gia đình lại là chuyện khác. Cha mẹ có quyền tận hưởng thành quả lao động của mình, còn con cái có thể tôn trọng lựa chọn ấy nhưng vẫn cần thống nhất những giới hạn và trách nhiệm chăm sóc khi cha mẹ về già.

Tuổi già đáng lẽ là giai đoạn con người được sống theo mong muốn của mình, nhưng tự do ấy sẽ trọn vẹn hơn khi phía sau nó là một kế hoạch đủ chắc chắn để không biến những năm tháng cuối đời thành gánh nặng cho chính mình hoặc những người thân.