Tiết lộ cách chăm sóc bản thân của người phụ nữ 61 tuổi: Không gym, không ám ảnh “trẻ hóa”, chỉ ưu tiên một thứ nhiều phụ nữ bỏ qua

Ở tuổi 61, Marisa Tomei vẫn xuất hiện với diện mạo khỏe khoắn, năng lượng và tiếp tục làm việc với nhiều dự án điện ảnh, truyền hình. Nhưng nữ diễn viên từng đoạt Oscar cho biết cô không có thói quen đến phòng gym.

Thay vào đó, cô ưu tiên ngủ đủ, đi bộ, hòa mình vào thiên nhiên và quan trọng nhất là học cách sống chậm lại, bớt ám ảnh với việc phải trở nên hoàn hảo.

Trong cuộc phỏng vấn với PEOPLE ngày 25/9, Marisa Tomei chia sẻ: “Tôi thích ngủ nhiều!”. Nữ diễn viên cho biết thiên nhiên cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Về vận động, cô không tập gym theo cách truyền thống mà yêu thích những hoạt động mang tính thực dụng, chẳng hạn như đi bộ.

61 tuổi, Marisa Tomei không chạy theo hình mẫu “phải thật trẻ”

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Marisa Tomei không nằm ở việc cô tìm được một “bí quyết chống lão hóa” đặc biệt.

Ngược lại, triết lý chăm sóc bản thân của nữ diễn viên khá đơn giản: ngủ, vận động, dành thời gian ngoài thiên nhiên và giảm bớt áp lực phải hoàn hảo.

“Tôi nghĩ đó đã là một phần quan trọng trong cuộc đời mình - chậm lại, nhớ về sự đơn giản và buông bỏ chủ nghĩa hoàn hảo”, cô nói.

Đây cũng là cách Marisa Tomei nhìn nhận việc chăm sóc cơ thể khi bước vào tuổi 60: không nhất thiết phải biến cuộc sống thành một chuỗi những quy tắc khắt khe mới có thể duy trì sức khỏe và diện mạo.

Không tập gym nhưng vẫn vận động mỗi ngày

Marisa Tomei cho biết cô không đến phòng gym.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn không tập luyện. Nữ diễn viên vẫn vận động và ưu tiên những hình thức “functional movement” - tức các chuyển động gần với hoạt động thường ngày, trong đó có đi bộ.

Đi bộ có một ưu điểm quan trọng: dễ thực hiện, không đòi hỏi thiết bị đặc biệt và có thể trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống thay vì một “nhiệm vụ” phải hoàn thành.

Với phụ nữ trung niên, đây cũng là một cách tiếp cận đáng lưu ý: vận động không nhất thiết phải đồng nghĩa với những buổi tập cường độ cao.

Tất nhiên, việc Marisa Tomei không đến phòng gym là lựa chọn cá nhân, không có nghĩa gym hay tập sức mạnh không cần thiết. Mỗi người cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tuổi, thể trạng và mục tiêu sức khỏe của mình.

Thứ Marisa Tomei ưu tiên còn đơn giản hơn cả việc tập luyện: ngủ

“Tôi thích ngủ nhiều!” là một trong những chia sẻ đáng chú ý nhất của nữ diễn viên.

Giấc ngủ thường bị xem nhẹ khi phụ nữ bận rộn với công việc, gia đình và hàng loạt trách nhiệm khác. Trong khi đó, Marisa Tomei lại xem đây là một phần quan trọng trong cách cô chăm sóc bản thân.

Bên cạnh giấc ngủ, cô đặc biệt thích dành thời gian ở ngoài thiên nhiên.

Với nữ diễn viên, wellness không chỉ là những gì đưa vào cơ thể hay số phút tập luyện mỗi ngày. Đó còn là cách một người sống, nghỉ ngơi và kết nối với môi trường xung quanh.

Một “bí quyết” khác của Marisa Tomei: ăn cùng gia đình

Quan điểm về sức khỏe của Marisa Tomei còn bắt nguồn từ một thói quen rất đời thường trong gia đình cô.

Nữ diễn viên kể rằng khi còn nhỏ ở New York, dù mẹ đi làm nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà mỗi ngày. Mọi người cùng ngồi xuống ăn, trò chuyện, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện trong ngày.

Với Marisa, những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường đó đã trở thành một phần quan trọng trong cách cô nhìn nhận về sức khỏe.

Cô cho rằng sự kết nối với người khác, tiếng cười và những cuộc trò chuyện có thể giúp con người giảm căng thẳng.

Nói cách khác, với nữ diễn viên, chăm sóc bản thân không chỉ là ăn gì, uống gì hay tập bao nhiêu phút mỗi ngày.

Một bữa ăn được ăn cùng những người mình yêu quý cũng có thể là một phần của đời sống khỏe mạnh.

Marisa Tomei còn có một thương hiệu thực phẩm bổ sung

Triết lý “đơn giản hóa” của Marisa Tomei cũng là một trong những nguồn cảm hứng để cô đồng sáng lập Terra Mare - thương hiệu thực phẩm bổ sung hướng tới sức khỏe phụ nữ. Trang chính thức của Terra Mare giới thiệu các sản phẩm như Morning Restore, Derma Renew, Daily Rejuvenation và UT Wellness.

Một trong những sản phẩm được PEOPLE đề cập là Morning Restore, dạng bột bổ sung collagen cùng vitamin và prebiotic/probiotic.

Tuy nhiên, đây là điểm cần phân biệt rõ: việc Marisa Tomei sử dụng hoặc đồng sáng lập một thương hiệu thực phẩm bổ sung không có nghĩa các sản phẩm này là nguyên nhân giúp cô duy trì diện mạo hiện tại.

Ngay trên website, Terra Mare cũng khuyến cáo người dùng tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung. Các tuyên bố về công dụng của sản phẩm chưa được FDA đánh giá để chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc phòng ngừa bệnh.

Điều đáng học hỏi nhất ở Marisa Tomei không phải là một loại thực phẩm bổ sung

Ở tuổi 61, Marisa Tomei vẫn duy trì lịch làm việc bận rộn với các dự án điện ảnh và truyền hình. Cô cho biết đây là một năm khá bận rộn và cảm thấy vui khi có thể trở lại với những dự án khiến mình thực sự muốn nói “có”.

Nhìn từ những chia sẻ của nữ diễn viên, “bí quyết” của cô thực ra không phải một công thức thần kỳ.

Đó là ngủ đủ, vận động theo cách phù hợp, dành thời gian cho thiên nhiên, duy trì những bữa ăn và mối quan hệ có ý nghĩa, đồng thời giảm áp lực phải trở thành một phiên bản hoàn hảo của chính mình.

Sau tuổi 60, có lẽ giữ phong độ không nhất thiết là cố gắng trông như tuổi 30. Đôi khi, đó là cảm giác khỏe, có năng lượng và vẫn đủ hứng thú để sống cuộc đời mình muốn.